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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (730) Закарпатье (1454) помощь (2919)

 В 2019 году Венгрия намерена выделить около 300 млн грн помощи венграм Закарпатья

В следующем году Венгрия удвоит помощь закарпатским венграм.

Об этом заявил в пятницу 19 октября на пресс-конференции в Будапеште представитель венгерского правительства,информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По словам статс-секретаря Арпада Яноша Потапи, правительство Венгрии выделит 3 миллиарда форинтов (около 300 млн гривен) - вместо запланированных 1,5 миллиарда форинтов - в проекте социального пакета помощи украинским венграм на будущий год.

Чиновник уточнил, что эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Название должности "уполномоченный по Закарпатью" изменим, но не его деятельность и функции, - Сийярто

Сегодня же о решении Будапешта сообщил представителям венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр, статс-секретарь МИД Венгрии, в Берегово. Он в частности отметил, что целевая помощь на экономическое развитие венгерской общине за последние два года достигла 17 млрд форинтов (1,7 млрд гривен). Но учитывая "непростое положение венгерской общины" она может рассчитывать на еще большую сумму поддержки на будущее.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092396
 
 
 Топ комментарии
 
коли вже український уряд почне турбуватись про українців України?
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Мы еще удивимся количеству венгров в кабинете министров и в Раде. И всем срочно нужна помощь. Так что Закарпатье подождет в очереди, пока главные киевские венгры будут делить добычу.
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Записать как доход и обложить налогом.
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ПУСТЬ ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ НА ПОДДЕРЖКУ УКРАИНСКИМ ШКОЛАМ В ВЕНГРИИ
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Вообще-то украинские школы должна поддерживать Украина, а не Венгрия...
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коли вже український уряд почне турбуватись про українців України?
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Аль Капучіно - В 2019 году Венгрия намерена выделить около 300 млн грн помощи венграм Закарпатья - Цензор.НЕТ 8858

вы сначала выберите украинский уряд....
Жидобандеровцы они блин.....
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- Вы слышали, у Абрама инсульт !
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу парализовало.
- А член?
- Успел направо перебросить. )))
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Открою печальный секрет. Все 27 лет все уряды и президенты только и делают, что заботятся об народе. Только не в том месте. Наплодили льготников 40 миллионов из 44 живущих в стране. А население все нищает и нищает.
И так и будет, если население и дальше будет ожидать подачек в виде пойманной рыбы а не удочек для самостоятельной ловли.
Уряды и прочие кровопийцы (избранные кстати народом) должны делать только одно:
Менять инвестиционный климат в стране, что бы потенциального инвестора на руках носили а не обдирали как липку во всех дозвильных конторах. Когда у людей появится достойная работа, появятся и достойные доходы.
Но это не про нас..
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Хоть кто-то помогает украинцам.

Украинское правительство может только грабить украинцев.
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Венграм Мариуполя Ахметов даёт газ в дома и во дворы с доменНых
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Без понятия, может и будет.
Украинская власть может только просерать стратегические склады с боеприпасами, бесконечно повышать тарифы и брать кредиты.
Народ Украины для нашей власти - биомусор и враги, которых надо уничтожать.
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Так венграм нужны венгры, или Закарпатье?
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Спросите у венгров.
Если украинская власть уничтожает тебя (не только как венгра, а как украинца), то почему бы не принять помощь?
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за газ им помогите заплатить и они все ваши поданные...
Вот не осуждаю уже их даже...
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А где в енти Винигреты записывают?
Может обломитца..
😁
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Пусть Закарпатью всему помогают,а так получается как Московия своим в Донбассе помогает В 2019 году Венгрия намерена выделить около 300 млн грн помощи венграм Закарпатья - Цензор.НЕТ 513
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Украина также должна симметрично озаботиться и тоже выделить - йобикам пиз...лотку
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Не плохо-бы выделить помощь украинцам Приморского края...
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Мы еще удивимся количеству венгров в кабинете министров и в Раде. И всем срочно нужна помощь. Так что Закарпатье подождет в очереди, пока главные киевские венгры будут делить добычу.
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300 млн. на всіх = 30 срібників кожній компрадорській потворі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2019 году Венгрия намерена выделить около 300 млн грн помощи венграм Закарпатья
 
 
 
 
 
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