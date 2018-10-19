 Украина и МВФ предварительно договорились о выделении транша: Киев получит взаймы 3,9 млрд долларов США и обязуется реформировать налоги, финансы и энергетику

МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения. Сообщение об этом размещено на сайте Международного валютного фонда, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения "Stand-By"", – сообщает пресс-служба МВФ.

Новое соглашение заменит собой предыдущее, утвержденное в марте 2015-го года, и будет действовать до марта 2020-го года.

Это соглашение послужит основой для экономической политики властей Украины в 2019 году, утверждают в МВФ. Оно предусматривает проведение реформ по укреплению налогового администрирования, а также реформирование финансового и энергетического секторов.

"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины", – сообщают в Международном валютном фонде.

Теперь соглашение должен одобрить Исполнительный совет МВФ. Ожидают, что он рассмотрит документ в следующем году – после того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2019 год.





