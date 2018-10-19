Украина призвала ООН усилить давление на Россию в связи с приговором украинскому журналисту Сущенко...

С таким заявлением выступил в пятницу на заседании Четвертого комитета ГА ООН в Нью-Йорке первый секретарь Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Преследование украинских активистов и журналистов стало постоянной тактикой, которую Россия использует против Украины. Мы вновь заявляем решительный протест против незаконных действий Российской Федерации, направленных против Романа Сущенко, зарубежного корреспондента украинского информагентства "Укринформ", который был брошен в тюрьму и приговорен российскими властями из-за его противостояния, в том числе, российской оккупации украинского Крыма", - подчеркнул представитель Миссии Украины при ООН.

Он отметил, что Украина требует от Российской Федерации немедленного освободить Сущенко. "Мы также призываем государства-члены ООН осудить этот циничное преступление против основных прав человека и усилить политический и дипломатическое давление на Российскую Федерацию, чтобы обеспечить освобождение всех незаконно задержанных граждан Украины и их гарантированного безопасного возвращения на родину", - заявил украинский дипломат.

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Кроме того, он упомянул о преследовании российским оккупационным режимом других активистов, рассказывают настоящую историю об оккупации. "Так произошло с украинским писателем и журналистом Станиславом Асеевым (псевдоним Станислав Васин), который остался в Донецке после его захвата террористами, контролируемыми Россией, и писал статьи в ведущих украинских СМИ о ситуации в Донбассе", - отметил представитель Украины. Асеев рассказывал о жизни в условиях оккупации, а в середине 2017 был похищен и арестован оккупационными силами по абсурдным обвинениям.

При этом, украинский дипломат обратил внимание, что российские власти сделали "зоны отчуждения" для украинских СМИ и журналистов в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Там украинские СМИ были ликвидированы полностью и заменены русскими государственными пропагандистскими источниками.

"Понятно, что такие гибридные враждебные действия, касающиеся государственных средств массовой информации, являются прямой угрозой для ценностей ООН", - подчеркнул представитель Украины.

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Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН является одним из шести главных комитетов Генассамблеи. Он рассматривает, в том числе, вопросы, касающиеся информации, которые охватывают также проблемы, связанные со свободой СМИ, а также притеснениями и преследования журналистов.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

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Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

МИД Украины выразил протест, требуя от РФ немедленно отменить незаконный приговор по делу Сущенко и обеспечить его освобождение и возвращение в Украину. К этим призывам присоединились и международные организации, такие как ЕС, ОБСЕ, Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ / EFG) и др.

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