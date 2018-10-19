 6-месячная девочка из Измаила умерла после прививки, полиция проводит расследование

В г. Измаил Одесской области полиция начала расследование по факту внезапной смерти 6-месячного ребенка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Девочка 2018 года рождения умерла на этой неделе, информируют в ГУ Нацполиции в Одесской области.

По словам матери девочки, она увидела, что ее дочь во время сна перестал дышать. Ребенка доставили в больницу, но реанимационные мероприятия не помогли, и медики констатировали смерть.

"Родители считают, что девочка погибла из-за плановой прививки, которую делали за несколько дней до смерти. Медицинские работники такую возможность отрицают, утверждая, что все вакцины проверены и являются качественными. В настоящее время назначена соответствующая экспертиза, для которой отобраны биоматериалы. После ее завершения можно будет делать какие-то выводы", – сказал представитель управления.

Предварительная причина смерти — синдром внезапной детской смерти.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с отметкой "естественная смерть". Расследование проводят сотрудники Измаильского отдела полиции.

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