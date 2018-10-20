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 Политика Украины
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Все про:посольство Украины (176) провокация (1175) США (14275) Чалый (398) фейк (160)

 Украинское посольство в США выявило факты новых провокаций против Украины

Украинское посольство в США опровергает свою причастность к "запросам" полученных американскими губернаторами о якобы проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, говорится в сообщении  в Фейсбуке украинского посольства в США.

"Внимание фейк! Посольство Украины в США выявило факты новых информационных атак против Украины. В частности, стало известно, что от имени посла Украины в США Валерия Чалого поступили "запросы" к губернаторам США о проведении телефонных бесед с послом или высшим руководством Украины", – 

В дипломатическом представительстве Украины не исключают, что материалы подставных разговоров появятся в информационном пространстве и будут использованы для провокаций или с целью нанесения вреда двусторонним отношениям Киева и Вашингтона.

"В этой связи обращаем внимание наших партнеров и друзей быть бдительными на получение информации из второстепенных, непроверенных источников и в дальнейшем держать связь только с официальными представителями посольства Украины в Вашингтоне", – сказано в сообщении.

Также читайте: США помогут Украине создать аналитический центр для мониторинга информпространства, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3092402
 
   
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
.

https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
.

https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

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Та хай розкажуть, як Унтермаршал Жюков, посилав піхоту на мінні поля, яка підриваючись робила в ніх проходи, або про вєлікого гєроя Ватутіна, який положив тисячі молодих українців «чорнопіджачників», на букринському плацдармі, кидаючи їх без зброї на німецькі ДЗОТи....
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кремль ждет на капитуляцию Украины - Троянский конь, уже в Украине в ожидании своего часа.
https://critic9081981.blogspot.com/2018/10/blog-post_19.html
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Да. Ждут победу «договороспособного (й)»...
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Видать, Лексус и Вован опять "поработали"! Украинское посольство в США выявило факты новых провокаций против Украины - Цензор.НЕТ 7895
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинское посольство в США выявило факты новых провокаций против Украины
 
 
 
 
 
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