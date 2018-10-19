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 В ближайшее время причастный к покушению на убийство Сергея Мазура будет задержан, - Аброськин

Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что в ближайшем будущем причастный к покушению на убийство одного из лидеров С14 Сергея Мазура будет задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сейчас собрана достаточная доказательная база, которая позволяет мне утверждать, что злоумышленник, причастный к покушению на убийство Дмитрия Мазура, отец Сергея Мазура, который является координатором украинской праворадикальной организации под названием "С14", будет установлен и задержан в ближайшее время".

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как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 10 октября  неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

В ходе расследования, полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство

Источник: https://censor.net.ua/n3092371
 
 
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та да. владелец многомиллионной коллекции палочек тысячелистника.
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Очень информативно.
Особенно для подозреваемого.
А здравый смысл в этом заявлении, просто зашкаливает.
Еще бы имя причастного к покушению опубликовать и можно смело претендовать на премию Дарвина.
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Это он типа через СМИ предупреждает, мол, братан, рви когти
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"будет установлен и задержан в ближайшее время"
Кондовый идиот, кондовая терминология...
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А амброськін з кацапським генералом золотовим (якого навальний чмирить) часом не родичі? Схожість як зовнішня, так і в висловлюваннях - разюча.
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Ну значит так и будет. И в ближайшее время. Главное электронный браслет покруче подобрать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ближайшее время причастный к покушению на убийство Сергея Мазура будет задержан, - Аброськин
 
 
 
 
 
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