 Региональный статус русского языка отменен в Херсоне

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Херсонские вести".

Так, сообщается, что депутаты горсовета отменили решение прошлой каденции, которое давало русскому языку статус регионального.

По данным издания, "За" проголосовали 33 из 38 избранников. Пятеро не проголосовали.

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