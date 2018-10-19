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 Политика Украины
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Все про:Демальянс (76) Порошенко (15618) Тимошенко (23969) Гацько (17)

 Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко, - Гацько

Лидер ДемАльянса Василий Гацько убежден, что его политическая сила не будет блокироваться ни с Петром Порошенко, ни с Юлией Тимошенко, поскольку это "эпока, которая должна завершиться".

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Отвечая на вопрос о попытках "БПП" или "Батькивщины" привлечь к союзу "Демократичный альянс", Гацько отметил: "Нет, это в принципе невозможно. От Тимошенко была определенная инициатива (это уже после того, как выдворили, выбросили Мишу) и была широкая встреча. Там были разные политические партии, в том числе и "Батькивщина". Была инициатива - попробовать зафиксировать некий союз. Думаю, что это была тактическая инициатива. Тимошенко нужно было утверждаться в роли лидера проукраинской оппозиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько

Гацько заявил, что такого союза не будет: "Невозможен (союз- ред), потому что Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко. Они строили страну олигархов и бедных людей. Они ее укрепляли, давали ей перспективу. Поэтому, соответственно, не может быть у нас союза. Потому что наше видение, наша образ для страны является контраверсионная к их видения. В стране среднего класса нет олигархов. В стране среднего класса является мощный слой образованных, состоятельных, ценностно близких счастливых людей. Очень большая прослойка! Интересы олигархата и интересы среднего класса просто прямо противоречат друг другу. Невозможно построить параллельно цивилизованную демократическую сильную страну с крепким средним классом, имея при этом олигархат, коррупцию, злоупотребление! Поэтому соответственно для нас она не может быть естественным союзником".

Также читайте: "Самопомич" и "ДемАльянс" заключают соглашение о политическом союзе

Полный текст интервью с Василием Гацько "Програти вибори вчорашньому дню – Тимошенко і Порошенку – ми вважаємо абсолютно неприпустимим. Я вже мовчу про російське "шобло" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3092349
 
   
 Топ комментарии
 
Гацко, подумай у кого ты голоса отбирать будешь. Или это как раз входит в твои и кнурячьи планы?
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Вася гацько вообще атстой.
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кстати, харьковской полиции не мешало бы проверить, к кому в Харьков дважды приезжал "керченский стрелок"
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меня поражают люди вроде Гацько: говорят вменяемые и очевидные вещи, но только непонятно, за кого же тогда голосовать
президент Украины Гацько? - звучит
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Не! Не пойдет. На Гадько похоже. А что это за товарищ и чьих будет?
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Маючи хоч образованіє ЦПХ зовсім неважко говорити речі, які можна вважати розумними, але от одне мене цікавить... Хто такий цей Гацько, що він такого ЗРОБИВ правильного, чи які ЗРОБИВ помилки, щоб я слухав теревені цієї підолігархічної євглени зеленої?

Може досить країні єстрадно-циркових кандидатів?

