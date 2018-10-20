Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Госдепа, поступившем в "Газету.Ru".
По словам Помпео, Соединенные Штаты поддерживают религиозную свободу. В случае с Украиной речь идет об управлении своей религией без внешнего вмешательства. Подчеркивается, что толерантность, понимание и сдержанность необходимы для совместного существования и процветания людей в мире.
"Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви", - говорится в заявлении ведомства.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ 19:19, 15 октября 2018
В чистый четверг 11 октября на космодроме «Святой Байконур» состоялся евхаристический старт железного ковчега «Союз МС-10», на борту которого находились раб божий Алексий Овчинин и мериканский масон Хейг, и все бы было лепо, кабы в богоугодное дело не вмешался ацкий сотона.
Надобно сказать, что перед евхаристическим стартом ковчег «Союз МС-10» оскопил святой водой авторитетный мастер кропила отец Сергий, ударник литургического труда, подполковник. Трижды сотона пытался пожрать ковчег и трижды отдергивал от него свою рогатую морду, языческими рошенами испещренную, а раб божий Алексий Овчинин брызгал на него через иллюминатор святой водой банным веником и бросался ядучими просвирками, коих был у него с собой целый туесок. Однако масон мериканский тайком достал дрель, какову до поры прятал на стене за святой иконою, и просверлил дыру в обшивке, что мастером кропила была оскоплена, и проник в ту дыру ацкий сотона, и отодрал от ковчега вторую ступень, и столкнул ее с первой, и преставился ковчег железный в геене огненной, но спасся раб божий Алексий Овчинников верхом на банном венике, и мериканца спас, ибо духовность его велика была.
За подвиг тот раб божий Овчинников зело представлен к награде был, получив медаль «За отвагу на пожаре» и пятнадцать суток за внезапное побитие отца Сергия, майора, и кончилось бы все, как всегда, вяликой победою русской техники, но врата ада уже разверзлися, и, окрыленный первой удачею, напал диавол на саму Церковь Русскую. В богомерзком Константинополе, сатанинской обители, чернокнижник Варфоломей поснимал с украинских раскольников анафемы и пообещал им автокефалию, и восстал над землей православною сатанинский огненный рошен, знак погибели.
«Ополчился на Церковь враг рода человеческого, - сказалмудрый патриарх Московский и всея вообще Кирилл. - Но мы верим, что врата ада не одолеют Церковь, мы верим, что никакие светские силы, ставящие перед собой целью уничтожение Церкви, не будут успешны». В своих оптимистических выводах Московский патриархат опирается на неоспоримую историческую и религиозную евхаристическую евстрихию, законы мировой стратапендрии и догматы пульцинерии даздрапермического канона, доказывающие верховенство едреной матери РПЦ над дочерними стратихиндриями Киева как антифоново, так и екзапостиларически. И солнце гребаный Фанар подризник полиелеи канонически массово, учат нас православные отцы и антиохи забубенские, ибо стихари-столпники раскольническое движение не четьи минеи требника ставропигии нелепой, на основы веры покушатничество, так точно, аминь. Все эти простые и совершенно очевидные для любого здравомыслящего человека факты в свете истории и элементарной логики убедительно доказывают, что у Украины нет и не может быть своей церкви, это понятно. Понятно и то, почему обитель зла Вашингтон незаконно вмешался в религиозные каноны и приветствовал решение чернокнижника Варфоломея. «На воре и шапка горит», - коротко охарактеризовал ситуацию конский угодник Сергий Лавров. Примечательно, что когда президент РФ Владимир Путин созвалСинод Совбеза для обсуждения незаконного вмешательства Вселенского патриархата в церковную жизнь Украины, он специально пришел в шапке, и ничего, даже Медведев не угорел. В сердцах истинно верующих затеплилась надежда на апокалипсис: официальный Кремль пообещалзащиту православных интересов в Украине, и на сегодняшний день непроясненным остается только один евхаристический вопрос: начнет ли Россия с долгожданной бомбежки киевской Лавры или для затравки отправит в Константинополь Чепигу и Мишкина? Возможно, об этом что-то знают в Воронеже, но там все сейчас какие-то нервные.
Всех желающих помочь украинской армии успокоить защитников православных интересов России на чужой территории просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.
Опубліковано на УНИАН: https://www.unian.net/m/society/10299171-evstrihundiya-ukrainskoy-avtokefalii-v-svete-dogmy-dazdrapermicheskogo-kanona.htm