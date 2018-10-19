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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (868) Россия (70792) минские соглашения (2478) Мэдисон (2)

 Россия не предпринимает необходимых шагов для реализации Минских соглашений, - Мэдисон

Россия не предпринимает шаги для реализации Минских договоренностей относительно ситуации на Донбассе.

Об этом сказала журналистам во время пресс-брифинга заместитель Госсекретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным обращением наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу только сказать, что мы вместе с вами в этом конфликте, и мы надеемся, что этот конфликт, забирающий так много жизней, приносит так много страданий, закончится. Я также ознакомлена с Минскими договоренностями и я знаю, что Россия не предпринимает необходимых шагов для того, чтобы воплотить Минские договоренности в жизнь. Но надеемся, что этот конфликт будет завершен", - заявила Мэдисон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон

Источник: https://censor.net.ua/n3092400
 
 
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предлагаю на россию забить большой болт, силовым путом решить вопрос донбаса и крыма! ВСЕ! Остальное это до лампочки!
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Легко сказать , та не так просто зробить. Та з Божою поміччю , можливо і гори звернути...
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там люди гибнут!! наши ребята!!! наши дети... цвет и опора нации...
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А ты подумал, сколько в городских боях погибнет цвета нации ?
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А які кроки вони роблять задля миру у світі? Поки московія- центр світового терроризму
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Там в Европе и США не слышали последнюю речь Путлера?Он ясно сказал что готовится уничтожить жизнь на Земле,по просьбам верующих Мацковского Сатаната.
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Капитан Очевидность нервно курит в сторонке.
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Надо Мэдисон дать все-таки почитать Минские Соглашения! По ним Россия вообще никому ничего не должна!
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Пятый год идет война, а этой лысой дуре до сих пор не ясен засраший подход - ихтамнету....
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Она не так давно вступила в должность! Но Минские Соглашения могла бы и почитать!
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Ты не будешь писать на этом сайте как человек(со всеми своими никами)Плюс пострадает твоя семья)Я тебе уже говорил об этом.Но твоя зависимость от Цензора велика.Ну твои траблы.😂🌷
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Я в поезде еду, домой в Питер. Чем ещё заняться? Как не зайти на любимый Цензор! Привет! Во-Во! Не спится?
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Не дождетесь!
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Иногда оказывается Лавров бывает Прав!
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А ты спроси у этой руской бляди😂Свидетель ихтамнет и мыши братья😂
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Не стану. Руцкие пиляди такие заразные Росія не робить необхідних кроків для реалізації мінських угод, - Медісон - Цензор.НЕТ 5530
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Имели опыт общения с женщинами "низкого социального статуса"?
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Вас видно Бог детьми вообще решил обделить? Я угадал?
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Вы ночью хорошо спите? Не просыпаетесь в холодном поту? Может скрежет зубов мешает спать? Тут два варианта либо злость, либо глисты! Сходите, сдайте анализы на всякий случай!
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Через 23 минуты я приеду на Московский вокзал в Питер! И мне будет абсолютно все равно, что Вы тут пишите! Я закажу такси по Яндексу, по дороге куплю жене цветы! Надую шарики воздушные, и когда завтра мои дети проснуться у них будет небольшой праздник, подарки в пакетах будут стоять у кроватей! А Выс будет продолжать мучить злоба! Удачи! Не грустите! Жизнь наладится!
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Читай Булгаков тупая шлюха.Ты можешь не приехать через 23 минуты.Возле постели твоей дочки будет стоять Мага.Ну да, и шарики и праздник😂🌷
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Я помню, Вы уже про самолет в Сочи писали что-то подобное!
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Но ты бы перестал так рисковать здоровьем своей семьи из за украинского сайта.А то шарики могут стать венками🌷🌷
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Сейчас вместо минских соглашений актуальны другие темы.


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эпитафия от шнурова на валдайскую речь )))

Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на...,
Если кто не замечал.
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До чого тут мокшания ???????????????????????????????
Війну розпочали соєві!!!!!!!!!!!!!!!!! Ана ім вігадна!!!!!!!!!!!!!!!!!!
макшания браття..ани тоже против укр бариххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не тошнит, нет? Сами соглашения мертворожденные, придумали для разводки Украины и создания покоя в Европе и создания видимости наказания параши. Что тошнить то или заканчивайте балаган,или не воняйте и молча жрите это дерьмо дальше.
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а вода мокрая, тля.
мистер очевидность.
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4,5 роки пройло.4,5 роки Карл! Ви що там в EU and USA- СЛІПОГЛУХОНІМІ всі?Досі не второпали з ким маєте справу?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не предпринимает необходимых шагов для реализации Минских соглашений, - Мэдисон
 
 
 
 
 
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