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 Политика Украины
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 Вилкул обвинил нескольких прокуроров в преступлениях: подал заявления в СБУ, ГПУ, Нацполицию и ГБР

По словам нардепа, прокуроры пытались украсть землю, пытали свидетеля и фальсифицировали против него уголовное дело.

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул подал в СБУ, Нацполицию, Госбюро расследований и Генпрокуратуру заявления о действиях организованной преступной группировки из числа работников Генпрокуратуры и прокуратуры Днепропетровской области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе брифинга Вилкул перечислил три преступления, по которым он подал заявления.

"Первое – это попытка завладения 20 га государственной земли в интересах частной фирмы-банкрота с уставным фондом 2 тыс. грн, и с делом о банкротстве на 50 миллионов грн. Попытка просто украсть 20 га государственной земли".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Это просто гундяевство, и демонстрирует, что это кагэбистская секта. Покайтесь и выгоните из себя беса", - Парубий - Вилкулу. ВИДЕО

Вторым документом является "заявление о пытках, которые применялись к главному свидетелю обвинения Вадиму Яковлевичу Кобыляцкому, о чем он сообщил сам в видеообращении на заседании Верховной Рады".

"И третье – о фальсификации уголовного дела против меня и попытке оказать давление на меня, как на народного депутата Украины", – сказал парламентарий.

"Я надеюсь, что Государственное бюро расследований все-таки заработает и, может быть, заработает с этого дела по организованной прокурорской преступной группировке", – добавил он.

Вилкул подчеркнул, что одно из заявлений адресовано Генпрокуратуре, как высшему органу надзора.

"Я понимаю, что Юрий Витальевич Луценко является сейчас генеральным прокурором, но эта же должность у него не приватизирована, как бы ему ни казалось. А прокуратура является высшим надзорным органом. И адвокаты говорят, что в прокуратуру заявление подавать тоже надо", – пояснил он.

"Я не утверждаю, не могу утверждать, что корыстный интерес имел сам Юрий Витальевич Луценко. Скорее, его задача была оказать давление максимальное на народного депутата за полгода до президентских выборов для того, чтобы зачистить оппозиционное поле – так власть к выборам готовится. Но то, что корыстный умысел есть в действиях должностных лиц и Генеральной прокуратуры, и прокуратуры Днепропетровской области, это достаточно очевидно", – сказал Вилкул.

В свою очередь, адвокат нардепа Олег Бабич на своей странице в Facebook написал, что "силовикам, которые в "деле Вилкула" подвергали пыткам свидетелей, фальсифицировали материалы и пытались вывести землю из государственной собственности, грозит от 8 до 12 лет тюрьмы".

Напомним, прокуратура Днепропетровской области расследует уголовное дело по факту причастности народного депутата от "Оппоблока" Александра Вилкула к незаконной передаче земельных участков во время его пребывания на посту председателя Днепропетровской госадминистрации в 2011 году. По данным прокуратуры, своей деятельностью Вилкул нанес государству ущерб в сумме около 1 млн долларов.

Генпрокурор Юрий Луценко вносил в Верховную раду представление на снятие с Александра Вилкула депутатской неприкосновенности. Комитет ВР по регламентной деятельности признал представление законным. Но в сессионном зале не нашлось достаточного количества голосов, и депутаты не поддержали снятие неприкосновенности с Вилкула.

Также на Цензор.НЕТ: "Это день позора ВР", - Луценко о провальном голосовании за снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Источник: https://censor.net.ua/n3092354
 
 
 Топ комментарии
 
это не гадюка, это - ядовитое дерьмо.... опухоль на теле Украины!....
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Хто або що завадило коаліції потужних реформаторів зняти недоторканість і з цього вилупка, і з колєснікова? Хто міг дати команду не чіпати вишкребка сашка?
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Кто может объяснить почему этот урод до сих пор не сидит? Как и многие другие из ПР? Ну хоть кто-то может это объяснить? Почему рыги не только вольготно, но и так нагло себя ведут? Почему эту рожу на бигбордах я должна видеть после Майдана каждый день со слоганами - Мы победим!, Нас - большинство!, Выбор есть! Что это, если не реванш, освященный этой властью?
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это не гадюка, это - ядовитое дерьмо.... опухоль на теле Украины!....
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Да чего уж там..Прямо в ФСБ надо жаловаться.
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Все, что соприкасается с этим вилкулом, немедленно превращается в гавно....
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У Чечетова терпение на исходе! Он устал ждать своих друзей-жмуров в гости: вилкула, мураева, шуфрича, медведчука и т.д.
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Хто або що завадило коаліції потужних реформаторів зняти недоторканість і з цього вилупка, і з колєснікова? Хто міг дати команду не чіпати вишкребка сашка?
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Та тебя животное жополизное предавшее Украину давно пора закрыть плотно-плотно, а не по шоу ты должен лазить и руками махать "поучая" народ еще чему-то
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Вилкул обвинил нескольких прокуроров

И мальчики других веков, наверно будут плакать о времени большевиков...

