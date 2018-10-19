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 "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс"

Посольство Российской федерации в Австралии выступило с комментарием на факт выхода в кинопрокат фильма Сергея Лозницы "Донбасс".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства.

В сообщении отмечается: "Комментарий Посольства России в Австралии в связи с выходом на экраны Австралии фильма "Донбасс"

18 октября на экраны кинотеатров Сиднея, Мельбурна и Канберры выходит фильм украинского режиссера С.В.Лозницы "Донбасс", который заранее удостоился восторженных отзывов в австралийской прессе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" вошел в лонг-лист "Оскара". ВИДЕО

Оставим в стороне его художественные достоинства – пусть об этом судят кинокритики. Будем говорить как рядовые зрители, не ангажированные на политические парадигмы. В этом плане поделка С.В.Лозницы не может не вызывать отвращение своим демонстративным, нагло выставляемым на показ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях.

Трудно представить, что творится в душе человека, который с таким смаком изображает жителей Донецкой и Луганской народных республик в виде уродливых, грубых, агрессивных и умственно неполноценных персонажей. В свое время министр культуры Украины Е.Н.Нищук назвал население Донбасса "генетически неполноценным". Не лишне вспомнить, кто придумал термин "недочеловеков" и какую цену человечество заплатило за это.

Также смотрите: Претендентом на "Оскар" от Украины стал фильм "Донбасс" Лозницы. ВИДЕО

Сегодня Украина переживает тяжелый период, когда жители различных районов страны смотрят друг на друга через перекрестья прицелов. Речь идет о сотнях и тысячах человеческих трагедий, в которых не может быть места ерничанию и издевательствам.

Очевидно, что выставляя жителей в виде преступного сборища бандитов, воров и алкоголиков, погрязших в грабежах и коррупции, автор стремится оправдать постоянные бомбардировки и обстрелы Донбасса, в ходе которых страдает мирное население, включая детей. Омерзительная, неприкрыто фашистская мораль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские фильмы "Донбасс" и "Вулкан" попали в конкурсную программу Мюнхенского кинофестиваля, - Госкино

Россия является инициатором Минских соглашений, служащих правовой основой процесса урегулирования. Благодаря значительным дипломатическим усилиям и ежедневной кропотливой работе в зоне конфликта удается поддерживать относительно спокойную обстановку. Деятели же подобные С.В.Лознице лишь пытаются подлить масла в огонь войны.

Выпуск ангажированного, политизированного, направленного на разжигание межнациональной розни кинопродукта на фоне гуманитарных бедствий, от которых страдают реальные люди, является аморальным поступком. Подло спекулировать на национальной трагедии, в ходе которой погибло уже более 10 тысяч человек. Вдвойне странно, что такое кино "поднято на щит" в Австралии – стране, провозглашающей примат ценностей мультикультурализма и межэтнической толерантности".

Также смотрите: Фильм "Донбасс" Лозницы получил в Каннах премию за лучшую режиссуру. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092361
 
   
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правду принимать всегда тяжело.... "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 8349 да кацапы...
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спасибо кацапам за РЕКЛАМУ фильма: теперь его посмотрит в 10 раз больше австралийцев))
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ааа.. поржал) "..нагло выставляемым на показ откровенно расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях... "

т.е. показывать правду о кацапах - это "расистский русофобный заряд в худших нацистских традициях"))
Даааааа... нам - можно, мы Хунта!))
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А якими ще можна зобразити лугандонців ? "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 7311
Як вони такі і є..
Фоткі показати ?
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У вас только фильм вызывает, а у нас всё что живьём происходит. Даже фильм всего передать не в состоянии.
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Россия является инициатором Минских соглашений, служащих правовой основой процесса урегулирования. Благодаря значительным дипломатическим усилиям и ежедневной кропотливой работе в зоне конфликта удается поддерживать относительно спокойную обстановку. Деятели же подобные С.В.Лознице лишь пытаются подлить масла в огонь войны.

