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 Политика Украины
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Все про:Катар (59) МИД (4756) безвизовый режим (1361)

 2 ноября начинает действовать безвизовый режим между Украиной и Катаром, - МИД

2 ноября 2018 года вступает в силу Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой Стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Грузию – по ID-карте: Киев и Тбилиси подписали соглашение о взаимном пересечении границы

Паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.

Также смотрите: Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Уругваем. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092391
 
   
 Топ комментарии
 
Я наверное последних месяцев 5-6 мимо бабок-пенсионерок у подъезда прохожу и только и слышно: "Когда мы уже в Катар без виз мотаться сможем... ну когда ж уже!?"
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Я наверное последних месяцев 5-6 мимо бабок-пенсионерок у подъезда прохожу и только и слышно: "Когда мы уже в Катар без виз мотаться сможем... ну когда ж уже!?"
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Так и я. Завтра наконец-то тихушницам-мильёнеркам приятный сюрпрыз сделаю.
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Класс. Теперь и в Катаре будем плитку ложить. 2 ноября начинает действовать безвизовый режим между Украиной и Катаром, - МИД - Цензор.НЕТ 9460
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Я теж неабияк зрадів ! Вже назбирав 700 гривень на поїздку. Ще треба взнати розклад електричок. )))
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Не смотрел - а тоже самое ввпостил ...))
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Ну тот норм. А вот безвиз с Грузией (поставщик воров-криминала) и Турцией (сирийские беженцы, под видом турков) - это преступление!
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Катар верхних дыхательных путей?🤔
🤑
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А говорящая лошадь( министр вралов) не уважительно отзывался о Катаре.Очень при личгая страна
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Ну фсе...возьму баклажку, одену пиджак с отливом и в Катар за нефтью
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вже всі руки перемогами зайняті, нема де складати )))
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Ид паспорт главное с обрезанием сделать, а потом можно и в катар и в аравию и в израиль, инфекции везде же одни и теже - половые. И в отличии от Украины их там в 1000 раз больше....
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Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Остров Невезения в Черном море есть
QIWI отказал Крыму и Севастополю в пластиковых картах 19.10.2018 12:03
Российский платёжный сервис QIWI отказывает севастопольцам и крымчанам в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных денег.
При оформлении заказа карты оказалось, что в разделе «Адрес и способ доставки» Крым и Севастополь отсутствуют. Попытка указать регионом назначения Краснодарский край (распространенная хитрость) успехом не увенчалась: сайт выдал ошибку.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/qiwi-otkazal-krymu-i-sevastopolyu-v-plastikovyh-kartah/
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Теперь в Катар как в Кацапию! Бизвиз! Ура?
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Ну почему, почему?????????????????
Я знаю, истина в вине..........
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Ура !!!
Все туда.., там тепло - там можно перебиться зиму на местных мусорках и за газ платить не нужно...
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Катара у Меня исчо не было ..😷
Было усьо ..рядом. . и по всему Миру ...🤑
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В Катаре круто. Но мне по деньгам только в Болгарию...
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Вы бывали в Яготине? Феноменальные природа и архитектура.
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Это в Болгарии? Был только в этом...как его...рядом с Бургасом. Ракушек там насобирал целый пакет...
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Яготин, это чуть южнее Нежина, но зато и чуть дешевле Катара.
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а что может быть крутого в тех странах? Песок и небоскребы - что в этом крутого?
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Кто подумал, что Катар - это отстало?
2 листопада розпочинає діяти безвізовий режим між Україною і Катаром, - МЗС - Цензор.НЕТ 1363
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На самом деле это кошмар. На нефтедоллары в пустыне возводятся километровые железобетонные башни - символ наплевательского отношения к экологии.
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Терпилы....,
Вот еще одна новость... 2 листопада розпочинає діяти безвізовий режим між Україною і Катаром, - МЗС - Цензор.НЕТ 9985

Заплатят все: Как в Украине будет работать налог на авто старше 5 лет http://tinyurl.com/y72fdckm

Народные депутаты внесли соответствующую правку в законопроект №8487.
Размер налога каждый год будет увеличиваться

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И правильно. Чем старше машина - тем больше дряни в воздух выбрасывает. Почему кто-то сэкономив и купив старше машину - имеет право травить окружающих?
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Maks Kolorto - дык, на новые тачки у нищего населения бабла нет...

Сам знаешь уровень жизни в Украине ниже чем у многих стран в Африке...
Но в прочем вы правы - пускай быдло пешком ходит..., в следующий раз будут думать как за гречку продаваться...
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Знаю немало людей у которых есть деньги на авто, причем не евробляхи - но им проще на такси ездить или метро, чем в пробках стоять.
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Усі в Катар, консервувати в банки нафту і газ...
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Мне как-то турагентство настоятельно Иорданию предлагало. Все время хочу посмотреть, но так и не удосужился, есть ли у Иордании выход к морю...
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Украинцы уже могут в Катар без виз ездить,а к ним в Мордовию могут только китайцы без виз ездить 2 листопада розпочинає діяти безвізовий режим між Україною і Катаром, - МЗС - Цензор.НЕТ 1906
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Скажите а в Катар поездом можно добраться или только по воде и по воздуху? 2 листопада розпочинає діяти безвізовий режим між Україною і Катаром, - МЗС - Цензор.НЕТ 4262
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины2 ноября начинает действовать безвизовый режим между Украиной и Катаром, - МИД
 
 
 
 
 
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