Как писал В. Маяковский - ваше слово, товарищ Маузер!...
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вилкул это сатанист гундяевской секты ! Что ещё можно после этого говорить ?!
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Кто может объяснить почему этот урод до сих пор не сидит? Как и многие другие из ПР? Ну хоть кто-то может это объяснить? Почему рыги не только вольготно, но и так нагло себя ведут? Почему эту рожу на бигбордах я должна видеть после Майдана каждый день со слоганами - Мы победим!, Нас - большинство!, Выбор есть! Что это, если не реванш, освященный этой властью?
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Так поищите ответ в вашем вопросе) Он там есть!
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👏. ,,за жыдття,, ,,жоппаблок,, ,,наши,, после всего сотворённого давно уже должны были как минимум сидеть долго и тихо ! Это как минимум !
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Юное дарование из БПП в Кривом Роге в тесной спайке с вилкулами. Это типа "реванш не пройдет". Скоты.
Вилкул обвинил нескольких прокуроров в преступлениях: подал заявления в СБУ, ГПУ, Нацполицию и ГБР - Цензор.НЕТ 1924
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Кращий захист--це самому наступати. Виродок української землі .
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Когда сажусь за стол без приборов я прошу - подайте, пожалуйста, вилкул и ложкул.
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Реально, сколько таким как вилкулы и шуфричи лычи махорочные не бей-все равно мало будет.....удовольствие на день.Ну такие отвратительные козломордые твари.Живут и пыхтят как трактор беларусь.Когда уже солярка закончится и заглохнут навсегда.
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А пока вы смотрите Вилкул-шоу, мы под шумок повысим вам цену на газ. Наслаждайтесь.
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На превеликий жаль, влада дала зелене світло цим метостазам розпустити свої щупальця. Ось вони й вбираються в пір"ячко, а мало бути те пір"ячко вирване разом з колодочками.
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ну я не знаю...в списке, всего перечисленного, куда он подал кляузы,
не хватает спортлото и городской бани
а без этого...извини..шурик...подвинься
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Фэйсы, не изуродованные следами интеллекта. Зато "одухотворённые" Кремлём и РПЦ МП.
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В 1938-39 годах бандюк Джугашвили в ЧЕСТЬ Гитлера сказал...,Хай Живе РАБссия сраная,а Договор МОЛОТОВ-РИБЕННТРОП хай Живе Усигда
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Вилкул БАНДЕРОВЕЦ очень давно,с времен Богдана Хмельницкого Вилкул обвинил нескольких прокуроров в преступлениях: подал заявления в СБУ, ГПУ, Нацполицию и ГБР - Цензор.НЕТ 8564такую ПАДАЛЬ редко сегодня НАЙТИ.....
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Вор подал в суд на воров за воровство...сюр.
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С каждым днем все выше и выше поднимают головы те, из-за которых сейчас гибнут украинцы и виновата эта гибридная власть.
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В Луцке убийца
несовершеннолетнего почти
избежал наказания, поскольку
правоохранители не нашли ему
места в тюрьме.
Об этом сообщил в Facebook
заместитель генерального
прокурора Евгений Енин.
"Преступник, виновный в смерти
несовершеннолетнего, приговор в
отношении которого вступил в
законную силу, пожалуй, думал,
что "решил все свои вопросы",
спокойно разгуливая по улицам
Луцка, а не по тюремным
коридорам, потому что ...
вдумайтесь! в учреждении
исполнения наказаний для него
"не хватило" свободного места!" -
пишет он.
По словам Енина, родственники
погибшего столкнулись с убийцей
прямо на улице, а в полиции им
объяснили, что в колонии нет
свободных мест.
Чиновник рассказал, что в
ситуацию вмешалась прокуратура
и добилась наказания для
преступника.
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Когда Быдло говорит....ищите Шарикова и Швондера....,не ищите никого....потому что вы сами Шариковы...
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нафік вілкіна.. і не треба новин про нього на ЦЕНЗОРІ..
чи це джинса ?
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Вы будете смеяться, но когда Порошенко шел в президенты, он обещал… бороться с офшорами
Это не анекдот
«Жити по-новому»:
«Кількість податків слід скоротити
Ставки-Зменшити
Всі Офшори-Перекрити!
Петро Порошенко»
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продажа и блат при получении серьёзных мест в системе безопасности начатая при кучме - живёт и процветает..и не удивительно..кланы у корыта меняются, а система - живее всех живых..когда хама суд вернёт на трон..? не вернёт, лишь потому, что у судей новый спонсор..не такой тупой, но ещё более жадный и мстительный..
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наши продажные суды легко признают Вилкула потерпевшим и присудят ему 100500 млн. долларов компенсации за пострадавшую деловую репутацию и причиненные ему невыносимые душевные муки.)
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Простой вопрос когда этот урод сядет на нары и закроет свой вонючий рот раз и навсегда Вілкул звинуватив кількох прокурорів у злочинах: подав заяви в СБУ, ГПУ, Нацполіцію і ДБР - Цензор.НЕТ 2429
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Цензор не знаю кто меня банит на всех публикациях, редактору цензора пошел к хуйлу. Этого сайта больше не знаю.
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То что это чмо излил с трибуны Рады насчет взятки Вселенской Константинопольской Церкви вместе с шухеричем и с другим пророссийским бородатым мудимиллионером полностью обнуляет его в глазах украинских избирателей .Но это он не хера не понимает !
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Надо дождаться суда и приговора. Для возбуждения дела нужны основания. Доказательства, предоставленные Юриком, оказались весьма неубедительны и отчасти даже смешны. Вилкул на заседании комитета разбил его в пух и прах.
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Цыть паскуда, тебе слова никто не давал, ты давно должен уже сидеть на нарах, сепаратист хренов.
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Зачепили смердюче кубло.Тепер всі з нього будуть один одного лайном обливати і знов буде черговий пшик Луценка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВилкул обвинил нескольких прокуроров в преступлениях: подал заявления в СБУ, ГПУ, Нацполицию и ГБР
 
 
 
 
 
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