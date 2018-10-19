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 Происшествия, За рубежом
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Все про:взрыв (4128) Санкт-Петербург (365)

 Под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники. Погибли 2 человека.. ВИДЕО

Еще двоих извлекли из-под завалов, одного продолжают искать.

На расположенном под Санкт-Петербургом заводе "Авангард" произошел взрыв, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

В результате взрыва здание было частично разрушено, загорелись три припаркованных поблизости автомобиля, они уже потушены. Со слов очевидцев, в помещении было пять человек.

"Два человека погибли, двое госпитализированы, ещё одного человека продолжают искать", – сообщают в пресс-службе МЧС РФ.

Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого произошла задержка одного пригородного поезда на магистрали Санкт-Петербург — Луга.

СК РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть.

Источник: https://censor.net.ua/n3092367
 
   
 Топ комментарии
 
динамит и порох
делал наш завод
а теперь не делает
патамушта вот
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динамит и порох
делал наш завод
а теперь не делает
патамушта вот
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неправильно писать "погибли" в отношении кацапов. Ликвидированы 2 кацапа!
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ну если рабочие из Узбекистана то тогда конечно, людей жаль.
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Так этот взрыв лучше смотрится. И по форме облака напоминает их "президента":

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В Санкт-Петербурге взрыв на заводе «Авангард», производящем ракеты С-300. Скорее всего, где-то рядом пролетел израильский истребитель.....
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ні,не той,що ракети виробляє.На жаль
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Вот это бомбит у мокшан от автокефалии
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странно, а ято там те два человека делали то?
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Прочитав "2 человека"!? А ватників скільки?
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их не считаем, пишут что в общем 5 было, то дрг получается.
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Там, напевно, виготовляли піроболти і пірозамки для "союзів"
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Якби якась військова база на кацапії вибухнула ...
Було би класно
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Из показаний свидетелей:
-Ваня повернулся пердаком к контейнеру с перхлоратом аммония, наклонился завязать шнурок и тут по радио сообщили, что Вселенский патриарх дал томос об автокефалии Украинской православной церкви! Стопудово патриарх с хохлами виноваты!
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Да как то нас рать, шо там в казламордии! А вот у нас ещё одна потужна перемога, газ +23,5%!
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При сдаче на краповый берет самоликвидировались двое росгвардейцев, просто утонув в луже.

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10402488.html
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Пердак ватный рвонул в очередной раз!!!!Зверская штука.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники. Погибли 2 человека.. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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