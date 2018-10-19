 Региональный статус русского языка отменен в Херсоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Херсонские вести".
Так, сообщается, что депутаты горсовета отменили решение прошлой каденции, которое давало русскому языку статус регионального.
По данным издания, "За" проголосовали 33 из 38 избранников. Пятеро не проголосовали.
Чи ви херої тільки на censor.net.?????????????????????????
Але прізвисько яке (раб)-украІнцев ))))))))))))))))))))))))))))
В нас одна державна мова, і лише політики орієнтовані на росію вигадували закони з привілеями для збереження язіка.