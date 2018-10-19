 2 ноября начинает действовать безвизовый режим между Украиной и Катаром, - МИД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"В соответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой Стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.
Паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.
Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу.
🤑
круче чем томас!
Остров Невезения в Черном море есть
QIWI отказал Крыму и Севастополю в пластиковых картах 19.10.2018 12:03
Российский платёжный сервис QIWI отказывает севастопольцам и крымчанам в получении пластиковых карт для оплаты офлайн, онлайн и снятия наличных денег.
При оформлении заказа карты оказалось, что в разделе «Адрес и способ доставки» Крым и Севастополь отсутствуют. Попытка указать регионом назначения Краснодарский край (распространенная хитрость) успехом не увенчалась: сайт выдал ошибку.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/qiwi-otkazal-krymu-i-sevastopolyu-v-plastikovyh-kartah/
Я знаю, истина в вине..........
Все туда.., там тепло - там можно перебиться зиму на местных мусорках и за газ платить не нужно...
Было усьо ..рядом. . и по всему Миру ...🤑
Вот еще одна новость...
Заплатят все: Как в Украине будет работать налог на авто старше 5 лет http://tinyurl.com/y72fdckm
Народные депутаты внесли соответствующую правку в законопроект №8487.
Размер налога каждый год будет увеличиваться
Сам знаешь уровень жизни в Украине ниже чем у многих стран в Африке...
Но в прочем вы правы - пускай быдло пешком ходит..., в следующий раз будут думать как за гречку продаваться...