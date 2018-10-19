 Россия не предпринимает необходимых шагов для реализации Минских соглашений, - Мэдисон

Об этом сказала журналистам во время пресс-брифинга заместитель Госсекретаря США по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным обращением наркотиков и правоохранительных вопросов Кирстен Мэдисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Могу только сказать, что мы вместе с вами в этом конфликте, и мы надеемся, что этот конфликт, забирающий так много жизней, приносит так много страданий, закончится. Я также ознакомлена с Минскими договоренностями и я знаю, что Россия не предпринимает необходимых шагов для того, чтобы воплотить Минские договоренности в жизнь. Но надеемся, что этот конфликт будет завершен", - заявила Мэдисон.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну а мы, конечно, в рай,
Попадем, как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплёт?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали на...,
Если кто не замечал.
Війну розпочали соєві!!!!!!!!!!!!!!!!! Ана ім вігадна!!!!!!!!!!!!!!!!!!
макшания браття..ани тоже против укр бариххх!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мистер очевидность.