 "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства.
В сообщении отмечается: "Комментарий Посольства России в Австралии в связи с выходом на экраны Австралии фильма "Донбасс"
18 октября на экраны кинотеатров Сиднея, Мельбурна и Канберры выходит фильм украинского режиссера С.В.Лозницы "Донбасс", который заранее удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе.
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Оставим в стороне его художественные достоинства – пусть об этом судят кинокритики. Будем говорить как рядовые зрители, не ангажированные на политические парадигмы. В этом плане поделка С.В.Лозницы не может не вызывать отвращение своим демонстративным, нагло выставляемым на показ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях.
Трудно представить, что творится в душе человека, который с таким смаком изображает жителей Донецкой и Луганской народных республик в виде уродливых, грубых, агрессивных и умственно неполноценных персонажей. В свое время министр культуры Украины Е.Н.Нищук назвал население Донбасса "генетически неполноценным". Не лишне вспомнить, кто придумал термин "недочеловеков" и какую цену человечество заплатило за это.
Сегодня Украина переживает тяжелый период, когда жители различных районов страны смотрят друг на друга через перекрестья прицелов. Речь идет о сотнях и тысячах человеческих трагедий, в которых не может быть места ерничанию и издевательствам.
Очевидно, что выставляя жителей в виде преступного сборища бандитов, воров и алкоголиков, погрязших в грабежах и коррупции, автор стремится оправдать постоянные бомбардировки и обстрелы Донбасса, в ходе которых страдает мирное население, включая детей. Омерзительная, неприкрыто фашистская мораль.
Россия является инициатором Минских соглашений, служащих правовой основой процесса урегулирования. Благодаря значительным дипломатическим усилиям и ежедневной кропотливой работе в зоне конфликта удается поддерживать относительно спокойную обстановку. Деятели же подобные С.В.Лознице лишь пытаются подлить масла в огонь войны.
Выпуск ангажированного, политизированного, направленного на разжигание межнациональной розни кинопродукта на фоне гуманитарных бедствий, от которых страдают реальные люди, является аморальным поступком. Подло спекулировать на национальной трагедии, в ходе которой погибло уже более 10 тысяч человек. Вдвойне странно, что такое кино "поднято на щит" в Австралии – стране, провозглашающей примат ценностей мультикультурализма и межэтнической толерантности".
т.е. показывать правду о кацапах - это "расистский русофобный заряд в худших нацистских традициях"))
Даааааа... нам - можно, мы Хунта!))
Як вони такі і є..
Фоткі показати ?
Источник: https://censor.net.ua/n3092361
То ли дело "министр культуры" параши, который назвал всё население параши даже более, чем "полноценными", т.е. с одной лишней хромосомой.
*русского мира*.
А что там за расизм? В фильме обижают донбасских негров?
Приднестровье,Грузия,Украина,Сирия,Ливия............Кто сцуки Мавзолейные следующий...???
Лучшей рецензии к фильму и не придумаешь. Дайте два!
Порошенко Гитлер...
Глава региона угрожает убийством за митинг. Всё согласно Конституции и законам РФ. Смотрите, не перепутайте с экстремизмом!
1 -- Кацап никогда не должен знать, учить и понимать украинскую речь. В случае если ему удалось путём сложных умозаключений и через множество ссылок на других языках, что-то разобрать- он всё равно должен упрямо твердить даже под пытками, что твая мая не панима.
2 -- Кацап в силу своей исключительности на этой земле должен проповедовать как единственно правильные знания окружающего нас мира, сочинения некоего лысого дядьки из Киева с фамилией БузинаНаОгороде. Остальные тексты знать вредно для тонкой и чувствительной психики кацапа и окацапленных украинцев (хохлы по-кацапски). Исключения можно сделать для таких персонажей украинского фолклора как Колесниченко и Корнилов, ну может ещё конототопской ведьмы -- но с оговорками и дополнениями. Истинная история Кацапщины именуемой ими Россия является злом и грозит несчастиями как отдельному кацапу так и всей этой территории. Потому знать её нельзя и в целом смертельно опасно.
3 -- Кацап должен всегда смотреть исключительно на северо восток. Другие направления плохо сказываются на шейных позвонках, а также ослабляют его убеждённость. Спать лучше тоже мордой к северовостоку, так как там находится ось мира -- Третий Рим, именуемый в простонародье Москвой. От туда идут всевозможные флюиды и лучи благодати, благотворно сказывающиеся на сне кацапа. Некоторые злопыхатели называют эти лучи и флюиды финансовой поддержкой или взяткой. Но БузинА, Корнилов и Колесничеко говорят что это не правда. А своей обеспеченности и известности, сии бравые мужи достигли исключительно благодаря тяжелому и упорному труду на благо Отчизны (вопрос какой именно отчизны ими не раскрыт, как и сам труд?), ну и естественно таланту, как без него (в чём именно, проявился талант ихний, непонятно).
4 -- Кацап в силу своего сжатого кругозора обязан всех кто не согласен с его убеждениями объявлять фашистами, нацистами, пособниками сионизма, буддизма, абстракционизма и мирового империализма -- все измы варьируются от обстоятельсв. И даже если собственную руку свело в судороге от приветственного Хайль, упрямо твердить о том что это не его рука, а рука оппонента выбрала такое положение, а у всех кто на него смотрит временные галюцинации.
