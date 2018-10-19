 Начальник РЭС "Черкассыоблэнерго" попался на взятке 5 тыс. долл., - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

Начальник РЭС требовал от предпринимателя 5 тыс. долларов "за совершение действий с использованием предоставленных полномочий в содействии предпринимательской деятельности", привлекая для получения взятки посредника.

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Сумма взятки у посредника правоохранителями изъята, сейчас принимаются меры по установлению местонахождения начальника РЭС и задержания его в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении коррупционного преступления.

По данному факту расследуется уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.