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 Экономика, Общество
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Все про:Италия (838) лоукост (95)

 Итальянский лоукостер Ernest открыл новый рейс из Киева в Рим: цены стартуют от 39 евро

11 октября Авиакомпания Ernest (Италия) открыла рейс "Киев - Рим".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского аэропорта им. Сикорского.

Рейсы авиакомпании Ernest в Рим выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Киева в 11:25, вылет из Рима в 14:20", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, авиабилет Киев - Рим будет стоить от 39 евро, в оба направления - от 78 евро.

Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092395
 
   
 Топ комментарии
 
правильно.. а то у касапов вообще в пердаках нагар закупорится..

п.с. взял на 7 дек билет в Мюнхен.. 780 грн у ВиззАйр. У московитов от такой цены (когда узнали) - случился когнитивный стопарь)
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ИтитьКалать! Сабираю авоську!
🤣
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а в Жашків все одно дешевше електричкою )))
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правильно.. а то у касапов вообще в пердаках нагар закупорится..

п.с. взял на 7 дек билет в Мюнхен.. 780 грн у ВиззАйр. У московитов от такой цены (когда узнали) - случился когнитивный стопарь)
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полетиш дивитися на римські розвалини та колізей ?
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Ксения! А какие интересуют? Если не секрет?
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Мне не знаю почему, но именно так показалось, что Вы ответите! Честно! Я был там 5 лет назад. Мне очень понравилось. Жили практически у самой Рамблы! Ребенок был в восторге от зоопарка и статуй оживающих! Там действительно классно!
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То ви вангувати вмієте ? ))
А ще де бували ?
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Не очень где много бывал. По работе был в Ливии. Отдыхал с семьей три раза в Бенидорме в Испании, один раз в Болгарии и один раз в Хорватии. Вместе с фанатами ездил на матчи Зенита в Грецию и Германию. Несколько раз в Финляндии и в Эстонии. Ну и одна поездка на Рождество на Пароме "5 столиц" - Хельсинки, Рига, Таллин, Стокгольм. Так как паром был из Питера, для москвичей он и назывался "5 столиц"! А Вы? Где бывали?
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Я б теж на ній покайфував.. Італійський лоукостер Ernest відкрив новий рейс із Києва в Рим: ціни стартують від 39 євро - Цензор.НЕТ 3717
Нюю, в Іспанії бував, на Барселоні таки ні..
)))
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Ви багато де бував Італійський лоукостер Ernest відкрив новий рейс із Києва в Рим: ціни стартують від 39 євро - Цензор.НЕТ 395
Як буде можливість, все ж таки поїдьте в Барселону.
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Може й був ... Треба на мапу подивитися..
))
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Як то був ? Якби місто подивився, то пам'ятав би
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ТаДа..Чогось камеру забув..
А ось на Великій китайській Стінки не забув відео камеру..
Як живий був ..😁
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Нююю, не памятаю...там тих міст було дофіга..
)))
Треба на мапу і архіви дивитися...)))
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В Попеи бывал- фотки есть ..
😁
До Рима чето не добрался, нажрался ..и Айлюлю или как тама
в "Брюллликовой руке"?
😱🤣
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Аггааа...Шпили-вили ...
Такие как у всех ..
😁
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а в Жашків все одно дешевше електричкою )))
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Конезавод смотреть? Там был жеребец Корнет Оболенский за лимон евро.
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Брехня шо все дороги в Рим ведут!
Скока раз в Италии был и ... ниразу туды не набрал ...добрался !
😕
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Ща бомжи кАААк ломанут!!
Може для них і робиться?
🤔
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Я в непонятках, блин, куда только не открывают полеты, а Прага как будто забытый уголок, лоукосты...схаменіться... такие бабки теряете...хоть с Кошиц, хоть с Нередьгазы. если Ужгород тупит. Львов наконец...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИтальянский лоукостер Ernest открыл новый рейс из Киева в Рим: цены стартуют от 39 евро
 
 
 
 
 
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