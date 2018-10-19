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Все про:Луцк (342) Енин (104)

 Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин

В Луцке осужденного за умышленное убийство отпустили на свободу "из-за нехватки свободных мест" в колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке 19 октября сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в силу, наверное, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремными коридорами, потому что (вдумайтесь!!!) в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места. Представьте эмоции близких родственников погибшего, которые столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об "отсутствии свободных мест в колонии", – написал он.

Енин продолжил: "Благодаря вмешательству Генпрокуратуры и принципиальной позиции прокуратуры Волынской области:
- осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний (исправительная колония);

- по "ответственных" работников нацполиции возбуждено служебное расследование;

- все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста".

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Источник: https://censor.net.ua/n3092381
 
 
 Топ комментарии
 
во, 150 реформа............................
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Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 6254

наверное это первый такой случай в истории человечества...
Когда не было мест, убийц расстреливали - слышал о таком..., но что бы выпускали...
Вооружайтесь короче граждане... - скоро начнется...
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в твоїй квартирі ? Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 3517
напиши , про це , Єніну ...
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не місцях, а містах !
соромно не знати української !!!
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Яку тобі адресу ?
Обдзвонюй колонії в інших містах, там тобі підкажуть.
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Ты же говоришь, что в твоей есть. Чего звонить туда где нет?
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Це ти так тролити намагаєшся ?
Слабенько. Іди ще повчись.
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Хочешь сказать, что ты троль лучший? Стецьки - это диагноз.
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я у вашому тролячому конкурсі участі не приймаю.
так що розважайся із собі подібними.
бувай.
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Дійсно в росії вам важко, але нам чхати на вас.
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При Яныке спокойно гулял бы, а сейчас взяли и посадили. И с теми, кто выпустил тоже разберутся, не переживай.
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мне все эти "действия" в "будущем времени", ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ(!) ГОДА уже Н*А*Д*О*Е*Л*И!!!!!!!!!!!!
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Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 6254

наверное это первый такой случай в истории человечества...
Когда не было мест, убийц расстреливали - слышал о таком..., но что бы выпускали...
Вооружайтесь короче граждане... - скоро начнется...
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Вот как без мата комментировать ? Админ, может в этой теме можно, раз про подорожание газа нельзя ?
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Крестик выше видели?
Вот там был мой коммент согласно вашей интерпретации...
Да уж... Такое без мата нельзя комментировать...
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Я уже сегодня план по крестикам перевыполнил.
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це вже дно , чи це просто 145-а рехворма ..? Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 5849
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Это кто же его отпустил и да, а при чем тут полиция? Или он до суда на подписке был. А так сюр дикий
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Зато сепаров по программе СБУ никто не садит. Трындец полный.
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Что значит "зато"??? Тебе же русским по белому написали: мест нет!
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"из-за "отсутствия свободных мест в колонии""_____________________ПОСЕЛИТЕ ЕГО НА ОДНОЙ ИЗ ВИЛ В КОНЧА ЗАСПЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин - Цензор.НЕТ 9243

Відсторонили суддю, що відмовилась арештувати Саакашвілі
Вища рада правосуддя відсторонила від посади суддю Печерського райсуду Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовилась надати дозвіл на арешт Міхеіла Саакашвілі.
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Зато на которых клейма не где ставить, подследственных НАБУ даже зарплаты не лишают на время следствия...чё, життя по новому.
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соя все забила добровольцами, торнадо, правый сектор. Че не ясно?
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та да, добровольцам, практически без суда, свободные места находят в момент...
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Ну при ком могло ещё такое произойти как не при свыночолом гэтьмане
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убив заплатив і гуляй!
СКА якесь середньовіччя із індульгенціями.
Панамські злодії і безграмотні алкаші знищать Україну
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это "дно"... сц_к0 - а выпустить парочку воров укравших по курице-слабо...?! Засудженого за вбивство відпустили на свободу в Луцьку через "відсутність вільних місць у колонії", - заступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 3891
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теперь не удивлюсь если в Харькове под тем же предлогом выпустят Зайцеву...ибо прецедент создан... Засудженого за вбивство відпустили на свободу в Луцьку через "відсутність вільних місць у колонії", - заступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 3225
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Иди, погуляй, пока место освободится...
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Остаточная перемога над разумом в плане реформ МВД. Когда убийц не судят это ужасные признаки для государства
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а не могли отпустить в таком случае осужденного по более мягкой статье ? что то мне подсказывает что тут опять замешано как всегда "бабло проклятущее "
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от цікаво, і скільки така відмазка коштує?
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Какое гуманное и доброе правосудие....
На знакомую работащаю в "готивочке" напал вооруженный с пистолетом...забрал готивку и ее мобильный...через месяц он попался при ограблении другой точки...И он на свободе до сих пор, ибо в СИЗО нет мест, а в суд он не является, в результате чего заседание суда переносится Засудженого за вбивство відпустили на свободу в Луцьку через "відсутність вільних місць у колонії", - заступник генпрокурора Єнін - Цензор.НЕТ 6868
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОсужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин
 
 
 
 
 
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