5 -- Кацап должен быть преданным едиственно правильной вере -- Московскому православию, даже если сам сомневается в существовании Бога, носить свечки и хоругвии, и участвовать во всех силовых акциях переодетых под монахов сотрудников московских спецслужб. Остальные верования отрицать как факт. При этом ссылаться на заявления некоего Гундяева, бывшего торговца сигаретами, занимающего по совместительству с непосредственной службой, генерала разведки, ещё и чин главного попа. При этом, кто такой Христос и где про него написано, знать не обязательно, а в большинстве случаев и вовсе вредно знать, так как почти все положения русского православия идут в разрез с проповедями Христа.
6 -- кацап должен жить по строго установленным правилам "Руссъкаго Миръа". "Руссъкiй Миръ" -- это такое состояние типа нирванны после длительных упражнений в йоге, но ещё более просветлённое. Следовательно, войдя в это состояние молодой и неопытный кацап застревает в нём навсегда. *Р. М.* есть очень сложное учение и надо пройти множество инкарнаций, прежде чем душа кацапа сольётся в безграничном экстазе с ДвухГлавой Курой -- главным богом кацапов. Его (Её) они выбрали в качестве своего герба. Для ускоренного обучения рекомендуется использовать палёную водку, самогон из кошачих экскрементов (можно и собственных, но эфект ослабевает), ну и главный национальный напиток кацапов -- стекломой.
7 -- Кацап на всех столбах обязан писать что его притесняют галичане, даже если столб расположен в Аделаиде или Токио, а галичан он в глаза никогда не видел. Слово Галичина приводит кацапа в неймоверный ужас -- он не знает что это, но ему дедушка нквдшник рассказывал что это что-то типа ада на земле для кацапов, и галичане живущие там любят пить кровь кацапских младенцев, живя в обнимку с Майн кампф и шмайсером. Сам кацап живёт в обнимку с портретом Глиста -- этакого мессии, посланца от ВеликойДвухГлавойКуры, спустившегося на благословенную землю кацапов -- Россию, где и правит. Там, на родине кацапов его ещё называют Путин, по видимому из за того что этот Великий Кормчий установил чёткие направляющие -- куды идтить. Без него ну просто ни как -- безпутье.
8 -- Везде защищать этого Глиста, даже если в результате принятых им решений в России, для кацапа в Украине, наступают гаплык, кердык и прочие неприятности. Кроме галичан, кацапы боятся ещё чеченцев или кавказцев а также американцев (пиндосов -- на кацапском наречии), но это отдельное положение не предусмотренное в использовании на Украине. Потому оно под грифом "секретно", либо -- "использовать по особому распоряжению".
9 -- Особое внимание уделять развитию ненормативной лексики в своём словарном запасе, называющегося словом мат. Это что то типа интелектуальных упражнений. Матерщина приводит кацапа в нужное состояние для решения сложных для него задач. Чем больше ненормативных слов он знает, тем меньше отвлекается на другие слова, которые ведут кацапа к духовному обнищанию. Мат также можно использовать в качестве подсобного средства при начальной стадии просветления, в учении "РуссъкагоМиръа".
10 -- Уметь различать настоящих и не настоящих украинцев. Настоящие украинцы -- это хохлы, а не настоящие -- бандерлоги. Это самая сложная часть его познания об Украине и её жителях, и о которых он имеет очень смутные представления, потому всех их называет по чему-то словом "свидомый". Видимо из за отсутствия собственной свидомости. Чего нет, того не отобрать у кацапа, это именно её. Сознание это враг кацапа, впрочем об этом уже говорилось выше.
Админ, шо там журналисты вытворяют?
вяличие ...
Дожить бы тоже до такого времени...
год издания 1969.скоро 50 лет,а гоффно рюсскае УМа не приобело...,знаете чем знаменита КНИГА сия? ...НАМ для паБЕДЫ над ГИТЛЕРОМ не хватило 35 000 танков....страница 209.....
Немцев жаль, но они тоже как и их братья ударились в вяличие.
У Антиколорадоса есть неск. дес. статей о ВМВ - отлично описал осн. моменты и т.д.
Ах да, пернул еще 15 раз вместо 14-ти. Может скушал шот не то?
Я реально х.з. КАК МОЖНО восхищаться что наш народ был в рабстве у ЭТОГО!!!!!????????????
Ах да, всегда "боролся и молился", тьху!
ЭТО..... о б*же..., материал якутского скульптора(да простит "материал".....) даже у крымцев рабами было! И хвастать нам..... ..... на всю голову не о чем.
Мдя?..
Значит хороший фильм, надо будет посмотреть.
Не зрозуміють ніяк московити - будь яка критика українського продукту не піде їм на користь.
А закінчувалося б: "...єщо тєснєє сплотіЦЦа вокруг дороґово і любімово ПУТІНА!!!!..."
Серьезно??? Кацапские дипломаты могут бы не заангажированы на политические парадигмы? Такое бывает?