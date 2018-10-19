 Осужденного за убийство отпустили на свободу в Луцке из-за "отсутствия свободных мест в колонии", - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке 19 октября сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.
"Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в силу, наверное, думал, что "решил все свои вопросы", спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не по тюремными коридорами, потому что (вдумайтесь!!!) в учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места. Представьте эмоции близких родственников погибшего, которые столкнулись с убийцей прямо на улице, а в полиции услышали объяснение об "отсутствии свободных мест в колонии", – написал он.
Енин продолжил: "Благодаря вмешательству Генпрокуратуры и принципиальной позиции прокуратуры Волынской области:
- осужденный уже этапирован к месту исполнения наказаний (исправительная колония);
- по "ответственных" работников нацполиции возбуждено служебное расследование;
- все региональные прокуратуры получили поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста".
напиши , про це , Єніну ...
соромно не знати української !!!
Обдзвонюй колонії в інших містах, там тобі підкажуть.
Слабенько. Іди ще повчись.
так що розважайся із собі подібними.
бувай.
наверное это первый такой случай в истории человечества...
Когда не было мест, убийц расстреливали - слышал о таком..., но что бы выпускали...
Вооружайтесь короче граждане... - скоро начнется...
Вот там был мой коммент согласно вашей интерпретации...
Да уж... Такое без мата нельзя комментировать...
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СКА якесь середньовіччя із індульгенціями.
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