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Все про:взятка (4145) прокуратура (3353) Черкасщина (539)

 Начальник РЭС "Черкассыоблэнерго" попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Уманской местной прокуратурой совместно с сотрудниками полиции в Черкасской области прекращена коррупционная деятельность руководителя одного из районных предприятий электросетей ПАО "Черкассыоблэнерго".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Начальник РЭС Черкассыоблэнерго попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура 01

Начальник РЭС требовал от предпринимателя 5 тыс. долларов "за совершение действий с использованием предоставленных полномочий в содействии предпринимательской деятельности", привлекая для получения взятки посредника.

Смотрите: Чиновник Гоструда задержан на Черкасщине при получении 10 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Сумма взятки у посредника правоохранителями изъята, сейчас принимаются меры по установлению местонахождения начальника РЭС и задержания его в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Начальник РЭС Черкассыоблэнерго попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура 02

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3092351
 
 
 Топ комментарии
 
А остальные берут и не попадаются потому что делятся. Жадность фраера сгубила.
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Ой-ой, та хіба це для нього гроші?
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З кожним днем переконуюсь що люди обрали на найвищу посаду хвору людину на небезпечний вірус "жити по-новому" якій вразив усі керівні ланки державного апарату та органи контролю за дотриманням законів. Вони не пам'ятають що їм нараховують зарплати, де їх видають..Постійно "побираються", думають що вони "бомжі" ..Депутати навіть забувають де і коли вони працюють.. Вже Трамп дістав шок від масштабу епідемії. Навіть Супрун запросила допомогу у Держдепу...
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А остальные берут и не попадаются потому что делятся. Жадность фраера сгубила.
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А я й не казав що гроші, а те що не ділиться. Начальник РЭС "Черкассыоблэнерго" попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 3462
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эл.энергию в коробочках продавал или в баночках. А, может по-крупному - вагонами?
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его раньше плющили за незаконные подключения черным человечкам.
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это кого он так решил подключить, за такие БаБосЫ
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З кожним днем переконуюсь що люди обрали на найвищу посаду хвору людину на небезпечний вірус "жити по-новому" якій вразив усі керівні ланки державного апарату та органи контролю за дотриманням законів. Вони не пам'ятають що їм нараховують зарплати, де їх видають..Постійно "побираються", думають що вони "бомжі" ..Депутати навіть забувають де і коли вони працюють.. Вже Трамп дістав шок від масштабу епідемії. Навіть Супрун запросила допомогу у Держдепу...
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Прикиньте, что з/п у этого дяденьки, нач. РЭСа, составляет от ста до двухсот тысяч грн в месяц. Это без "левых".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНачальник РЭС "Черкассыоблэнерго" попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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