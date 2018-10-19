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 Полиция задержала "почетного танкиста" из ОРДЛО

У террориста нашли награды от оккупантов и так называемое "удостоверение участника боевых действий".

В Донецкой области полицейские задержали наемника, оказавшегося "почетным танкистом" террористов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

У задержанного обнаружили так называемое "удостоверение участника боевых действий" и награды от оккупантов за "службу" в незаконных вооруженных формированиях.

Как установили полицейские, житель села Очеретино Ясиноватского района 4 года нес службу в танковом батальоне террористов. За это он получил "награды участника боевых действий", однако недавно уехал с оккупированной территории.

В полиции отмечают, что террориста привлекут к уголовной ответственности.

"Сотрудники уголовного розыска Дружковского отделения полиции обнаружили 53-летнего мужчину, который долгое время воевал в рядах незаконного вооруженного формирования в городе Ясиноватая", – рассказали в пресс-службе.

В полиции отмечают, что задержанный воевал на стороне террористов с 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде.

"Наемник" оборонял захваченный город и участвовал в боевых действиях, расстреливая украинцев. В течение четырех лет боевик нес службу в танковом батальоне и периодически с оружием в руках дежурил на блокпосту в с.Спартак. Задержанный имеет удостоверение "участника боевых действий" и награды от оккупационной администрации", – рассказали детали в Нацполиции.

В этом году "ветеран" террористов разуверился в будущем террористической организации "ДНР" и вернулся домой. Несмотря на то, что с момента преступления прошло более 4 лет, оперативники собрали доказательства его противоправной деятельности.

"Сейчас участнику НВФ сообщено о подозрении по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) уголовного кодекса Украины, и подозрение с обвинительным актом направлено в суд", – добавили правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3092376
 
   
 Топ комментарии
 
Если каждого на КПП расстрелять то не ошибёшься. Они не люди.
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Уж этого хоть осудите, ведь не в хлеборезке служил.
Танкист, убивал, наших солдат.
И то же разочаровался, всё это брехня в их разочаровании.
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Хоть один реальный боец не на посту документы проверял.....толкать вагонетку и плакать.
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По четным танкист, а по не четным рыбу ловить будет на танке.😵
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Удостоверение и награды затолкать в анус... после этого посадить к матёрым гомосекам на пять лет, если протянет.
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Треба, але в законі його злочини не прописані, тому такі як він отримують мінімальні терміни по 4-5 років.
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весь народ - зрадники!! були i залишилися!!
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...стоял на блокпостах ...без оружия ...на танке ...подвозил воду и еду ...
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Если каждого на КПП расстрелять то не ошибёшься. Они не люди.
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Уж этого хоть осудите, ведь не в хлеборезке служил.
Танкист, убивал, наших солдат.
И то же разочаровался, всё это брехня в их разочаровании.
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Він вийде з тюрми. Рашка буде валитися. Він від ненависті піде і відкрутить гайки між рейками. По яких буде йти поїзд з твоїми онуками або дітьми.
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по описанию, этому не удастся отговорится - только на блокпосту стоял с палкой через плечё.
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Да то, "шахтёр-тракторист" (танк прямо в шахте и нашёл)!
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Полицейские задержали... СБУ ловит "рыбку" покрупнее...
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Хоть один реальный боец не на посту документы проверял.....толкать вагонетку и плакать.
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Надеюсь теперь он станет почётным петухом в ИТК.
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В Донецкой области полицейские задержали наемника, оказавшегося "почетным танкистом" террористов,Источник:https://censor.net.ua/n3092376

Это не похвально. Такая мразь должна быть расходным материалом. Полицейские после того как застрелите вложите в руку гранату и сфоткайте. Не какой суд не докажет что вы не правы ...
Господи, прости! Но ...
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