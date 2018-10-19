 Итальянский лоукостер Ernest открыл новый рейс из Киева в Рим: цены стартуют от 39 евро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Киевского аэропорта им. Сикорского.
Рейсы авиакомпании Ernest в Рим выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Киева в 11:25, вылет из Рима в 14:20", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, авиабилет Киев - Рим будет стоить от 39 евро, в оба направления - от 78 евро.
Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынок.
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п.с. взял на 7 дек билет в Мюнхен.. 780 грн у ВиззАйр. У московитов от такой цены (когда узнали) - случился когнитивный стопарь)
🤣
А ще де бували ?
Нюю, в Іспанії бував, на Барселоні таки ні..
)))
Як буде можливість, все ж таки поїдьте в Барселону.
))
А ось на Великій китайській Стінки не забув відео камеру..
Як живий був ..😁
)))
Треба на мапу і архіви дивитися...)))
😁
До Рима чето не добрался, нажрался ..и Айлюлю или как тама
в "Брюллликовой руке"?
😱🤣
Такие как у всех ..
😁
Скока раз в Италии был и ... ниразу туды не набрал ...добрался !
😕
Може для них і робиться?
🤔