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 Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны

Поздно вечером 19 октября депутаты Народного собрания Македонии одобрили предложения Правительства о начале внесении изменений в Конституцию относительно изменения названия страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает македонский Kanal5,

За такое решение проголосовало 80 депутатов из 120.

Против проголосовали 39 депутатов. Таким образом, внесение изменений в конституцию было принято минимальным количеством голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В референдуме о переименовании Македонии приняли участие менее половины избирателей, вопрос решится в парламенте

Напомним, что такое голосование было бы невозможным без поддержки переименования частью депутатов оппозиционной партии VMRO-DPMNE. В самой партии ранее заявляли, что готовы поддержать изменения в Конституцию только в случае одобрения нового названия страны на референдуме. Впрочем, этот референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки избирателей.

Вместо этого изменение названия страны на Северную Македонию, а вместе с тем - возможность вступить в НАТО и начать диалог о получении членства в ЕС, поддержали 91,46% граждан, принявших участие в голосовании. Против выступили 5,65%.

Такие данные дали основание премьер-министру Зорану Заеву внести этот вопрос на рассмотрение парламента, пригрозив в случае отрицательного результата досрочными выборами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092407
 
   
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теперь осталось вступить в ЕС и НАТО, а потом снова сменить название страны на старое Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны - Цензор.НЕТ 3655
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у рогатих течка пішла з цього приводу!!))
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