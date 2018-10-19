 С 1 ноября газ для населения будет стоить 8 550 грн за 1 тыс. кубометров, - Насалик

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проект постановления возлагает специальные обязанности на НАК "Нафтогаз Украины" продавать с 1 ноября газ по 8 550 грн за 1 тыс. кубометров", - заявил Насалик.
Правительство также продлило действие специальных обязанностей по поставке газа по действующей цене 6 958 гривен за тыс. кубометров до 1 ноября 2018 года.
Напоминаем, на заседании 19 октября Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года.
Даешь 15 !!!!
Томас согреет....
Статья 13.
Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией.
Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
Гройсман и Вальцман осуществляют - чем вы не довольны?
54% поддержки - помните?
http://beloil.ucoz.ru/publ/oao_quot_ukrnafta_quot/ukrnafta/karta_neftegazovykh_mestorozhdenij_ukrainy/13-1-0-32
Я вам покажу як треба працювати
Все кандидаты в президенты должны сдать экзамены на знание Конституции, иначе как они ее могут гарантировать, если не только ее не читали, но и в руках не держали!
нуи.....что с нАваром - ПОЛУЧЕННЫМ капиталом планирует сделать???
АААА????
да-а-а!!!!!!!!!!!!!!!
выведит на панамский оФШОРНЫЙ кашелек палученный от продажи ентаго сваего газа капитал по новому закону о выводе капитала-а, недавнео принятым в раде!!!!!!!!!!!
а капитала там немало будет - 20 кратный навар идет = 2000% С КАЖДОЙ ТЫЩИ МЕТРОВ ГАЗА!!!!!!!!!!!!!
ждем продолжение спектакля.
А также жирующую прослойку барыг у корыта при нищите народа...
Роттердам + тоже как-то никто не обещал!
Или я что упустил???
Кроме того, на его Банковских счетах 60 368 гривен, 490 787 долларов и 160 356 евро!
Так же у него семь автомобилей! Земельный участок (272 кв. м) и (428,7 кв. м)!
Скромная Пенсия Бориса Исааковича Гройсмана! В размере 3044 гривны! Позволила ему накопить целое Состояние!
Тут главное Экономность и Бережливость!
Как говорится в старой Пословице! Копейка рубль бережет!
И этот принцип Борис Исаакович усвоил на отлично…
Вот так обосновали это повышение
Они воруют, а виноваты - попередники!
145-я реформа : Даешь Роттердам + для рынка газа в Украине!
Sergey Yarovoy @SergeyYarovoyAn
Заради бабок МВФ ми зробим усе, але красти не відмовимся. Гройсман
Почему не заливаются восторженными визгами о перемоге?
Кроме того, на его Банковских счетах 60 368 гривен, 490 787 долларов и 160 356 евро!
Так же у него семь автомобилей! Земельный участок (272 кв. м) и (428,7 кв. м)!
Скромная Пенсия Бориса Исааковича Гройсмана! В размере 3044 гривны! Позволила ему накопить целое Состояние!
Тут главное Экономность и Бережливость!
Как говорится в старой Пословице! Копейка рубль бережет!
И этот принцип Борис Исаакович усвоил на отлично…