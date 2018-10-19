Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
По его словам, Константинопольский патриархат отождествил себя с раскольниками.
Кирилл также отметил, что решение Синода РПЦ поддерживает большинство верующих.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Mikhail Golub @golub
придет звиздец навеки,
то попадет Росисия в рай.
Свой собственный. Не тот, где греки.
И в этом собственном раю
все выберут навечно тоже
персону Путина-Х--ла
гарантом благодати божьей.......
рпц сиділо би мовчки, їх взагалі ніхто не визнавав.
Константинополе подняли архивы и оказалось , что у РПЦ Томоса то и нет и
никогда не было,а это значит, что РПЦ это просто секта какая то
идолопоклонников, а Гундяй раскольник и еретик и ждёт его официальная анафема.
Как только узнал, что РПЦ не имеет лицензии (томоса) на православие.
Керченский стрелок оказался сектантом. Накануне массовой бойни, которую Владислав Росляков устроил в политехническом колледже, сжег Библию.
Видео опубликовало РЕН ТВ. На кадрах видны паленые страницы религиозной литературы.
- В одной из глав он выделил ручкой строчку
- «Собери народ, мужей, жен и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали, и чтоб учились и боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона Его», - передает Ren.tv.
Библию Росляков сжег рядом со своим домом.
Як порохосмокти...
🤣🤣🤣🤑
https://aillarionov.livejournal.com/1061756.html
КГБ-РПЦ--тоталитарная гэбешная церковь всея Орды-рассеи.
Раскольническая православнутая секта москальскага сатаната.мокшанские бесы.))
жги мокшанских самосвятов-раскольников ! ))
https://charter97.org/ru/news/2018/10/19/309627/
Ну прочитали Гундяйка чергову мантру і що?
А нічого, окрім сателітів московитів ніхто не чешеться.
три монаха молятся перед иконой
первый - прости меня Господи, я прах у твоих ног...
второй - прости меня, Господи, я пыль у твоих ног...
третий - прости меня Господи, я земляной червяк у твоих ног..
первый шепотом второму - что он о себе возомнил.?..
Украина, вон, по их официально озвучиваемой позиций, сама начала войну, в Украин - "хунта" и "фашисты", и т.д. и т.п. РПЦ, как видим, от Кремля не отстаёт.
Это очень "афтаритетное" мнение о вселенском патриархате, от главного тренера сборной рыфы, по спортивному наколеняхстоянию...)))
Нет в русском языке украинского слова «прати» (стирать), зато есть производное от него - «прачка».
Нет в русском языке украинского слова «пружній» (упругий), зато есть производное от него - «пружина».
Нет слова «тягнути» (тянуть), зато есть «тяготы».
Нет слова «гребти» (грести), зато есть производное от него «грабли».
У нас діти-дитина (множественное число - единственное число). В русском же языке «дети» - «детина» (великан). Абсурд, не правда ли?
Украинское «лихий» (плохой, а дословно - от слова «лишения» - в русском языке это слово имеет негативную окраску). Но русское «лихой» - это герой... https://censoru.net/30211-russkij-jazyk-proishodit-ot-ukrainskogo.html
Что такое "большинство верующих осуждают"? Ни одна церковь не поддержала возню гебнявой вши, НИ ОДНА не пошла дальше глубокой озабоченности. Шоб у тебя в бюджете было такое большинство