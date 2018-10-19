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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8935) МВФ (2586) соглашение (1057) транш (195)

 Украина и МВФ предварительно договорились о выделении транша: Киев получит взаймы 3,9 млрд долларов США и обязуется реформировать налоги, финансы и энергетику

Соглашение должен одобрить Исполнительный совет МВФ. Он рассмотрит его после утверждения Радой бюджета на 2019 год.

МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения. Сообщение об этом размещено на сайте Международного валютного фонда, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Международного валютного фонда и украинские власти достигли соглашения об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения "Stand-By"", – сообщает пресс-служба МВФ.

Новое соглашение заменит собой предыдущее, утвержденное в марте 2015-го года, и будет действовать до марта 2020-го года.

Это соглашение послужит основой для экономической политики властей Украины в 2019 году, утверждают в МВФ. Оно предусматривает проведение реформ по укреплению налогового администрирования, а также реформирование финансового и энергетического секторов.

"Новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским союзом, которые проводят параллельные операции по поддержке Украины", – сообщают в Международном валютном фонде.

Теперь соглашение должен одобрить Исполнительный совет МВФ. Ожидают, что он рассмотрит документ в следующем году – после того, как Верховная Рада утвердит бюджет на 2019 год.



Источник: https://censor.net.ua/n3092373
 
   
 Топ комментарии
 
Той , хто вчасно не евакуюються з цієї країни зараз - той буде все життя розплачуватись за кредити "реформаторів-покращувачей" ... і дійти їх будуть платити , і онуки ...
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"какАргентина" у вас ніколи не получиться - навіть в Аргентині влада ніколи так не знущалася зі свого народу і так безжально його не грабувала .
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Украина и МВФ договорились о выделении транша: Киев получит взаймы 3,9 млрд долларов США и обязуется реформировать налоги, финансы и энергетику

т.е не получив эти деньги украинская власть нихрена бы не делала.
тогда вопрос - чем же эти казлы там занимаются?

а если все "реформы" сводятся только к подоражаниям товаров и услуг, может ли это называться "реформами"
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Винница..перестройка..молодой Гройсман делится своим видением мира)
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Коли вже ці лихварі відчепляться від України.
Доб'ють державу разом зі своїми олігархічними творіннями.
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Хтось колись влучно зауважив, що якщо порахувати статки громадян України, які входять в список Форбс, то +- сто тисяч і в акурат зовнішній борг України. А якщо додати до цього статки топ чиновників, як сємочко (за чотири роки три маєтки на 100 лямів), суддів, прокурорів інших чиновників, то і МВФ можна кредитувати. Не кажіть нам, що ми бідна країна. Ми пограбовані.
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Наче попередній уряд Азірова не виконуват ту ж мету --знищення населення! Він відверто на з'їзді аграріїв заявляв що їм не потрібні багатолюдні та багаті села , а досить 20 сімй для праці на полях...
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Опять гады цены на газ поднимут. Знаем мы их "реформы".
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Достаточно офшоры закрыть, никаких кредитов брать не понадобится.
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Гроші бандити швидко "оприходують" а нам залишаться чергові "потужні" реформи!!!
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ПеПо вже продиктував Лагард номер свого банківського рахунку в панамському банку, куди треба гроші перераховувати? Можна SMSкою на її т/ф перекинути
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Можно и телефон ПеПо пополнить. За год поиздержался, а тут еще и выборы...
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...Кабинет министров принял решение о повышении цен на газ для населения с 1 ноября на 23,5%.Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства.

Премьер отметил, что переговоры с МВФ были сложными. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. При таких условиях платежка рядового украинца за отопление должна возрасти на 60%.

"Правительство на это не соглашалось, аргументируя это тем, что доходы украинцев пока не позволяют платить рыночную цену на газ", - отметил он.

Результатом годичных переговоров стал компромисс, которого удалось достичь лишь благодаря настойчивости украинского правительства.

"Вместо 60% цена на газ с 1 ноября 2018 года вырастет лишь на 23,5% - почти втрое меньше, чем могло бы быть", - сказал Владимир Гройсман.
...
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когда украинский народ соберётся с силами и выберет совершенно новое правительство из совершенно новых людей, тогда Запад спишет все долги Украины, как он сделал это для Польши
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Не с силами, а с мозгами соберется. Для этого должны уйти куда угодно, хоть в могилу, не видящие элементарных причинно-следственных связей. Больше всего таких было на дамбасе и в Крыму. Сейчас харьков, одесса, мариуполь...
Вот для таких и надо повышать, повышать, повышать... пока не передохнут.
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дорогой, а не пошел бы ты нах..., а Харьков здесь причем? Харьков - первая столица.
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не повторяй глупостей армяшки, сбежавшего на маскву
Харьков - первая столица УССР, а Киев - первая столица Украины ( УНР)
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а ты не понял что это животное предлагает отдельным городам повышать тарифы? или он, сука, будет решать кто из украинского народа более достойный?
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И сразу зрадофилы активизировались )
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19.10.18 20:16 Украина и МВФ предварительно договорились о выделении транша: Киев получит взаймы 3,9 млрд долларов США и обязуется реформировать налоги, финансы и энергетику

