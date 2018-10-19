 Под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники. Погибли 2 человека.. ВИДЕО

На расположенном под Санкт-Петербургом заводе "Авангард" произошел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
В результате взрыва здание было частично разрушено, загорелись три припаркованных поблизости автомобиля, они уже потушены. Со слов очевидцев, в помещении было пять человек.
"Два человека погибли, двое госпитализированы, ещё одного человека продолжают искать", – сообщают в пресс-службе МЧС РФ.
Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого произошла задержка одного пригородного поезда на магистрали Санкт-Петербург — Луга.
СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть.
делал наш завод
а теперь не делает
патамушта вот
Було би класно
-Ваня повернулся пердаком к контейнеру с перхлоратом аммония, наклонился завязать шнурок и тут по радио сообщили, что Вселенский патриарх дал томос об автокефалии Украинской православной церкви! Стопудово патриарх с хохлами виноваты!
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10402488.html