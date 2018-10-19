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 Региональный статус русского языка отменен в Херсоне

19 октября, депутаты Херсонского горсовета отменили региональный статус русского языка.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Херсонские вести".

Так, сообщается, что депутаты горсовета отменили решение прошлой каденции, которое давало русскому языку статус регионального.

По данным издания, "За" проголосовали 33 из 38 избранников. Пятеро не проголосовали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Львовский облсовет ввел мораторий на русскоязычный культурный продукт

Источник: https://censor.net.ua/n3092389
 
   
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Отож.. Бо інакше прийде путін рятувати )))
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Вот и юг Украины противу кацапского языка. Респект.
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руский мир - это дорога в ядерный ад.
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Скільки ми зрадокацаподьки будемо терпіти цей соєвий беспредел??????????????
Чи ви херої тільки на censor.net.?????????????????????????
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Изучая украинский язык, вы глубже постигаете русский. Что, как следствие, ведет к усилению русского языка, через понимание глубинных смыслов лингвистической архаики
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вот и славненько. в Украине русских нет. Слава Украине. Смерть кацапам
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Все одно бидломова ніколи не запанує у Південно-Східній україні. І томас цьому не допоможе.
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Хто цього раба "украІнцева" випустив до комп'ютера? Люди, тримайте виданих вам рабів на відстані від комп'ютера -- нехай працює, кацапорило.

Але прізвисько яке (раб)-украІнцев ))))))))))))))))))))))))))))
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Бидломова ?
В нас одна державна мова, і лише політики орієнтовані на росію вигадували закони з привілеями для збереження язіка.
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Чудово. Значить, у Херсоні живуть українці.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРегиональный статус русского языка отменен в Херсоне
 
 
 
 
 
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