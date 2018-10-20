 Главной версией взрыва гранаты в доме активиста Мазура является его общественная деятельность, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, для расследования преступления создали усиленную следственно-оперативную группу. Члены группы рассматривают две версии совершения преступления, основная из них - общественная деятельность сына потерпевшего мужчины (Мазура).

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как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 10 октября неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

В ходе расследования, полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство