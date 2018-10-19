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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8935) Кабмин (10693) Нафтогаз (2564) Насалик (168)

 С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик

Правительство утвердило цену газа для населения с 1 ноября на уровне 8 550 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проект постановления возлагает специальные обязанности на НАК "Нафтогаз Украины" продавать с 1 ноября газ по 8 550 грн за 1 тыс. кубометров", - заявил Насалик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман

Правительство также продлило действие специальных обязанностей по поставке газа по действующей цене 6 958 гривен за тыс. кубометров до 1 ноября 2018 года.

Напоминаем, на заседании 19 октября Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3092397
 
 
 Топ комментарии
 
Конституция Украины
Статья 13.
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
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піхуй. где горячая вода в голосеевском районе, петухи позорніе ?
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Сам "безрукий"? Так найми кого нибудь на "кабанчике"! Поставь бойлер или проточный электро-нагреватель. Колонку, если газ есть. По моему тот украинец у кого нет горячей воды при наличии холодной и есть "лодырь позорный" - то есть прокацапленный, подЖэковский, совковый на всю голову попрошайка, которому все "по жизни должны" "бо він того вартий". Такие мамонты вымирают в очередях за похлебкой от голода... но посадить себе картошки или заработать на хавчик - в падлу!
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дурачек, у меня бойлер есть уже шесть лет. я тебя не спрашивал насчет бойлера. а спросил насчет централизованого постачання, которое мне обещали, когда сначала убрали котельную в доме, потом когда поставили газовые колонки, и потом когда их сняли. мне, в отличии от тебя насрать сколько стоит кубометр горячей воды, я готов платить. усохни.
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А гнойсман предложит украинцам экономить газ и запасать его в собственных газгольдерах С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик - Цензор.НЕТ 6315
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Не помешало бы и самого Гройсмана завезти в Бортничи и посадить для профилактики на пару часов в тот газгольдер.
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Это не кошерно, паяльник в задницу куда эффективнее развивает пространственно-ценовое воображение
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Конституция Украины
Статья 13.
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
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Mart - и управление всем этим осуществляется через представителей избранных народом...

Гройсман и Вальцман осуществляют - чем вы не довольны?
54% поддержки - помните?
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Як кажуть: "Так-то воно так, але трішечки не так..."
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Рішуча реформа в дії
Я вам покажу як треба працювати
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А где Гарант Конституции? Он ее читал?
Все кандидаты в президенты должны сдать экзамены на знание Конституции, иначе как они ее могут гарантировать, если не только ее не читали, но и в руках не держали!
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то все фігня, головне шо з Катаром безвіз буде і томос дадуть. )))
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насралик на фоте хитро улыбается - видно неплохое бабло за газ планирует палучить с частной газовой скважины напару с гросманом.

нуи.....что с нАваром - ПОЛУЧЕННЫМ капиталом планирует сделать???

АААА????

да-а-а!!!!!!!!!!!!!!!

выведит на панамский оФШОРНЫЙ кашелек палученный от продажи ентаго сваего газа капитал по новому закону о выводе капитала-а, недавнео принятым в раде!!!!!!!!!!!

а капитала там немало будет - 20 кратный навар идет = 2000% С КАЖДОЙ ТЫЩИ МЕТРОВ ГАЗА!!!!!!!!!!!!!

ждем продолжение спектакля.
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На пути в европу никто не обещал дешевого газа.
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Так и не обещали миллионные премии Кобелеву, миллиардные доходы Ахметова, тотальную коррупцию и отдых главнокомандующего на Мальдивах во время войны?
А также жирующую прослойку барыг у корыта при нищите народа...
Роттердам + тоже как-то никто не обещал!
Или я что упустил???

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Простой винницкий пенсионер! Борис Гройсман! Задекларировал 1,5 миллиона гривен, 270 тысяч долларов и 380 тысяч евро! Наличных средств!
Кроме того, на его Банковских счетах 60 368 гривен, 490 787 долларов и 160 356 евро!
Так же у него семь автомобилей! Земельный участок (272 кв. м) и (428,7 кв. м)!
Скромная Пенсия Бориса Исааковича Гройсмана! В размере 3044 гривны! Позволила ему накопить целое Состояние!
Тут главное Экономность и Бережливость!
Как говорится в старой Пословице! Копейка рубль бережет!
И этот принцип Борис Исаакович усвоил на отлично…
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У нас все как в европе, кроме зарплат и пенсий
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Томос и безвиз согреют наши квартиры! З 1 листопада газ для населення коштуватиме 8 550 грн за 1 тис. кубометрів, - Насалик - Цензор.НЕТ 9546
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А НЕ ПОРА ЖИРНОЙ ВИННИЦКОЙ ТУХЕС ПОЙТИ НАХЕС!
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Вот и ближе эта власть к своему концу приближается. Такого беспредела с тарифами ещё никогда не было. Они что,думают,что на выборах народ им это не вспомнит???Или думают,что народ проглотит им это унижение???
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а на выборах будет 12 млн пенсионеров кторые за 500 грн проголосуют хоть за чорта!!
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Никто им ни копейки не даст.Не те люди сейчас во власти,которые раскошеливаются.Тут дело не только в газе- а в аптеке по полпенсии в лучшем случае оставлять нужно, за коммуналку- вторую половину. Вспомните времена Януковича-многие деньги брали, а голосовали против. Если даже сейчас,перед выборами, эта власть ничего не боится и тарифы поднимает, то что будет, если они на второй срок останутся- это будет плоный капец.Страх они потеряли совсем,вот главная проблема.
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власть страх потеряла потому что граждане ей это позволили сделать! а то что у нас много людей голосуют за баки или за консервы то это признаный факт!! так что я уверен что будут покупать людей и понятно что в первую очередь будут покупать пенсионеров как самых нищих и обездоленных и самое главное наши пенсы очень ответсвенные если деньги взяли то обязательно пойдут и проголосуют!!
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У меня родители пенсионеры, им никогда ничего никто не предлагал.Даже сама процедура принятия решения-в пятницу, в конце дня. Типа,чтобы за выходные перекипел народ и страсти поутихли. Как говорил Чечетов- оцените красоту игры.
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Вы понимаете всё слишком буквально.Никто напрямую денег давать не будет.Будут раздавать продуктовые наборы,купленные за деньги,украденные у тех же пенсионеров(из бюджета,то есть).Ну как бонус-будут раздавать сладкие обещания,которые вообще ничего не стоят.Украинский народ-такой доверчивый-как трехлетний ребенок.Такого грех не обмануть.))
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Это грабеж!!! Предлагаю тотальный бойкот и протсест!
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а вот, что было бы если ВСЕ дружно ПЕРЕСТАЛИ ПЛАТИТЬ и послали вову с петей на известные три буквы?!!!!
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Винница,Винница,ламца,дрица,гоп,цаца)))Петя и Грося начали предвыборную компанию))Лозунг---Юлька украла дИшОвый газ,в 2010 году))
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Ну, по правде говоря, и Саакашвили тоже немало газа натырил, порвал все наши границы и нахально вывез его в Голландию.
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Теперь я знаю,по чем опиум для народа))8500 гривен за 1000 кубов))
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"Безответственность тогдашних чиновников, сделала сегодня заложниками простых украинцев. А теперь пришло время возвращать эти долги"

