 Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон

Об этом заместитель государственного секретаря США – руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон сказала на брифинге в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ждем усилий во внедрении реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе. Принятие законодательства по вопросам образования Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано", - сказала она.
Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Украина для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества.
"Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны", - сказала представитель Госдепа.
В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает серьезные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.
"Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований", - добавила она.
с козырей пошла...
Через месяц - повесить на дубах остальные 50% судей, прокуроров, гос.чиновников: и коррупции не станет
пришли, пожалуйста, для борьбы с коррупцией хотя бы два взвода автоматчиков по адресу г.Киев, а там - от сентра по спирали.
Если за четыре с половиной года, ни одного коррупционера из высших эшелонов власти, не посадили, значит сажать некого.
Нет коррупционеров, нет и коррупции.
и совсем неожиданно!
І це лише для початку.
Может причина в другом???
Тут народ уже не злится, а уже просто ржет с этих антикоррупционеров-рехформаторов.
Источник: https://censor.net.ua/n3092370
========================================================================
как тебе такое, илон маск ?
Выходит точно как с газоном, только наоборот.
Пока народу Украины ВСЁ это не надоест и люди не выйдут и не развешают жульё на всех фонарях ,НИЧЕГО в стране не изменится !!!
Цікаво було б.
Два куми в одній камері...
а в інших їх підлеглі.
Это зло сидит уже в крови младенца,еще не родившегося.
А не скажите кто у нас стоит во главе коррупции??
неужели опять клятаюлька?
как утверждает соевомордоровская ботва?
Душили, душили...
Порошенко посадил их на потоки. И «хлебные» места. Чтобы они прилично харчевались. Разве не видно по их доходам и лицам.