"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 5270
Источник: https://censor.net.ua/n3092361
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В свое время министр культуры Украины Е.Н.Нищук назвал население Донбасса "генетически неполноценным".

То ли дело "министр культуры" параши, который назвал всё население параши даже более, чем "полноценными", т.е. с одной лишней хромосомой. "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 3393
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Их министр сказл тоже самое, что у касабоф одна лишня хромосома.
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Фараон Х@йлохамон I собрался в рай и решил, как принято, прихватить с собой побольше холопов."Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 9454
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Естестевнно там были Зорян и Шкиряк на израильском истребителе!
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то пердаки у кацапов не выдержали от фильма "Донбасс"))
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Значит сильно достали гебнявую вату, аж с Аватрилии верешат. Молодц Лозница.
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Как им не нравится, смотреть на себя,со стороны! Так это реальная правда вашего
*русского мира*.
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Им наверняка, хотелось увидеть в фильме про хероев новососов))
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Достаточно посмотреть ЛЮБОЙ кацапский фильм про немцев и американцев. А задорнов с его тупыми американцами ???
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На кадре из фильма новый вариант Хуйла. Сходство явно неслучайно.
"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 6936
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"...откровенно расистским русофобским зарядом..."
А что там за расизм? В фильме обижают донбасских негров?
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РАБссия....
Приднестровье,Грузия,Украина,Сирия,Ливия............Кто сцуки Мавзолейные следующий...???
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Что в фильме не так ??? Вот истинное лицо кацапов

"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 605
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"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях"

Лучшей рецензии к фильму и не придумаешь. Дайте два!
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Придурки из посольства рф в Австралии оторваны от реалий и в прямом и в переносном смысле "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 5872 Если бы были ближе к Антарктиде можно было бы сказать что работники посольства отморозили мозги да наверное отсутствие последних и родился подобный "шедевр" безмозглых "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 4558
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Украина напала на Рюсскае БЫДЛО ДАУНбасса и Крыма.
Порошенко Гитлер... "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 112 "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 112
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Вхот из зет?! Реально кацапизм головного мозга, если он там есть.
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Кадыров пообещал убить любого ингуша, который решится на митинг на чеченской земле.