Вот так обосновали это повышение З 1 листопада газ для населення коштуватиме 8 550 грн за 1 тис. кубометрів, - Насалик - Цензор.НЕТ 1423
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Знакомая песня, которые поют уже 27 лет все добравшиеся до "Корыта"
Они воруют, а виноваты - попередники!
З 1 листопада газ для населення коштуватиме 8 550 грн за 1 тис. кубометрів, - Насалик - Цензор.НЕТ 5118
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порошенко был министром экономики при ялынковиче.
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Покажіть розрахунки. Видобуток українського газу, його собівартість і ціну,яку ви намалювали.
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tato Alex‏ @tatoAlexxx

145-я реформа : Даешь Роттердам + для рынка газа в Украине!
Sergey Yarovoy‏ @SergeyYarovoyAn

Заради бабок МВФ ми зробим усе, але красти не відмовимся. Гройсман
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Да всё будет хорошо,ведь скоро выборы З 1 листопада газ для населення коштуватиме 8 550 грн за 1 тис. кубометрів, - Насалик - Цензор.НЕТ 1959 всё будет,бери не хочу...хохочу...
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А где порохососы?
Почему не заливаются восторженными визгами о перемоге?
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Там оперативка - маленькая. К понедельнику должны дозреть.
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скидуемся на премию Коболеву, она нужна каждый месяц, иначе реформ не будет.
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Теперь что бы заплатить Гросе и Пете за газ,надо ехать в Польшу на заработки,помолившись в Андреевской церкви))
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Простой винницкий пенсионер! Борис Гройсман! Задекларировал 1,5 миллиона гривен, 270 тысяч долларов и 380 тысяч евро! Наличных средств!
Кроме того, на его Банковских счетах 60 368 гривен, 490 787 долларов и 160 356 евро!
Так же у него семь автомобилей! Земельный участок (272 кв. м) и (428,7 кв. м)!
Скромная Пенсия Бориса Исааковича Гройсмана! В размере 3044 гривны! Позволила ему накопить целое Состояние!
Тут главное Экономность и Бережливость!
Как говорится в старой Пословице! Копейка рубль бережет!
И этот принцип Борис Исаакович усвоил на отлично…
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Какие нах#й 8550 грн., если минималка 3200, а пенсия 1500? Вы что, совсем ох#ели со своим МВФ?
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Да, ох#ели. Но если вдруг шо кому-то не так, то моментально - пукиннападёт.
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Пете надо успеть хапнуть на последок,до 31 марта))
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Поки селяни масово палять опале сухе лисстя, а не пресують/брекетують його для опалення осель - можна підіймати ціну на газ. Хоча, ті дибіли що палять листя і на субсидіях сидять якраз - їм піхуй ціна...
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Вопрос ведь не в цене на газ, а в наших доходах. Расходы на коммуналку не должны превышать 15%. Точка. ... Вот и посчитайте сколько Вам работодатели недоплачивают...
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Ну вот если я, к примеру, работаю в Рошен, предлагаешь повесить на фонаре Порошенко?
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Помните, в "Жити по-новому" Порошенко обещал "перекрыть" офшоры? Результат такой: только за 2015-17 только по железной руде из Украины вывели полмиллиарда (!) долларов. В аграрке выводят не меньше. Потери бюджета равны деньгами, которые мы выпршиваем у ЕС
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порошенко решил подлататься напоследок
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А когда МВФ уже подымут зарплату нам,или органы продавать нужно,что бы оплатить ваши офшоры?
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А с апреля 14 000 тысяч. Шоб ты им удавился.
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Малавата будєт. Гройсман! Давай ісщо! З 1 листопада газ для населення коштуватиме 8 550 грн за 1 тис. кубометрів, - Насалик - Цензор.НЕТ 1555
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик
 
 
 
 
 
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