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 Силовики в оккупированной Керчи рассматривают версию о том, что у стрелка Рослякова были сообщники

Российские оккупационные правоохранители в Керчи в аннексированом Крыму рассматривают несколько версий нападения в колледже. В частности, и ту версию, что нападающий Владислав Росляков действовал не один.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила Белла Демидович, главный редактор сайта "Kerch.fm".

По ее словам, сотрудники Следственного комитета РФ прибыли в оккупированном Крым на место практически сразу после происшествия.

"Да, действительно, сейчас прорабатывается много версий ... Проверяют варианты, Рослякову могли помогать, что кроме Рослякова в техникумы были еще люди. Но основная версия одна - Росляков осуществлял преступление самостоятельно ", - сказала она.

В то же время она отметила, что ей неизвестны детали обработки этих версий. "Это тайна следствия, нам о них пока ничего не говорят", - добавила Демидович.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты за неделю до керченской бойни учили артековцев стрелять. ФОТОрепортаж

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092399
 
 
 Топ комментарии
 
чому нас має хвилювати якийсь йоб*утий птушник з Задрищенська?
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Вибухи у москуві( гіркін) , у волгограді( фсб)- розслідували ?!
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чому нас має хвилювати якийсь йоб*утий птушник з Задрищенська?
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Тому що загиблі в більшості громадяни України.
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Скорее ГРУ-шники,после позорного провала ГРУ-шной резидентуры,к которому,по слухам,были причастны их конкуренты из ФСБ,слившие часть инфы англичанам.ГРУ решили взять реванш на подконтрольной ФСБ территории.Организовали террор группу из ГРУ-шников,завербовав малолетнего дурачка,которого в конце терракта ликвидировали.Слишком уж профессионально был совершён расстрел детей,за такой короткий промежуток времени.Ну не верю я,что этот малолетний дрыщ с помповиком,с сумкой набитой взрывчаткой и патронами за 7 минут подорвал 2 бомбы и умудрился галопом пробежать 2 корпуса убив 20 и ранив 40 человек.
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ну да, да, конечно... Мазурок виноват во всем...
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Щаз прозвучит, что вторым номером был порошенко и за это с ним должна объединиться нация Силовики в оккупированной Керчи рассматривают версию о том, что у нападающего стрелка Рослякова были сообщники - Цензор.НЕТ 8276
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Я как-то стрелял из помпового ружья и разбил руку вхлам. У него была перчатка на правой руку. Его явно кто-то готовил...
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за неделю до этого этот крымнашист проходил обучение в стрелковом клубе при Артеке (!!!)
https://narodna-pravda.ua/2018/10/19/kerchenskogo-strilka-navchyly-vbyvaty-rosijski-okupanty-z-yavylys-foto/
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Ты себе свою кацапскую бошку разбил в хлам.Не обманывай людей.,дурилка😂🌷
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Странна реакция на коммент. Всё правильно чел сказал - тот придурок явно не одиночка.
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Почему странная?Нормальная реакция на кацапского проксеныша. Я не веду диалогов с убийцами украинцев.Только нах послать(на этом сайте)
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Конечно были! И конечно же в Украине. Тут к бабке не ходи.
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Вибухи у москуві( гіркін) , у волгограді( фсб)- розслідували ?!
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Драгунова начитались? Шизики поголовные
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
.

https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
.
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Кстати. Жалели не только своих солдат.
Если б Япония не капитулировала, то в бой пошли бы и наши солдаты, это оговаривалось в Ялте. А сопротивляться япошки собирались до последнего.
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пятеро раненых доставлены в севастопольский госпиталь
https://www.youtube.com/watch?v=COwpKpY8tng
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Народ! Я в Луганске не очень в курсе новостей - а к консульствам Рашки хоть не несут цветы?
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вже є про шо кацапам поговорити, а не тільки про пенсійний вік і високі ціни )))
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Конечно были.Эти сообщники как в 2014г Крым "спасли",так там и осели.И усиленно таких вот дураков владиков учили убивать.Так что, кацапы,в зеркало посмотрите,и увидите сообщников

Силовики в оккупированной Керчи рассматривают версию о том, что у стрелка Рослякова были сообщники - Цензор.НЕТ 9893
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Конечно, не один. Глобалисты науськали, Наполеон командовал, татарские анархисты продали ружжьо, латентные керченские хохлы под"бывали... Короче виноватые усе, окромя ввх и покойного маршала Чойбалсана( хотя, тоже под вопросом)...
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А, забыл: еще и ж.ды на"бывали (хотя это нормально), так шо у пацика вариантов не было...
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Стрелок мертв,так что под этим соусом можно подавать что угодно,и количество сообщников можно раздувать до безконечности.
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хитро придумали гэбисты: надрочили малОго, а потом сами его и кокнули...а как насчет того, что говорили очевидцы, что их было много и в масках, они выбегали из туалета и стреляли из автоматов... взрывы были в разных частях учебного корпуса... если бы малой выстрелил себе в голову ( из ДРОБОВИКА калибра 12 как говорят), то башку бы ему снесло напрочь... а на фото он лежит с целёхонькой головой, только почему то положили ему книжку на бок, наверное что бы закрыть входящие отверстия от пуль калаша...
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по ходу так пересторалис, что даже те любители шпиль понели, ну это уже перебор, не посильно 18 летнему долбодятлу.
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