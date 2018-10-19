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Все про:авиакатастрофа (1015) армия (7154) расследование (2369) Матиос Анатолий (544)

 Отрабатывается 4 основные версии причин катастрофы Су-27, - Матиос

Прокуратура отрабатывает 4 основные версии относительно причин аварии истребителя Су-27, который разбился 16 октября в Винницкой области.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас отрабатывают 4 основные версии – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможна заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе. В июле самолет прошел капитальный ремонт, полную модернизацию. С момента этого ремонта он налетал 20 часов. А его ресурс за всеми государственными техническими экспертизами был продлен на 12 лет", - рассказал Матиос.

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Напомним, 16 октября около 17:00 недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района Винницкой области упал военный истребитель Су-27УБ. Оба пилота - командир экипажа полковник Петренко Иван Николаевич, начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ, и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США - погибли.

Истребитель с бортовым номером 70 принадлежал 831-й бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона открыла уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Также читайте: В авиакатастрофе украинского Су-27 погиб пилот США Сет Неринг, - "Голос Америки". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3092372
 
 
 Топ комментарии
 
Небо было голубое, самолет отремонтированный, летчики опытные, топливо.....
А топливо беларусское... Отрабатывается 4 основные версии причин катастрофы Су-27, - Матиос - Цензор.НЕТ 9359
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а топливо подоооорожадо...пришлось розбавить
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А про вибухи на складі під Ічня - все шито,крито.
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) квинтэссенция. исчезнувших первых четырёх.
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А что там было? Воздух, вода, земля, огонь... Не, я тупой. Не дотумкаю.
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) символически - они самые. но исчезли из за политической подоплёки - возьми 4, заплати за 3.
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А! Ну да, точно, они исчезли. Ох, какой же я тупой.
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Небо было голубое, самолет отремонтированный, летчики опытные, топливо.....
А топливо беларусское... Отрабатывается 4 основные версии причин катастрофы Су-27, - Матиос - Цензор.НЕТ 9359
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Отрабатывается 4 основные версии причин катастрофы Су-27,

Какие версии - все падает и рушится на территории бывшего СССР -период первоначального накопления капитала и перераспределение денежных потоков между своими...
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Чому ти своє ім'я пишеш з маленької літери, а "чі-чі-чі-пі" з великої? Ностальжі не дає спати, бивший гражданін мьортвово савєццкава союза?
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главная версия - снайпер через тепловизор в генплокулола
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Ребята, "рисую" самую реальную "дай мне порулить..." Я не хочу ставить американца виновником, но процентов восемьдесят исходят именно из этого...
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Во-первых, для профессионального истребителя нет проблем пересесть с F-15 на Су-27 и наоборот, стрелять и т.п. может и проблемно, летать - нет. Во-вторых, американские пилоты намного осторожнее, чем воспитанники совковой школы.
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А если..."Смотри как я умею! Вам, американцам, до нас далеко!"
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Ну да...а катапультироваться просто забыли оба.
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Матиос, даже сова на твоем плече видит зорче, чем твой тепловизер
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Классную совушку себе набил генерал! А сзади у него два кочегара с лопатами набиты, и при ходьбе они поочередно подкидывают уголёк в "топку". Девки от такого зрелища млеют.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr

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Нерон смотрел на подожженный им Рим, с его лица не сходила безумная улыбка, руки нервно подергивались, и он неизвестно для кого повторял как заведенный - хорошо горят, поэтому, как мученики попадут в рай. Раздавался смех и аплодисменты бесноватых.
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***
Нерон обратно запахнувшысь
взирал на потрясенный плебс
а плебс откашлявшысь напомнил
а хлеб-с
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Перша і остання версія має бути, неналежне виконання посадових обов"язків керівництвом польотів. Допустили до польотів, вирішили прогнутися під американця.
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наших тоже в сша катают...правда пока никого не убили.
человеческий фактор-это и есть причина.
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Якщо безпосередньо перед аварією літаком керував американський пілот, то причина може бути банальною: на більшості совкових літаків встановлено авіагоризонт системи "вид на літак із землі", а на американських - "вид з літака не землю". Коли пілоти з колишнього совка пересідали з вітчизняної техніки на Боїнги та Ербаси, було кілька катастроф саме через несприйняття чужої системи авіагоризонту (де все показується протиденжим від звичного способом). Так чи інакше - R.I.P.
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Жаль американського літуна, як і нашого, та й ще інших, але, так сталось, щро не зміг американський літун - досконально оволодіти навиками польотів на літаку F-35 українсь F-99 українського виробництва. В цей час з тепловізора випала ліпиздрическая лампа...
А чо вона випала? Ось версія! А то - "ЧЕТИРЕ!"
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І у всіх чотирьох версіях Матіос проходить російським диверсантом, якого треба негайно тягти на довічне з конфіскацією
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Василий Алибабаевич из склада ГСМ топливо мочой разбавил?
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Мои соболезнования семьям лётчиков. Раньше не мог высказать.
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А про вибухи на складі під Ічня - все шито,крито.
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О чем этот мудень говорит блт? Вопрос первый на который в первую очередь дать ответ, почему они не катапультировались?
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Летели на сверхмалой высоте - там решают доли секунды. Катапультирование - секунды две, хотя зависит от модификации оборудования. Плюс растерялись. Просто не успели.
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Кто растерялся, Антон, - опытные лётчики, с большим налетом часов? Сомневаюсь. Я бывал в слегка похожих ситуациях, когда лимит времени, так там действуешь на автомате ("как учили"), все отработано на многочисленных тренировках.
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Та и я не особо настаиваю, не спорю. Просто жалко мужиков, очень.
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Делаем ставки господа...лично я ставлю на "Гиперболоид инженера Гарина".
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Стесняюсь спросить, двенадцать лет полета или стоянки?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтрабатывается 4 основные версии причин катастрофы Су-27, - Матиос
 
 
 
 
 
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