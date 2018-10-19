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 Происшествия, Общество
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 Один воин ранен с начала суток. Наибольшую активность враг проявил под Авдеевкой - для корректировки огня применен беспилотник, - штаб ООС

В течение текущих суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня, три из них - с применением вооружения запрещенного минскими договоренностями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшая активность врага зафиксирована вблизи Авдеевки, где для корректировки огня он использовал БПЛА.

Pосийсько-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Авдеевка, Гнутово и Лебединское.

Вследствие обстрелов, на Донецком направлении, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Также читайте: За минувшие сутки враг 16 раз открывал огонь по позициям ВСУ, с полуночи - 3. Один украинский воин получил ранение, – штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3092369
 
 
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одужуй соколе
тримайтеся синочки
ворог скаженіє.. хай би він пощез!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин воин ранен с начала суток. Наибольшую активность враг проявил под Авдеевкой - для корректировки огня применен беспилотник, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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