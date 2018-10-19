 Программа МВФ послужит опорой Украине во время продолжения структурных реформ, - Минфин

Новая 14-месячная программа stand by на $3,9 млрд, о которой Украина договорилась с МВФ, закладывает основу для сотрудничества на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году, считают в Минфине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Новая программа продолжает прогресс, которого Украина достигла в ходе реализации Программы расширенного финансирования МВФ, действовавшей с 2015 года. Она закладывает основу для сотрудничества Украины и МВФ на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году, и поможет Украине и дальше воплощать свою фискальную и монетарную политику", – говорится в сообщении.
"Мы уверены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины во время продолжения структурных реформ. Глава Минфина напомнила, что экономика растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета – под контролем, а другие макроэкономические показатели тоже демонстрирует положительную динамику", – прокомментировала заявление МВФ и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова.
Ожидается, что Совет МВФ утвердит программу до конца 2018 года, сообщают в ведомстве. Это будет возможно, если Украина выполнит все договоренности. В том числе Верховная Рада сможет принять бюджет, соответствующий рекомендациям МВФ.
"Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют $18 млрд", – заявила Маркарова.
19 октября МВФ сообщил о достижении предварительных договоренностей с руководством Украины по программе stand-by. Эта программа рассчитана на 14 месяцев и предусматривает выделение займа в размере 3,9 млрд долларов США. Украина берет на себя обязательства продолжать реформы в сферах финансов, энергетики и налогообложения.
ситуацию с целью продления своего существования. Вопрос не в том убирать или не убирать эту брехливую
всласть, причем все ее ветви, а в том, как это сделать в короткий
срок и максимально безболезненно для страны.
Гройсман зазначив, що досягти рішення, що з 1 листопада ціна на газ для населення зросте не на 60%, а на 23,5%, вдалося неймовірними зусиллями... ПИ........М У ВЛАСТИ ХОЧУ "ЗАЗНАЧИТИ", ЧТО У УКРАИНЦЕВ НЕТ ПРОБЛЕМ С МИРОВОЙ ЦЕНОЙ ЗА ГАЗ, А ВОТ ПРОБЛЕМ С МИРОВОЙ ЗАРПЛАТОЙ - ПОЛНО!
=========================================================================
Сегодня утром ко мне в дверь кто-то постучал.
Я открыл ее и увидел хорошо одетую, ухоженную парочку.
Первым заговорил мужчина: "Привет! Я Джон, а это - Мэри."
Мэри: "Привет! Мы здесь, чтобы пригласить вас целовать жопу Хэнка вместе с нами."
Я: "Пардон?! О чем вы говорите? Кто такой Хэнк и зачем мне целовать его жопу?"
Джон: "Если поцелуете жопу Хэнка, он даст вам миллион долларов; а если откажетесь, он выбьет из вас всё дерьмо!"
========================================================================
все, что вам нужно знать о мвф, минфине и структурных реформах
Потому что, я пока и начало не вижу этих реформ!
Слышать слышу, что они якобы есть, но как их ощутить?
Нация уже в кабале....
Нужно бешеному Киве дать порулить... - он обещал объявить дефолт, что бы не возвращать долги...
По ходу это уже единственный выход...
вперед, а то, что за это получают, рассовывают по своим карманам (точнее -
оффшорам). Расплачиваться Украине придется своими чернозёмами, ну и карпатскими
лесами...
На поиск пресной воды в Крыму потратят 19 млрд рублей
... в ближайшие три года будет реализована программа по снижению дефицита пресной воды в Крыму. Программа разбита на три этапа и предусматривает создание инфраструктуры для обеспечения подачи пресной воды из трёх подземных источников в центральной части Крыма.
Этой водой предполагается снабжать восточные районы полуострова, в том числе Керчь и Феодосию.
https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/na-poisk-presnoj-vody-v-krymu-potratyat-19-mlrd-rublej/
7.16. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
7.17. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.
7.18. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.
7.19. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.
7.20. Итак по плодам их узнаете их.
Украина является самой бедной страной Европы - отчет МВФ
"сотрудничества" Украины с МВФ, это поддержка этим фондом
обанкротившейся власти, ведущей страну к катастрофе...
ярлык - "реформа"... А что это
значит, каждый понимает по-своему...Если вас
повесить, то это тоже будет реформа, поскольку конечное ваше состояние
отличается от исходного...
И.о. министра финансов оксана маркарова - смерть финансам
и ведь похожи!
Источник: https://censor.net.ua/n3092388
каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и бесполезно...
Анализировать «предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…