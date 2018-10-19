 Украина и МВФ предварительно договорились о выделении транша: Киев получит взаймы 3,9 млрд долларов США и обязуется реформировать налоги, финансы и энергетику

МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения. Сообщение об этом размещено на сайте Международного валютного фонда, информирует Цензор.НЕТ.
"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения "Stand-By"", – сообщает пресс-служба МВФ.
Новое соглашение заменит собой предыдущее, утвержденное в марте 2015-го года, и будет действовать до марта 2020-го года.
Это соглашение послужит основой для экономической политики властей Украины в 2019 году, утверждают в МВФ. Оно предусматривает проведение реформ по укреплению налогового администрирования, а также реформирование финансового и энергетического секторов.
"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины", – сообщают в Международном валютном фонде.
Теперь соглашение должен одобрить Исполнительный совет МВФ. Ожидают, что он рассмотрит документ в следующем году – после того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2019 год.
Доб'ють державу разом зі своїми олігархічними творіннями.
Премьер отметил, что переговоры с МВФ были сложными. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна возрасти на 60%.
"Правительство на это не соглашалось, аргументируя это тем, что доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ", - отметил он.
Результатом годичных переговоров стал компромисс, которого удалось достичь лишь благодаря настойчивости украинского правительства.
"Вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018 года вырастет лишь на 23,5% - почти втрое меньше, чем могло бы быть", - сказал Владимир Гройсман.
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Вот для таких и надо повышать, повышать, повышать... пока не передохнут.
Харьков - первая столица УССР, а Киев - первая столица Украины ( УНР)
Западу выгодние держать Украину на подсосе и проводить свою геополитику в интересах себе родимых, вместо того что бы помочь украинцам избавится от этих проклятых барыг-олигархов во власти Украины которые обобрали народ до нитки. Отсюда и результат. Не жизнь, а выживания украинского народа на самых богатых землях мира
лично я вижу, что там только ленивый не говорит об украинской коррупции
именно поэтому нас и держат на скудном пайке, чтобы олигархи не раскатывали нижнюю губу
если по-взрослому, то политика Запада в отношении РФ содержит и элементы отношения к Украине - и это правильно, совок мы ещё не вытравили из голов - одна Жуля чего стоит
41 мин. ·
Кабмин был вынужден поднять цену на газ для населения на 23.5% из-за сделки с МВФ. А ведь МВФ не требовал этого. МВФ лишь требовал сбалансировать доходную и расходную часть Нафтогаза. Государство традиционно решило переложить все тяготы на население. Теперь Украина получит новый кредит, чтобы погасить предыдущие займы. Я даже рад, что так получилось, ведь теперь имеем шанс, что обыватель, наконец, получит решающий сигнал в мозг через желудок и задаст вопрос о упущенных возможностях для доходной части госбюджета.
Вероятно, что теперь не только "зрадофилы" в Фейсбуке, но и более широкие слои населения будут задавать больше конкретных вопросов. Например:
1) почему военные расходы в проекте госбюджета на 2019 год описаны так расплывчато? Там лишь 11 строк без конкретики. Одна из строк - "на підвищення обороноздатності" несколько десятков миллиардов грн. Может если описание военных расходов будет более конкретным, то там можно будет что-то сэкономить? А? Военный бюджет США - 600 страниц, а военный бюджет Украины - 11 строк в проекте бюджета. Я считаю, что в такой мутной воде как раз и водится "коррупционная рыба".
2) Почему лидер РПЛ, депутат О. Ляжко, который возглавляет депутатскую группу по урегулированию игорного бизнеса, за 4 года так и не выбрал ни один проект закона в качестве основного? В результате - игорных залов в стране за год наверное увеличилось тоже на 23.5%, упущенная выгода для бюджета - около 30 миллиардов грн. каждый год... а Ляжко получает фантастические выигрыши в лотерею! Совпадение?
3) Имеется ли необходимость так кардинально увеличивать на следующий год расходы на МВД c 65 до 82 млрд? На 17 миллиардов!!!
и т.д.
Вполне реально найти 100 млрд в год на повышение социальных стандартов для бюджетников, к примеру, и тогда новая цена на газ не казалась бы для них настолько убийственной. Но пока широкие слои населения не научатся внятно, громко задавать такие вопросы, jопа будет только усугубляться...
но он больше специализируется на фронтовых байках
Скоро будут валить