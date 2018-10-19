 Силовики в оккупированной Керчи рассматривают версию о том, что у стрелка Рослякова были сообщники

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщила Белла Демидович, главный редактор сайта "Kerch.fm".

По ее словам, сотрудники Следственного комитета РФ прибыли в оккупированном Крым на место практически сразу после происшествия.

"Да, действительно, сейчас прорабатывается много версий ... Проверяют варианты, Рослякову могли помогать, что кроме Рослякова в техникумы были еще люди. Но основная версия одна - Росляков осуществлял преступление самостоятельно ", - сказала она.

В то же время она отметила, что ей неизвестны детали обработки этих версий. "Это тайна следствия, нам о них пока ничего не говорят", - добавила Демидович.

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Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.