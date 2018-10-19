 Спецслужбы Швейцарии отмечают активизацию российских шпионов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
Российский шпионаж в Швейцарии имеет значительный размах и продолжает активизироваться, заявила в пятницу швейцарская разведка после двух громких случаев, когда предполагаемые российские агенты пытались взломать сайты в Швейцарии.
"Я не могу предоставить много деталей о деятельности России в Швейцарии, однако ясно, что активности больше, чем в прошлом", – заявил на полях пресс-конференции директор Федеральной службы разведки Жан-Филипп Годен.
"Я не могу сказать, сколько именно шпионов, но их число значительно. Разумеется, у меня много информации, но я буду делиться ей с коллегами в другой обстановке, а не со СМИ", – добавил он.
надо пошебуршать
- Нет , здесь живет Рабинович, а русский шпион Плейшнер, живёт этажом выше."
потому он и цифры зажал, чтобы не светить сколько их там уже
4 июля «Нафтогаз» сообщил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому», в качестве обеспечения по делу о транзите и поставке газа, которое рассматривается в Стокгольмском арбитраже. По данным компании, арест ценных бумаг должен сохраняться до тех пор, пока рассматривается апелляция «Нафтогаза» на решение о его снятии.