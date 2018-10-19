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Все про:Кирилл (960) Константинопольский патриархат (59) РПЦ (451)

 Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками, - Кирилл

Глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат впал в раскол, сняв анафемы с двух представителей неканонических церквей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

По его словам, Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками.

 Кирилл также отметил, что решение Синода РПЦ поддерживает большинство верующих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русская зарубежная церковь прекратила отношения с Вселенским патриархатом

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092390
 
 
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И пеца томос тоже)))
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Гундяєв, він же чел з годинником за 40 тис. євро, він же імпортер спиртного та цигарок до РФ, він же духовний раб московського фюрерка, не має морального права дзявкотіти на інших...
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ТА У ГУНДЯЕВА так пердак полыхает - что ОНО сидеть спокойно ен может: поболее пИськова пургу несёт.. Ток кто же этому дебилу из фсб поверит)
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Керченский стрелок прошел огневую полготовку в Артеке по программе патриотического воспитания МВД России.

Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 9994

Mikhail Golub‏ @golub
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Сектанта кирила поддерживает большинство неверных.
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Когда в один известный край
придет звиздец навеки,
то попадет Росисия в рай.
Свой собственный. Не тот, где греки.
И в этом собственном раю
все выберут навечно тоже
персону Путина-Х--ла
гарантом благодати божьей.......
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Так я не понял, а кто самосвяту крест на макушке отломал? Биндеры?
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Он у него складной (это не шутка) 😁
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От так от: не захотів Варфоломій склянк води з рук кацапа значить ''раскольнік''.
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Згоден, вже таку маячню несуть, що навіть і Шариков Поліграф Поліграфович відпочиває.
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Лише Константинопольський Патріарх визначає хто є розкольником, а хто ні.
рпц сиділо би мовчки, їх взагалі ніхто не визнавав.
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Константинополь раскольниками не может быть по определению.
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100 процентов, это все равно, что Свидетели Иеговы обьявят раскольниками Католическую церковь и предадут Папу Римского анафеме
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Се́кта (сред.-в. лат. secta - школа, учение, от лат. sequor - следую) - понятие (термин), которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного направления и противостоящей ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение[1][2].
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Чудны дела твои, Господи. При подготовке Томоса для Украины, в
Константинополе подняли архивы и оказалось , что у РПЦ Томоса то и нет и
никогда не было,а это значит, что РПЦ это просто секта какая то
идолопоклонников, а Гундяй раскольник и еретик и ждёт его официальная анафема.
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Это все от бессильной злобы. Типа "сам дурак".
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А хто це? До якої віри він належить, це взагалі він віруючий?
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Это секта свидетелей исчезающего хронометра.
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А незабагато ми приділяємо уваги словам цьому кегебісту-фсбешнику? Чи декому подобається мусолити слова нашого "вічного"ворога--фашиста і варвара, лапотнікаі нащадка татаро-монгольських завойовників.
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Кириллу уже пора на покой...каким образом-решать ему...
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Та ні нехай, все здається, що дно пробитн, а там дна нема, чорна діра просто, поржати як вони себе в лайном обкидають.
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ну если так дальше пойдет, то не исключено что в ближайшее время любой поп может сказать - "кирил - раскольник"! и будет прав на 100%!!
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Так у них гундяев направление одно, смуту сеять
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Это когда "Abibas" наезжает на ADIDAS, а "Sonny" на SONY.
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СЕРГІЙ МАЗУР‏ @flymobimir 3 ч.3 часа назад

Как только узнал, что РПЦ не имеет лицензии (томоса) на православие.

Керченский стрелок оказался сектантом. Накануне массовой бойни, которую Владислав Росляков устроил в политехническом колледже, сжег Библию.
Видео опубликовало РЕН ТВ. На кадрах видны паленые страницы религиозной литературы.
- В одной из глав он выделил ручкой строчку
- «Собери народ, мужей, жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его», - передает Ren.tv.
Библию Росляков сжег рядом со своим домом.
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Не существует Константинопольского патриархата, есть Вселенский патриархат и Константинопольская православная церковь!!!!
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опа какой третий Рим они с Фанаром поспорили и фанар их 4 м рейхом не признаёт Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками, - Кирилл - Цензор.НЕТ 2796
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Кириле, щоб ти з''їв та не пи*дів! Шахраї вважають неканонічною Церкву, яка можна сказати є їх названою мамою. Думаю, дарма цих байстрюків наблизили до Київського престолу.
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Россколники те у кого нет франшизы. У рпц есть франшиза на православие? Нет, тогда вы не православные. Все просто.
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не любить бізнесмен Кірюха, коли лаве міма каси шурує )))
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Типа- Сам дурак?
Як порохосмокти...
🤣🤣🤣🤑
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16 апреля 1925 г. силами Разведупра РККА (нынешнее ГРУ) была совершена попытка захвата власти в Болгарии и один из самых кровавых терактов ХХ столетия-взрыв кафедрального собора Святой Недели. 134 погибших, среди которых целых класс девочек-гимназисток

https://aillarionov.livejournal.com/1061756.html
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А потом многие тупоголовые россияне удивляются..ну как же плохо к нам относятся болгары, поляки, венгры, чехи и остальная Европа..До 1917 года Россия была жандармом в Европе, а после 17-го марксизм-ленинизм снес России остатки мозга, создав террористическое государство номер один
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Опа вот теперь и новирусалимский монастырь кацапам пригодится а гундяй на осле на Москву косплея поцриархов московских 17в на Пасху езжать будет Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками, - Кирилл - Цензор.НЕТ 6304
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Ну за раскол тока не ннадо на Москве раскол возник в 17м веке по причине тупости московитов Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 8254 а уж какие секты на кацапии возникали то отдельная тема- кто хочет пусть с скопцами ознакомитси Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 8254
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раскол у мокшанской орды с 1448 года. непризнанными они были 141 год.
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скорее всего хвостик этот вскоре купируют..
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гундяйка жжет.))

