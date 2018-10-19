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 Конфискованное судно "Норд" из оккупированного Крыма передано в управление Нацагентства по возвращению активов

Российское судно "Норд" передано в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры АР Крым.

В сообщении отмечается: "Прокуратурой Автономной Республики Крым, 19.10.2018, во исполнение постановления Херсонского городского суда Херсонской области, вещественное доказательство в уголовное производстве - судно СЧС "Норд" (бортовой номер М -13-0057) передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА)"

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Напомним, погранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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7 апреля экипаж "Норда" пытался прорваться в РФ.

Накануне членов экипажа судна "Норд" оштрафовали за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Утром 19 апреля двое граждан Украины, членов команды сейнера "Норд" обманным путем выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан РФ, выданные в генконсульстве РФ в Харькове. В украинском пограничном ведомстве отметили, что оставшимся членам команды "Норд" в очередной раз предложили обратиться в органы Миграционной службы Украины для подтверждения гражданства Украины и выезда в дальнейшем к месту постоянного проживания на законных основаниях.

В посольстве РФ в Украине 20 апреля подтвердили, что члены экипажа сейнера "Норд" не задержаны и продолжают пребывать на территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092358
 
   
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Судно передано Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученных от коррупционных и других преступлений (АРМА)" Источник: https://censor.net.ua/n3092358

Вот админ , если судно передано как бывший украинский актив , то зачем писать " российское"? Вы бы хоть журналистов элементарным вопросам учили . От БЕЗГРАММОТНОСТИ они искажают суть вопросов
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Национальное агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.Источник: https://censor.net.ua/n3092358

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Огласите, пожалуйста, баланс расходов этого очередного маппет-шоу:
- сколько они от бюджета (от нас) получили
- сколько они в бюджет вернули...
...
нахер нужен этот бл#дсктй цирк
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Заженуть судно в ДОК, знесуть лишні надбудови, рибний трюм переобладнають на збройний арсенал, встановлять стабілізовані ракетні комплекси та артилерійські модулі і буде вам, касаби, і газ, і "карупція" і бл-скій цирк. Вялікій азовскій флот вашої засраші майже весь з переобладнаних сейнерів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонфискованное судно "Норд" из оккупированного Крыма передано в управление Нацагентства по возвращению активов
 
 
 
 
 
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