Западу выгодние держать Украину на подсосе и проводить свою геополитику в интересах себе родимых, вместо того что бы помочь украинцам избавится от этих проклятых барыг-олигархов во власти Украины которые обобрали народ до нитки. Отсюда и результат. Не жизнь, а выживания украинского народа на самых богатых землях мира
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Фаня, а как ты представляешь помощь Запада в искоренении олигархического режима в Украине?
лично я вижу, что там только ленивый не говорит об украинской коррупции
именно поэтому нас и держат на скудном пайке, чтобы олигархи не раскатывали нижнюю губу
если по-взрослому, то политика Запада в отношении РФ содержит и элементы отношения к Украине - и это правильно, совок мы ещё не вытравили из голов - одна Жуля чего стоит
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а я думав,що ми вже податки,фінанси і енергетку реформували. А виходить,що ні))
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Деньги будут - их, а расплата - наша. Мы будем дохнуть от голода, когда достанем наконец и США , и Европу. Наши дети - пахать за долги, которые закладывают наши родные сволочи. А сами сволочи и их дети - продолжат отдыхать на МаЛЬДИВАХ.
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Влада стверджує, що без кредитів МВФ країні хана. В той же час від корупції на митниці щороку казна втрачає порядка 10 млрд. доларів. Про те, щоб навести порядок на митниці, задля того, щоб відмовитися від кредитів, влада не сказала жодного слова. А скільки втрачає державна скарбниця від інших корупційних схем? А коли влада згадає про боротьбу з монополіями, які задушили залишки економіки? А коли нарешті в Україні будуть створені фондові біржі? МВФ варнякає про якісь ринкові ціни для економіки, де немає найпершої ознаки ринку - фондових бірж.
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Українці 17 в рейтингу найбідніших серед усіх країн світу. Нові ціни на газ гарантуютьь місце в трійці призерів.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
41 мин. ·

Кабмин был вынужден поднять цену на газ для населения на 23.5% из-за сделки с МВФ. А ведь МВФ не требовал этого. МВФ лишь требовал сбалансировать доходную и расходную часть Нафтогаза. Государство традиционно решило переложить все тяготы на население. Теперь Украина получит новый кредит, чтобы погасить предыдущие займы. Я даже рад, что так получилось, ведь теперь имеем шанс, что обыватель, наконец, получит решающий сигнал в мозг через желудок и задаст вопрос о упущенных возможностях для доходной части госбюджета.
Вероятно, что теперь не только "зрадофилы" в Фейсбуке, но и более широкие слои населения будут задавать больше конкретных вопросов. Например:
1) почему военные расходы в проекте госбюджета на 2019 год описаны так расплывчато? Там лишь 11 строк без конкретики. Одна из строк - "на підвищення обороноздатності" несколько десятков миллиардов грн. Может если описание военных расходов будет более конкретным, то там можно будет что-то сэкономить? А? Военный бюджет США - 600 страниц, а военный бюджет Украины - 11 строк в проекте бюджета. Я считаю, что в такой мутной воде как раз и водится "коррупционная рыба".
2) Почему лидер РПЛ, депутат О. Ляжко, который возглавляет депутатскую группу по урегулированию игорного бизнеса, за 4 года так и не выбрал ни один проект закона в качестве основного? В результате - игорных залов в стране за год наверное увеличилось тоже на 23.5%, упущенная выгода для бюджета - около 30 миллиардов грн. каждый год... а Ляжко получает фантастические выигрыши в лотерею! Совпадение?
3) Имеется ли необходимость так кардинально увеличивать на следующий год расходы на МВД c 65 до 82 млрд? На 17 миллиардов!!!
и т.д.
Вполне реально найти 100 млрд в год на повышение социальных стандартов для бюджетников, к примеру, и тогда новая цена на газ не казалась бы для них настолько убийственной. Но пока широкие слои населения не научатся внятно, громко задавать такие вопросы, jопа будет только усугубляться...
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зачем "широкие слои"? - Бутусов мог бы, если бы захотел
но он больше специализируется на фронтовых байках
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Пацаны выпросили себе выходное пособие.
Скоро будут валить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и МВФ предварительно договорились о выделении транша: Киев получит взаймы 3,9 млрд долларов США и обязуется реформировать налоги, финансы и энергетику
 
 
 
 
 
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