Глава региона угрожает убийством за митинг. Всё согласно Конституции и законам РФ. Смотрите, не перепутайте с экстремизмом!
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10 Заповедей Кацапа в Украине
1 -- Кацап никогда не должен знать, учить и понимать украинскую речь. В случае если ему удалось путём сложных умозаключений и через множество ссылок на других языках, что-то разобрать- он всё равно должен упрямо твердить даже под пытками, что твая мая не панима.
2 -- Кацап в силу своей исключительности на этой земле должен проповедовать как единственно правильные знания окружающего нас мира, сочинения некоего лысого дядьки из Киева с фамилией БузинаНаОгороде. Остальные тексты знать вредно для тонкой и чувствительной психики кацапа и окацапленных украинцев (хохлы по-кацапски). Исключения можно сделать для таких персонажей украинского фолклора как Колесниченко и Корнилов, ну может ещё конототопской ведьмы -- но с оговорками и дополнениями. Истинная история Кацапщины именуемой ими Россия является злом и грозит несчастиями как отдельному кацапу так и всей этой территории. Потому знать её нельзя и в целом смертельно опасно.
3 -- Кацап должен всегда смотреть исключительно на северо восток. Другие направления плохо сказываются на шейных позвонках, а также ослабляют его убеждённость. Спать лучше тоже мордой к северовостоку, так как там находится ось мира -- Третий Рим, именуемый в простонародье Москвой. От туда идут всевозможные флюиды и лучи благодати, благотворно сказывающиеся на сне кацапа. Некоторые злопыхатели называют эти лучи и флюиды финансовой поддержкой или взяткой. Но БузинА, Корнилов и Колесничеко говорят что это не правда. А своей обеспеченности и известности, сии бравые мужи достигли исключительно благодаря тяжелому и упорному труду на благо Отчизны (вопрос какой именно отчизны ими не раскрыт, как и сам труд?), ну и естественно таланту, как без него (в чём именно, проявился талант ихний, непонятно).
4 -- Кацап в силу своего сжатого кругозора обязан всех кто не согласен с его убеждениями объявлять фашистами, нацистами, пособниками сионизма, буддизма, абстракционизма и мирового империализма -- все измы варьируются от обстоятельсв. И даже если собственную руку свело в судороге от приветственного Хайль, упрямо твердить о том что это не его рука, а рука оппонента выбрала такое положение, а у всех кто на него смотрит временные галюцинации.
5 -- Кацап должен быть преданным едиственно правильной вере -- Московскому православию, даже если сам сомневается в существовании Бога, носить свечки и хоругвии, и участвовать во всех силовых акциях переодетых под монахов сотрудников московских спецслужб. Остальные верования отрицать как факт. При этом ссылаться на заявления некоего Гундяева, бывшего торговца сигаретами, занимающего по совместительству с непосредственной службой, генерала разведки, ещё и чин главного попа. При этом, кто такой Христос и где про него написано, знать не обязательно, а в большинстве случаев и вовсе вредно знать, так как почти все положения русского православия идут в разрез с проповедями Христа.
6 -- кацап должен жить по строго установленным правилам "Руссъкаго Миръа". "Руссъкiй Миръ" -- это такое состояние типа нирванны после длительных упражнений в йоге, но ещё более просветлённое. Следовательно, войдя в это состояние молодой и неопытный кацап застревает в нём навсегда. *Р. М.* есть очень сложное учение и надо пройти множество инкарнаций, прежде чем душа кацапа сольётся в безграничном экстазе с ДвухГлавой Курой -- главным богом кацапов. Его (Её) они выбрали в качестве своего герба. Для ускоренного обучения рекомендуется использовать палёную водку, самогон из кошачих экскрементов (можно и собственных, но эфект ослабевает), ну и главный национальный напиток кацапов -- стекломой.
7 -- Кацап на всех столбах обязан писать что его притесняют галичане, даже если столб расположен в Аделаиде или Токио, а галичан он в глаза никогда не видел. Слово Галичина приводит кацапа в неймоверный ужас -- он не знает что это, но ему дедушка нквдшник рассказывал что это что-то типа ада на земле для кацапов, и галичане живущие там любят пить кровь кацапских младенцев, живя в обнимку с Майн кампф и шмайсером. Сам кацап живёт в обнимку с портретом Глиста -- этакого мессии, посланца от ВеликойДвухГлавойКуры, спустившегося на благословенную землю кацапов -- Россию, где и правит. Там, на родине кацапов его ещё называют Путин, по видимому из за того что этот Великий Кормчий установил чёткие направляющие -- куды идтить. Без него ну просто ни как -- безпутье.
8 -- Везде защищать этого Глиста, даже если в результате принятых им решений в России, для кацапа в Украине, наступают гаплык, кердык и прочие неприятности. Кроме галичан, кацапы боятся ещё чеченцев или кавказцев а также американцев (пиндосов -- на кацапском наречии), но это отдельное положение не предусмотренное в использовании на Украине. Потому оно под грифом "секретно", либо -- "использовать по особому распоряжению".
9 -- Особое внимание уделять развитию ненормативной лексики в своём словарном запасе, называющегося словом мат. Это что то типа интелектуальных упражнений. Матерщина приводит кацапа в нужное состояние для решения сложных для него задач. Чем больше ненормативных слов он знает, тем меньше отвлекается на другие слова, которые ведут кацапа к духовному обнищанию. Мат также можно использовать в качестве подсобного средства при начальной стадии просветления, в учении "РуссъкагоМиръа".
10 -- Уметь различать настоящих и не настоящих украинцев. Настоящие украинцы -- это хохлы, а не настоящие -- бандерлоги. Это самая сложная часть его познания об Украине и её жителях, и о которых он имеет очень смутные представления, потому всех их называет по чему-то словом "свидомый". Видимо из за отсутствия собственной свидомости. Чего нет, того не отобрать у кацапа, это именно её. Сознание это враг кацапа, впрочем об этом уже говорилось выше.
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Это тоже русофобия? Это уже не художественный фильм! Это РЕАЛЬНОСТЬ !!!

