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Все про:вакцина (356) Одесская область (1602) прививка (70)

 6-месячная девочка из Измаила умерла после прививки, полиция проводит расследование

Родители считают, что причина смерти – прививка, медики отрицают это.

В г. Измаил Одесской области полиция начала расследование по факту внезапной смерти 6-месячного ребенка, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Девочка 2018 года рождения умерла на этой неделе, информируют в ГУ Нацполиции в Одесской области.

По словам матери девочки, она увидела, что ее дочь во время сна перестал дышать. Ребенка доставили в больницу, но реанимационные мероприятия не помогли, и медики констатировали смерть.

"Родители считают, что девочка погибла из-за плановой прививки, которую делали за несколько дней до смерти. Медицинские работники такую возможность отрицают, утверждая, что все вакцины проверены и являются качественными. В настоящее время назначена соответствующая экспертиза, для которой отобраны биоматериалы. После ее завершения можно будет делать какие-то выводы", – сказал представитель управления.

Предварительная причина смерти — синдром внезапной детской смерти.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) с отметкой "естественная смерть". Расследование проводят сотрудники Измаильского отдела полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Через несколько дней после прививки умер двухлетний мальчик на Черниговщине. Полиция открыла уголовное производство

Источник: https://censor.net.ua/n3092394
 
 
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Предварительная причина смерти - синдром внезапной детской смерти.

Який зручний (для медиків) "синдром"
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Ваші підозри не виключають ймовірності, що так і було.
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За яку суму Вам продали вакцину для планового щеплення?
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Я их не делаю принципиально
А их продали не мне, а всем нам за дорого
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И как в таком случае могли продать не все?
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У каждой вакцины есть свой процент умерших от неё. Вакцины без осложнений не бывает.
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Бувають. Невикористані вакцини ускладнень не дають.
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Ну, в разі якщо Вас вкусить пес, уражений сказом, ми попросимо лікарів застосувати до Вас саме цей підхід...
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"у разі, якщо вкусить"...ви вже щеплені від сказу? якщо ні, чому?
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Розумні це і так знають, а Вам пояснювати - тільки час гаяти.
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хто більший дурень: власне дурень, чи той, хто з ним сперечається?
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Відповідь у моєму попередньому пості.
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Наскільки я знаю, але щеплення від сказу діє не більше 6 місяців.
Враховуючи дороговизну - хто хоче, то може й попрактикувати щопіврічне щеплення)
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Такие вот прививки...
И врачи как всегда не виноваты.
Что за бред они несут о синдроме внезапной детской смерти?
Смерть ВСЕГДА наступает по некоторым причинам, и они известны.
Интересно, синдрома внезапного повышения цен на газ не существует?
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Ну что вы за глупости пишете? Погуглили хотя бы.
Есть такое явление, как СВДС. И причины его точно не известны. Когда вам станут известны, сообщите пожалуйста всем.
Синдром внезапной детской смерти
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Почему не винят тех кто віпускает єти смертельніе вакцині, а все шишки на врачей?
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некоторые случаи СВДС оказывались в результате более тщательного расследования убийствами детей родителями или случаями непреднамеренного причинения им смерти, впоследствии выданного преступниками за смерть по неизвестным причинам и ошибочно диагностированного врачами как синдром внезапной детской смерти. В США имели место резонансные случаи, когда за СВДС удавалось выдать до пяти убийств собственных детей. Обычно подозрительной (но возможной) считается вторая смерть ребёнка от СВДС в одной семье. Если же смерть третья, это считается невероятным.
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Да причем там вакцина, сказано же - умерла через несколько дней во сне внезапно.
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Это версия родителей. Когда открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство), у некоторых людей внезапно просыпается талант сочинительства.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия6-месячная девочка из Измаила умерла после прививки, полиция проводит расследование
 
 
 
 
 
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