 Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке 19 октября сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в силу, наверное, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремными коридорами, потому что (вдумайтесь!!!) в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места. Представьте эмоции близких родственников погибшего, которые столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об "отсутствии свободных мест в колонии", – написал он.

Енин продолжил: "Благодаря вмешательству Генпрокуратуры и принципиальной позиции прокуратуры Волынской области:

- осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний (исправительная колония);

- по "ответственных" работников нацполиции возбуждено служебное расследование;

- все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста".

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