"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 8087
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Ну, такая картинка у сотрудников российского посольства не вызывает отвращения, а наоборот - бурный восторг.
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РАБссия успешно сдохла 2 марта 1917 года,ссср сдох Успешно в августе 1991 года...НЕ ТРОГАЙТЕ РАБссию...она знает каким СПОСОБОМ ДОХНУТЬ....... "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 640
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А зачем Цензор текст придурков перепечатал и как-то совсем не выделил другим шрифтом , что это текст придурков.
Админ, шо там журналисты вытворяют?
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И вот же правда ! Посольским из Мельбурна виднее ,что на самом деле происходит в Украине. "Глазастые" дипломаты могут побожится в своей правоте. Эх!? Меньше бы они смотрели спутниковое ТВ! Если, конечно, это не МИДовский циркуляр. И кто после этого ученик Геббельса ???
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Запричитали болезные сталинскими речевками.
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Во время и сразу после 2-й Мировой немцев в совковом (да и мировом) кино тоже показывали как дебилов. Только со временем пришло понимание, что победить дебилов невелик подвиг, и появилось кино про Штирлица (и не только) с умными и красивыми фашистами.
Дожить бы тоже до такого времени...
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видишь много ума во всей этой лугандонской братии?
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А чего этот перец возмущается , ведь вся погань вместе с "русским миром" и вылезла, именно такие ублюдки в лугандоне и правят бал, нормальные не высовываются .. "Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс" - Цензор.НЕТ 1632
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а когда фильм можно увыдеть вне конкурса? или уже есть в прокате?
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Так у 80% дамбасят такие рожи, что не возникает никаких иллюзий на их счет , а когда у них еще зубов нет, что частенько бывает, вообще труба...
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на-(зачем) перепечатывать это дерьмо из недр параши, и так ясно что они могут сказать, да ещё пропаганду свою ввернут
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Если кацап беснуется - значит фильм попал в точку.
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О рюсскам ГОФФНе все расписал маршал Жюков в книге ВОСПОМИНАНИЯ и РАЗМЫШЛЕНИЯ.
год издания 1969.скоро 50 лет,а гоффно рюсскае УМа не приобело...,знаете чем знаменита КНИГА сия? ...НАМ для паБЕДЫ над ГИТЛЕРОМ не хватило 35 000 танков....страница 209.....
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Это конечно..... нету слов... 1 корпус совка мог разнести всю группу фон Клейста, например. А таких орд было 8 вроде... И реально есть "судьба", ибо как и в ПМВ получилось.
Немцев жаль, но они тоже как и их братья ударились в вяличие.
У Антиколорадоса есть неск. дес. статей о ВМВ - отлично описал осн. моменты и т.д.
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Навроде: бегемот опять наложил потомушо бегемот, а хвостом покрутил на 5% энергичней.
Ах да, пернул еще 15 раз вместо 14-ти. Может скушал шот не то?
Я реально х.з. КАК МОЖНО восхищаться что наш народ был в рабстве у ЭТОГО!!!!!????????????
Ах да, всегда "боролся и молился", тьху!
ЭТО..... о б*же..., материал якутского скульптора(да простит "материал".....) даже у крымцев рабами было! И хвастать нам..... ..... на всю голову не о чем.
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А расеяне не знают что реальность еще противнее чем фильм ?
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надо смотреть фильм..много и доступно..но его не найти в ютубе и на торрентах..жлобьё всё пытается заработать..стець, этот фильм должен быть везде..рагулина ты тупорылый..
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Премьерный показ фильма состоялся вчера в киевском кинотеатре.Широкий прокат начинается с сегодняшнего дня.И не забывайте про авторские права-как по вашему фильм может появиться до проката в интернете без разрешения автора?
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от після таких "спектаклів" в рашистських дитячих садках, в Керчах і відбуваються теракти..
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"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс"