КГБ-РПЦ--тоталитарная гэбешная церковь всея Орды-рассеи.

Раскольническая православнутая секта москальскага сатаната.мокшанские бесы.))

жги мокшанских самосвятов-раскольников ! ))



Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 5583





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Четвертый Рейх,учит Константинополь кому и как молится,а фОшисты в Киеве))
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Россия отказалась вернуть Польше обломки самолета Качиньского

https://charter97.org/ru/news/2018/10/19/309627/
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а какое мнение по этому поводу, у представителей титульной религии росийской федерации - Ислама ? что скажут муфтии ? кирил - свинья ?
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А не забагато уваги камланням РПЦ? Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 1919
Ну прочитали Гундяйка чергову мантру і що? Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 8980
А нічого, окрім сателітів московитів ніхто не чешеться.
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великий ублажитель пингвинов и друг покровителя стерхов не уточнил, уход банды ФСБ - РПЦ в раскол поддерживает большинство верующих в кого ? В то, что московский улус Джучи - третий рим или, что гундяй не торговец подакцизными товарами ?
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вот нафига всякое говно печатать в нашем инфопространстве?
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***
три монаха молятся перед иконой
первый - прости меня Господи, я прах у твоих ног...
второй - прости меня, Господи, я пыль у твоих ног...
третий - прости меня Господи, я земляной червяк у твоих ног..
первый шепотом второму - что он о себе возомнил.?..
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У мóцкві те чим займається останнім часом гундяй має назву - бычить.
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Это, вообще, россиянский почерк - обвинять других ровно в том, в чём виноваты сами.
Украина, вон, по их официально озвучиваемой позиций, сама начала войну, в Украин - "хунта" и "фашисты", и т.д. и т.п. РПЦ, как видим, от Кремля не отстаёт.
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Сектант сатанинской секты кирюха кого то в чем то обвиняет ему то самое время предстать перед всевышним и замаливать грехи ближайшие миллионы лет Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 4002
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Ха-ха!КГБшный шнырь,миллиардер,торговец табаком,содержатель борделей-какое отношение к вере,религии имеет это чмо?Нарушивший все каноны,этот стяжатель и слуга сатаны смеет открывать свою поганую пасть в сторону Константинополя.И суда Божьего не боиться,ведь давно продал душу дьяволу
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Чем тут церковь виновата, коли поп дурак?
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я знову ж, в 2292-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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как всегда, одна только раша идет в ногу
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да ты што, прям отшельники, а как теперь быть, кстати, вот когда Эстонская православнаю свалила с мацкавской, то тоже сказали мацковские попы - всё, больше руки не подаст Константинопольским, что то подсказывает, - ну никогда такого не было и вот опять
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КГБіст в рясі провалив спецоперацію. Ху*ло у сказі. Вселенський патріарх Варфоломій майстерно обіграв скрєпоносних і одним махом відрубав другу голову гідри рускага міра. А першу голову йому відтяв Майдан.
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О дааа...
Это очень "афтаритетное" мнение о вселенском патриархате, от главного тренера сборной рыфы, по спортивному наколеняхстоянию...)))
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Ой догундится гундяй что и святая вода у них начнет прокисать.
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Чет я не понял, а когда в 1590 году Константинопольский Патриарх признал таки московскую церковь - он тем самым разве не принял московских раскольников в лоно Православия?
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Если в украинском языке 650 000 слов (литературный - 250 000 + 400 000 устаревших и диалектных слов)? А в русском языке всего во всех диалектах 115 000 слов (словарь Даля). Чей язык чьим диалектом является? Русский язык происходит от украинского.

Нет в русском языке украинского слова «прати» (стирать), зато есть производное от него - «прачка».
Нет в русском языке украинского слова «пружній» (упругий), зато есть производное от него - «пружина».
Нет слова «тягнути» (тянуть), зато есть «тяготы».
Нет слова «гребти» (грести), зато есть производное от него «грабли».

У нас діти-дитина (множественное число - единственное число). В русском же языке «дети» - «детина» (великан). Абсурд, не правда ли?

Украинское «лихий» (плохой, а дословно - от слова «лишения» - в русском языке это слово имеет негативную окраску). Но русское «лихой» - это герой... https://censoru.net/30211-russkij-jazyk-proishodit-ot-ukrainskogo.html



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Я ж говорю, на Гундяя смотрят как на дебила уже, поэтому ему приходится постоянно оправдываться. Константинопольський патріархат ототожнив себе з розкольниками, - Кирил - Цензор.НЕТ 9381
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Who the fuck кирил, чтобы осуждать церковь-матерь??? Что-то не нравиться - вали в синодальный суд и доказывай там свою правоту. Но в суд шавка гебнявая никогда не пойдет - он не прав на 100% и он это знает.
Что такое "большинство верующих осуждают"? Ни одна церковь не поддержала возню гебнявой вши, НИ ОДНА не пошла дальше глубокой озабоченности. Шоб у тебя в бюджете было такое большинство
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У этого кирила татуха на лбу "фсб", просто клобуком прикрыта
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З такими темпами ще з місяць, і там байки про те, що Ісус - кацап, стануть офіційною та "єдінствєнно правільной" версією.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонстантинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками, - Кирилл
 
 
 
 
 
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