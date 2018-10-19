 Украина для интеграции в Европу и привлечения инвестиций должна искоренить коррупцию, - замгоссекретаря США Мэдисон

Об этом заместитель государственного секретаря США – руководитель Бюро Госдепартамента по вопросам противодействия международному наркотрафику и развития правоохранительной системы Кирстен Мэдисон сказала на брифинге в НАБУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ждем усилий во внедрении реформы. Это независимые антикоррупционные институты, которые очень важны в этом процессе. Принятие законодательства по вопросам образования Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного функционального независимого и эффективного Антикоррупционного суда в Украине, и мы ожидаем, что Украина сделает определенные шаги в этом направлении вскоре, как это было обещано", - сказала она.

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Заместитель госсекретаря США подчеркнула, что Украина для интеграции в Европу, привлечения инвестиций и развития своей экономики должна выполнить обязательства и искоренить коррупцию, которая противоречит принципам и признакам демократического общества.

"Я считаю, что народ Украины все еще имеет высокие требования и ожидания от правительства. На основании того, что я увидела, изменения возможны", - сказала представитель Госдепа.

В то же время Мэдисон признала, украинская власть прилагает серьезные усилия в проведении реформ и преобразовании старой правоохранительной системы в современную и эффективную организацию, способную обеспечить безопасность граждан.

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"Соединенные Штаты могут гордиться тем, что они стали частью таких преобразований", - добавила она.