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Все про:Россия (70792) Швейцария (289) шпионаж (726)

 Спецслужбы Швейцарии отмечают активизацию российских шпионов

Швейцарская разведка заявила о "значительном" размахе шпионской деятельности России в стране

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Российский шпионаж в Швейцарии имеет значительный размах и продолжает активизироваться, заявила в пятницу швейцарская разведка после двух громких случаев, когда предполагаемые российские агенты пытались взломать сайты в Швейцарии.

"Я не могу предоставить много деталей о деятельности России в Швейцарии, однако ясно, что активности больше, чем в прошлом", – заявил на полях пресс-конференции директор Федеральной службы разведки Жан-Филипп Годен.

"Я не могу сказать, сколько именно шпионов, но их число значительно. Разумеется, у меня много информации, но я буду делиться ей с коллегами в другой обстановке, а не со СМИ", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария потребовала от РФ остановить шпионаж на территории страны

Источник: https://censor.net.ua/n3092378
 
   
 Топ комментарии
 
могли ещё немношко активизироватся, очень хочется чтоб лишнехромасомным закрыли границы все страны свободной Европы, нечего лишнехромосомам делать у тех, кому нет той лишней хромосомы.
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" - Здесь живет господин Плейшнер?
- Нет , здесь живет Рабинович, а русский шпион Плейшнер, живёт этажом выше."
Спецслужбы Швейцарии отмечают активизацию российских шпионов - Цензор.НЕТ 8652
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могли ещё немношко активизироватся, очень хочется чтоб лишнехромасомным закрыли границы все страны свободной Европы, нечего лишнехромосомам делать у тех, кому нет той лишней хромосомы.
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та у них годовой отчет в фсб на носу...
надо пошебуршать
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" - Здесь живет господин Плейшнер?
- Нет , здесь живет Рабинович, а русский шпион Плейшнер, живёт этажом выше."

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Разведка выявила пастора Шлага на лыжах?
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пока только то, что лыжи были смазаны "Новичком"...

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Плейшнери водять трамвайчики і встигають бути російськими шпигунами😥
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Штирлиц поймал кота, влил ему в горло немного бензина и отпустил. Кот пробежал пару метров и упал замертво. Бензин закончился, - подумал Штирлиц. )))
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Розумію, що не вмієш готувати. Колись зрозумієш про домашніх тварин і тоді твої жарти будуть тобі неприємними.
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Значит в Швейцарии тоже есть шпили...
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Они только "отмечают"?А выбросить уродцев за поребрик,в русские е.еня?!
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они их в райхенбахский водопад, к мориарти кидают
потому он и цифры зажал, чтобы не светить сколько их там уже
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«По данным "Газпрома", швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы "Газпрома" в этих компаниях. Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления "Нафтогаза Украины" об оспаривании действий судебных приставов», - говорится в сообщении.
4 июля «Нафтогаз» сообщил, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих «Газпрому», в качестве обеспечения по делу о транзите и поставке газа, которое рассматривается в Стокгольмском арбитраже. По данным компании, арест ценных бумаг должен сохраняться до тех пор, пока рассматривается апелляция «Нафтогаза» на решение о его снятии.
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Швейцарцы, вы там принимайте меры... Шпили чем-то прикройте, что ли... Спецслужби Швейцарії відзначають активізацію російських шпигунів - Цензор.НЕТ 7177
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Жадность фраера погубила. Шпионы прокололись, когда на железнодорожных путях, по которому должен был пройти поезд Киев-Барселона, жадно жрали санкционку
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецслужбы Швейцарии отмечают активизацию российских шпионов
 
 
 
 
 
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