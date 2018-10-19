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 Политика Украины
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Все про:Германия (3182) МИД (4756) Климкин (1884)

 "Развитие отношений с Украиной остается одной из ключевых тем внешней политики Германии", - госсекретарь МИД Германии Линднер

Об этом заявил в Киеве 19 октября 2018 Государственный секретарь Федерального министерства иностранных дел Германии Вальтер Линднер во время встречи с Министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

В сообщении отмечается: "В.Линднер находится в Украине во главе делегации государственных секретарей шести министерств. Начиная с 2014 года, это уже четвертый визит государственных секретарей Германии в Украине, направленный на поддержку прямого диалога с профильными министерствами. Нынешний визит осуществляется в рамках подготовки к визиту в Украину Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Министр П.Климкин поблагодарил немецкую сторону за финансовую и техническую поддержку, которая предоставляется нашей стране, в частности за продление мандата Специального уполномоченного по вопросам децентрализации и надлежащего управления Георга Мильбрадта.
П.Климкин подчеркнул рост активности немецкого бизнеса в Украине, что свидетельствует о доверии реформам, которые внедряются правительством Украины. Отдельно призвал немецкую сторону усилить финансовую поддержку в развитии малого и среднего предпринимательства в нашей стране.

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Государственный секретарь МИД ФРГ в свою очередь подчеркнул важность реформ в Украине в контексте поддержания макроэкономической стабильности и создания благоприятных условий для иностранного бизнеса.

В.Линднер отдельно отметил прогресс в реализации договоренностей в рамках несвязанного финансового кредита в объеме 500 млн. Евро и проинформировал о намерении немецкой стороны расширить рамочные условия дальнейшего финансирования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092385
 
   
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Млеко, масло, яйка, шнапс.... "Развитие отношений с Украиной остается одной из ключевых тем внешней политики Германии", - госсекретарь МИД Германии Линднер - Цензор.НЕТ 7513
Ну и лес-кругляк.... + дешевая рабочая сила....
Все почти так как при Адике....
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Особенно эта дружба проявляется северным потоком из хуйлостана.
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По плодам их узнаете их./ В Германии снова заявили, что не собираются отказываться от строительства "Северного потока-2"/ Как можно добиться мира если миллиарды долларов идут из Германии в Россию, - Трамп назвал "Северный поток-2" ужасной и трагичной ошибкой/ Немецкая сторона считает, что РФ надо возвращать в ПАСЕ.......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Развитие отношений с Украиной остается одной из ключевых тем внешней политики Германии", - госсекретарь МИД Германии Линднер
 
 
 
 
 
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