Мдя?..
Значит хороший фильм, надо будет посмотреть.
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хорошая реклама фильма, надо смотреть, обязательно!
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Фильм надо запретить.иначе Бандитский Питирьбюргер,Бригада и проочая МРАЗЬ РАБссии и Майор КГБ заменят президента Порошенко и Юлю Тимошенко...........
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як же ж приємно, коли кацапів цькують по всьому світу ! Вони заслуговують на ту огиду, яку викликають в людей всього світу. Особливо, коли їх штирить, то взагалі - нарадуватися не можу таким істерикам ))))
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ХЛОПЦІ З ЛІСУ... Сьогодні з лісу приїхав...Привіз чотири відра "польських", відро білих, відро маслюків, відро "зеленьок"... А на думку Росії мені НАСРАТЬ!!!...
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Найкраща реклама для фільму.!!!! "Викликає огиду расистським русофобським зарядом в гірших нацистських традиціях", - посольство РФ в Австралії про фільм Лозниці "Донбас" - Цензор.НЕТ 8205
Не зрозуміють ніяк московити - будь яка критика українського продукту не піде їм на користь.
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У меня истерика.....,Каецлер Германии Адольф Шикльгрубер и коммунист Эрнст Тельман хотят Германию превратить в 16 Республику Страны Советов и красных Депутатов... "Викликає огиду расистським русофобським зарядом в гірших нацистських традиціях", - посольство РФ в Австралії про фільм Лозниці "Донбас" - Цензор.НЕТ 9268 а вы читали ВОЗЗВАНИЯ Эрнста Тельмана 1933 года в МАРТЕ?"Викликає огиду расистським русофобським зарядом в гірших нацистських традиціях", - посольство РФ в Австралії про фільм Лозниці "Донбас" - Цензор.НЕТ 9268
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если в этом фильме всех под одну гребенку гребут, то естественно это является разжиганием межнациональной розни...на донбассе живут разные люди плохие и хорошие..много украинцев да и много аполитичных..только нездоровые и глупцы оскорбляют людей за то,что по разным причинам они вынужденны жить на той или иной территории
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так там різних і показали. Тих, хто воює, схожих на плюгавого моторилу, на дебілкуватого гівю, і тих, хто не хоче війни, тих, хто не бере до рук зброю. А враховуючи те, що моторили приїхали з рюзбкого міру, то і пояснювати глядачу нічого не потрібно. Все пояснив співробітник посольства рф )))... Напевно саме це і роздратувало скрєпних глистів ))
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значит хорошее кино . после такой рецензии нужно обязательно посмотреть "Викликає огиду расистським русофобським зарядом в гірших нацистських традиціях", - посольство РФ в Австралії про фільм Лозниці "Донбас" - Цензор.НЕТ 3259
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Я не вірю, що це інформація з кацапського посольства. Якби була заява від них, то починалася б так: "...Ми кАнєЧно нє сматрЄлі ету мєрзкую пАдєлку, но..." і далі за текстом.
А закінчувалося б: "...єщо тєснєє сплотіЦЦа вокруг дороґово і любімово ПУТІНА!!!!..."
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"Будем говорить как рядовые зрители, не ангажированные на политические парадигмы."

Серьезно??? Кацапские дипломаты могут бы не заангажированы на политические парадигмы? Такое бывает?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Вызывает отвращение расистским русофобским зарядом в худших нацистских традициях", - посольство РФ в Австралии о фильме Лозницы "Донбасс"
 
 
 
 
 
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