 Один воин ранен с начала суток. Наибольшую активность враг проявил под Авдеевкой - для корректировки огня применен беспилотник, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал БПЛА.

Pосийсько-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.

Вследствие обстрелов, на Донецком направлении, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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