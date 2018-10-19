 В 2019 году Венгрия намерена выделить около 300 млн грн помощи венграм Закарпатья

Об этом заявил в пятницу 19 октября на пресс-конференции в Будапеште представитель венгерского правительства,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По словам статс-секретаря Арпада Яноша Потапи, правительство Венгрии выделит 3 миллиарда форинтов (около 300 млн гривен) - вместо запланированных 1,5 миллиарда форинтов - в проекте социального пакета помощи украинским венграм на будущий год.
Чиновник уточнил, что эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку.
Сегодня же о решении Будапешта сообщил представителям венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр, статс-секретарь МИД Венгрии, в Берегово. Он в частности отметил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общине за последние два года достигла 17 млрд форинтов (1,7 млрд гривен). Но учитывая "непростое положение венгерской общины" она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее.
вы сначала выберите украинский уряд....
Жидобандеровцы они блин.....
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу парализовало.
- А член?
- Успел направо перебросить. )))
И так и будет, если население и дальше будет ожидать подачек в виде пойманной рыбы а не удочек для самостоятельной ловли.
Уряды и прочие кровопийцы (избранные кстати народом) должны делать только одно:
Менять инвестиционный климат в стране, что бы потенциального инвестора на руках носили а не обдирали как липку во всех дозвильных конторах. Когда у людей появится достойная работа, появятся и достойные доходы.
Но это не про нас..
Украинское правительство может только грабить украинцев.
Украинская власть может только просерать стратегические склады с боеприпасами, бесконечно повышать тарифы и брать кредиты.
Народ Украины для нашей власти - биомусор и враги, которых надо уничтожать.
Если украинская власть уничтожает тебя (не только как венгра, а как украинца), то почему бы не принять помощь?
Вот не осуждаю уже их даже...
Может обломитца..
😁
з...лотку