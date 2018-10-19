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Все про:Голодомор (809) США (14275) Чалый (398)

 В США город-миллионник объявил месяц памяти жертв Голодомора. ВИДЕО

На торжественной церемонии в Филадельфии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Городской совет Филадельфии, штат Пенсильвания, обнародовал резолюцию, которая объявляет ноябрь "месяцем памяти жертв геноцида украинцев". Таким образом город отдает дань погибшим во время Голодомора 85 лет назад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Торжественная церемония представления резолюции состоялась в городском совете Филадельфии при участии мэра города Джима Кенни и уполномоченного посла Украины в США Валерия Чалого.

Читайте на Цензор.НЕТ: Франция присоединилась к всемирной акции "Зажги свечу памяти" в честь жертв Голодомора, - посол Украины Шамшур. ФОТОрепортаж

Мероприятие организовали Комитет Голодомора Филадельфии, Комитет по правам человека и Общественный комитет.

Напомним, 4 октября Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа. В принятой Сенатом резолюции указано, что ответственность за трагедию несут Сталин и его окружение.

26 сентября резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа утвердил Комитет по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Теперь этот документ ожидает рассмотрения на пленарном заседании.

Голодомор также признали геноцидом ряд американских штатов. Подобные решения были приняты в Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и Огайо.

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко призвал ООН принять декларацию о Голодоморе 1932-1933 годов

Источник: https://censor.net.ua/n3092380
 
   
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дякуємо...
на таке навіть українські міста або області...не наважились
цілий місяць пам"яті жертв голодомору в Україні...
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Philadelphia, often called Philly, is the largest city in the U.S. state and Commonwealth of Pennsylvania, and the sixth-most populous U.S. city, with a 2017 census-estimated population of 1,580,863.
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Прикро, що злочин таких маштабів майже невідомий світові.
Дякую за небайдужість.
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Американці,які ВИ молодці!Москва ненавидить українців століттями.Вбивала,вбиває,морила голодом.Зараз путін виношує плани,щоб застосувати ще й ядерну зброю проти України.Про це він говорив ,коли окуповував Крим.Про це говорять його клоуни типу жириновскава.Але я вірю,що США,ЄС і інші цивілізовані країни допоможуть Україні зупинити цього варвара.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ США город-миллионник объявил месяц памяти жертв Голодомора. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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