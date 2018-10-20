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Все про:нападение (1620) Мазур Сергей (6)

 Главной версией взрыва гранаты в доме активиста Мазура является его общественная деятельность, - Нацполиция

Основной версией взрыва в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура является его общественная деятельность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования преступления создали усиленную следственно-оперативную группу. Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины (Мазура).

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как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 10 октября неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

В ходе расследования, полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство

Источник: https://censor.net.ua/n3092404
 
 
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Пушек хронически не хватает - все на передовой. Пока они молчат в мирных городах, гранатка остаётся лучшим аргументом.
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Этих шестерок гэбэшных и гэстаповцев сраных пора всех на фронт отправить геройство проявлять. Превратили уроды города Украины в Чикаго 30-х. Надеемся, у Авакрва достаточно опыта и мудрости как поступать с такими отморозками. Сашко Билый был покруче этих молокососов...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГлавной версией взрыва гранаты в доме активиста Мазура является его общественная деятельность, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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