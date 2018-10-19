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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (868) коррупция (7243) Антикоррупционный суд (356) Мэдисон (2)

 Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон

США ожидают, что Украина ускорит создание Антикоррупционного суда, поскольку без него борьба с коррупцией не будет успешной.

Об этом заместитель государственного секретаря США – руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон сказала на брифинге в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ждем усилий во внедрении реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе. Принятие законодательства по вопросам образования Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замгоссекретаря США Мэдисон прибыла в Украину для обсуждения вопросов борьбы с коррупцией

Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Украина для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества.

"Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны", - сказала представитель Госдепа.

В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает серьезные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.

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"Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований", - добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3092370
 
   
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Она шататель будок и просто не понимает, что )(уйло может напасть Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон - Цензор.НЕТ 2550
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для искоренения коррупции нужно повесить на осинах сначала 50% судей, прокуроров, гос.чиновников.
Через месяц - повесить на дубах остальные 50% судей, прокуроров, гос.чиновников: и коррупции не станет
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удовольствие растянуть.. да и что ж мы - фОшисты? может вторая половина за месяц одумается сама...
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Шутки-шутками, а ведь реально, остановить их жажду вранья и воровства может только страх перед физическим уничтожением. От всего другого они уже застраховались.
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Та не будоражьте бедный лохторат, свято верующий в демократические украинские выборы. Он и так коммуналкой прибит.
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Замгоссекретаря США Мэдисон - очередной огент крымля. И пошли они в задницу со своими пропукинскими советами и указаниями!
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Дорогая Мэдисон,

пришли, пожалуйста, для борьбы с коррупцией хотя бы два взвода автоматчиков по адресу г.Киев, а там - от сентра по спирали.
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Автоматы перегреваться будут. Надо пулеметчиков.
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«Милый дедушка, Константин Макарыч! - писал он. - И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».
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У нас нечего искоренять.
Если за четыре с половиной года, ни одного коррупционера из высших эшелонов власти, не посадили, значит сажать некого.
Нет коррупционеров, нет и коррупции.

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Для цього потрібно розстріляти (або посадити довічно) в повному складі "президента, Верховну Раду і Кабмін.
І це лише для початку.
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А шо, разве еще не интегрировались, инвестиции не текут рекой, а коррупция не исчезла? По-мойму, тико Томоса нам не хватает для окончательной безоговорочной перемоги.
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Не хватает всего что будет сделано руками европы и сша. Мы клянчим -> они дают -> перемога. Томос и безвиз тому пример. А вот борьбу с ворьем и экономический рост у них не выклянчишь...
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от шатунка..сёма могилевич очень против..
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При выборе инвестировать в Украину или в Россию, выберут в Россию, там рынок больше
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Я вот не понимаю. Работают кока-кола, магдак, проктер енд гембл, нестле, крафтфудз, метро, акса, пепси, сандора, санинтербрю, данон, и это только те которые на слуху постоянно. И им коррупция уже 20 лет не помеха.
Может причина в другом???
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Пани Медисон, если у нас даже электронные декларации запустили со скрипом на третий год, то про какую борьбу с коррупцией идет речь.
Тут народ уже не злится, а уже просто ржет с этих антикоррупционеров-рехформаторов.
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...Мэдисон признала, украинская власть прилагает серьезные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан...
Источник: https://censor.net.ua/n3092370

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как тебе такое, илон маск ?
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Чиновники воры и взяточники не марсиане, а украинцы.Вероятность,что украинец не откажется от взятки-70%.Вероятность обращения украинца в правоохранительные органы для наказания взяточника -2%. / Секрет английского газона: утром газон надо поливать, а вечером косить. И так 300 лет./Воспитать европейское правосознание народа сложнее чем вырастить европейский газон.
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Пока что, каждая новая каденция государственных чиновников, становится более коррумпированной, чем предыдущие.
Выходит точно как с газоном, только наоборот.
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За ящик пива продам секрет, как это сделать за год, а не за 300 лет
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Не плодоносит репейник виноградом ни терновник смоквами.
Пока народу Украины ВСЁ это не надоест и люди не выйдут и не развешают жульё на всех фонарях ,НИЧЕГО в стране не изменится !!!
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Такое условие для Украины не воспринимается у Пеца и К•
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Ага! Это Офшоренко должен сам себе и своим дружбанам и холуям руки по отрубать, а потом и бошки? Это же по-детски не серьёзно, такое с ними должен сделать кто-то другой!
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а простою мовою це розвішати соєвих рехворматорів по стовбах під ялинку...
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а простою мовою це розвішати соєвих рехворматорів по стовбах під ялинку.../сколько уже сам повесил? Что ни колбасный мигрант то палач-вешатель.
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искоренить? Это вряд ли. Нам хотя бы до уровня ЕС Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон - Цензор.НЕТ 38 приблизиться. В 14 году коррупцию в странах ЕС оценили всего в 120 млрд. Евро. И это на весь евросоюз.
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побороти корупцію......
Цікаво було б.
Два куми в одній камері...
а в інших їх підлеглі.
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Один президент донецкий в ЕС Украину вел, другой президент евромолдавский Петро 5, оффшорный возглавил борьбу с коррупцией в Украине! Так и живем пока!
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Это просто не выполнимо.
Это зло сидит уже в крови младенца,еще не родившегося.
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""Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны", - сказала представитель Госдепа..."
Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон - Цензор.НЕТ 2341
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С коррупцией у нас никто не борется,только болтают много,много лет.Почему,да потому,что приговоров - нет.
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мадам Мэдисон,просьба народа

А не скажите кто у нас стоит во главе коррупции??


неужели опять клятаюлька?
как утверждает соевомордоровская ботва?
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блин. ну шо за заголовок статьи ? Где создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда"" и де " искоренить коррупцию "....ее хотя бы заморозить и хоть на верху чутка поприжать...фантазеры..
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Вместо того чтобы посадить коррупционеров в тюрьму. Как обещал,
Порошенко посадил их на потоки. И «хлебные» места. Чтобы они прилично харчевались. Разве не видно по их доходам и лицам.
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Надоест-не надоест,а у нас корупция как ветер,граничащий с ураганом, выйди и попробуй пописяй навстречу. Тем более источник ветра хорошо защищен законом,полицией,армией ит.д.И никто не спрашивает-а не надоело ли,просто маленька групка тварей обдирают народ и эта добрая пани ,к сожалению не пришлет автоматчиков. Печалька.
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Что значит искоренить коррупцию? жить без судей и прокуроров?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон
 
 
 
 
 
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