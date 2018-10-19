 Силовики в оккупированной Керчи рассматривают версию о том, что у стрелка Рослякова были сообщники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила Белла Демидович, главный редактор сайта "Kerch.fm".
По ее словам, сотрудники Следственного комитета РФ прибыли в оккупированном Крым на место практически сразу после происшествия.
"Да, действительно, сейчас прорабатывается много версий ... Проверяют варианты, Рослякову могли помогать, что кроме Рослякова в техникумы были еще люди. Но основная версия одна - Росляков осуществлял преступление самостоятельно ", - сказала она.
В то же время она отметила, что ей неизвестны детали обработки этих версий. "Это тайна следствия, нам о них пока ничего не говорят", - добавила Демидович.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
https://narodna-pravda.ua/2018/10/19/kerchenskogo-strilka-navchyly-vbyvaty-rosijski-okupanty-z-yavylys-foto/
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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Если б Япония не капитулировала, то в бой пошли бы и наши солдаты, это оговаривалось в Ялте. А сопротивляться япошки собирались до последнего.
https://www.youtube.com/watch?v=COwpKpY8tng
детей в Крыму учат воевать, чтобы полуостров никогда не стал украинским Материал представлен в переводе ИноТВ
Российская армия проводит в Крыму дневные занятия для школьников, обучая их сапёрному делу и уходу за оружием, сообщает Frankfurter Allgemeine. Такие учения должны гарантировать, что полуостров никогда не вернётся назад на Украину, утверждает немецкое издание в видео на своём YouTube-канале.