Юля сама по собі - це епоха, яка має завершитися. Так само, як і епоха Петра Олексійовича Порошенка, - Гацько - Цензор.НЕТ 7593
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Что нового в интервью Гацько: плохая Юля, плохая Петя, плохие олигархи. А мы это без него не знаем?
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Блин не успел оглянуться как все ригошоколады как тараканы перелезли на эту ветку.
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Гацько лично мне запомнился тем, как ДемАльянс объединялся с Гриценко на парламентских выборах: Гацько сам вошел в список к Гриценко и договорился внести в этот список еще 2 девушек. А ДемАльянс послал нах. Хотя на билбордах писал, что Демальянс идет вместе с Гриценко.
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Людоньки! Та зглянтесь на цю Йульу! Зірвіть верх над нею, хай вже не мучаєця!!!
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Carthago delenda est, ОБ'ЄДНАВЧИЙ СОБОР МАЄ ВИБРАТИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ, ЯКИЙ ОТРИМАЄ ТОМОС, А УКРАЇНА - ПОМІСНУ ЦЕРКВУ. ЩЕ ПОЗАВЧОРА!!!
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...Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%.О соответствующем решении он объявил на экстренном заседании правительства.Отмечается, что с 1 ноября цена на газ для населения составит 8550 гривен за тысячу кубометров газа.По словам Гройсмана, это было непростое решение и многие присутствующие на заседании правительства не хотели бы на нем присутствовать, но есть обстоятельства, которые следует учитывать. "Еще с июля мы работали над тем, чтобы найти компромисс по цене на газ, но не все в моих силах", - сказал премьер.
Он отметил, что у государства есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательства по выравниванию цены на газ были еще в 2008 году.Гройсман добавил, что речь идет о том, что если не будет решен вопрос с ценой на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с Международным валютным фондом, что приведет к дефолту в стране."Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе", - сказал Гройсман.Глава правительства отметил, что все, кто будет нуждаться в поддержке государства в виде субсидий - получат ее...
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Ставка на украинский средний класс, заведомо проигрышная позиция. Ведь в Украине к условному среднему классу можно отнести только 17% граждан. https://news.finance.ua/ru/news/-/436962/ekspert-rasskazal-kto-otnositsya-k-srednemu-klassu-v-ukraine
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В Україні нема середнього классу, а відтак і не можуть в ній існувати скільки небудь помітні ліберали. А гацьки так пнуться себе такими виставити. Олігархія ж та її холуї принципово не можуть бути лібералами. Хіба що крайньо правими - соціальними дарвіністами
Моралі нема! Совісті теж! Їх замінює лицемірство, безпринципність, маніпуляції, замовчування невигідної правди та "грамотна брехня". Оце і є все те, що треба знати про ліберастію.
А! Є ще прагматизм. Тобто крайня ступінь аморальності ліберастів, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
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Если в Украине нет среднего класса, значит живут только олигархи-миллионеры и нищие. А кто тогда Йуля? Одинокая борцыца за права трудящихся?
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Ну типа да!Ана баХиня!Святая нищенка воюет с Алигархами!
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, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
Это относится ко всем политикам,особенно к украинским.Йуля не исключение.
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***
- Сёма, а вот ви... когда-нибудь говорили своей Розе, шо ви об ней думаете?
- та да, еще тот идиёт! говорил...аж два раза…хочешь шрамы на голове и спине покажу?
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мечтатель,да она уже столько спотыкалась,не верю что опять наберёт говна,наверно не пригласили или на другой фронт отрабатываешь,у Юли голосов хватит не переживайте.
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,у Юли голосов хватит не переживайте.
главное, чтоб гречки хватило - нищих пенсионеров много.
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Как только завершатели подростут, так сразу и завершится.
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лучше всех в эпохах разбирается алла пугачева.но и она нефкурсе,кто такой гацько Юля сама по собі - це епоха, яка має завершитися. Так само, як і епоха Петра Олексійовича Порошенка, - Гацько - Цензор.НЕТ 765
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Влад Шукач. Mене вже давно не дивує достатня кількість різноманітних кошолок в діапазоні від дєффачок до тьотьок, від яких для пояснення їхніх позицій нічого не доб'єшся, окрім стандартного пісного супового набору: лабутени, луї-вітон, на-пенсію, ванаукралафсьо та т.п..
 Цю породу істот я непогано вивчив і цілком можу їх зрозуміти. Вони народились, щоб вирости, відростити жопи і цицьки, вийти заміж, народити діток, готувати несмачні борщі, вдало освоїти зарплатню чи вкрадене чоловіком, у пенсійному віці сидіти на лавках біля під'їздів і люто пліткарити про сусідів. І це не залежить від рівня освіти, чи досвіду років прожитого життя.
Та й біс з ними, у них така природа.
Але коли я зустрічаю мужичків, які за складом примітивного розуму практично від таких кошолок не відрізняються, мене ще й досі це заводить у ступор. Не розумію, яким чином вони ТАКИМИ стають.
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Виходячи з твого "аналізу" політичних вподобань, можна зробити висновок, що ти дуже полюбляеш брехливих старих тьоток без цицьок з товстим тухесом та целюлітом. Вітаю, пан ізвращєнєц
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Эта публика шоколадная не поймет. Это для них высокие материи. Это лохторат. Ну как можно было 54% барыге дать? Чем и как это было думать?
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А кто финансирует это " новое молодое лицо"?

А это "озиме покоління" наших олигархов...
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Пришло время запустить против Юльки гацькив. Гацьки рвонули в атаку. Кто следующий?
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А шо це таке Гацько та з чим його їсти Простите понты неизвестно кого а что оно предлагает
или все таки пустые понты Юля сама по собі - це епоха, яка має завершитися. Так само, як і епоха Петра Олексійовича Порошенка, - Гацько - Цензор.НЕТ 6562
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ДемАл : ольтернатива пороху. Говорим ДемАл, подразумеваем Порох, говорим Порох, подразумеваем... Порох😚☝
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эпоха(?), которая должна( кому и что эпоха должна?) завершиться./ В переводе означает Я и мои (однопартийцы, дружбаны, кореша) хотят занять кресла Порошенко и Тимошенко.
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Всё очень просто,не голосуйте за тех кто пол жизни сидит в парламенте и грабит страну,выбирайте новых.Хуже уж точно не будет.
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Юла, конечно, со своим «новым курсом» из серии «я не впущу кризу в Україну» - и всего делов. От Тошнотворного Порош(ен)ка разве, шо блевонуть. Но этот вонючка Васёк Гацько, скорей всего, и не начнётся.
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Це те гацько шо разом з грузинським рехформатором зрадомайдан водило))) Помню його бложик на УП де він грозився винести баригу завтра до обіду а потім скулив "ми ж всьо сдєлалі а народ нє прішол". Видать прийшли нові транші на "барьбу с алігахами".
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маргиналы наподобие гацьков просто ищут себе горб на котором можно заехать в парламент на следующих выборах все кто вопит за "объединенного кандидата" надеются что потом будет создан политический блок имени "объединенного" и вся эта шобла попадет в его список. юлю не любят потому-что она не хочет брать их к себе.
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Какой там завершиться? Вальцманенко еще должен ответить за содеянное.
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Як тільки в головах совкоукраїнців зникне епоха ЙУл, тоді і ЙУля зникне. Бо саме совки, що ласі до "менше_працюватимете_більше_отримуватимете" і створюють епохи_ЙУлі.
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Шо это за зверек такой Гацько и откуда он вылупился и главное хто ему отстегивает.
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Давно пора завершити цю епоху та притягнути до відповідальності ублюдків за скоєні ними злочини.
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В целом - прав, но в разрезе - нет🙄
Кто будет баллотироваться? Каких кандидатов мы увидим? А увидим, всё те же лица или подставных. Исходя из этого, эпоха кланов ещё не закончена.
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ця епоха , зараз , у самому розквіті ...
Одна из главных проблем страны - то, что в ней нет настоящих политических партий, считает британский политолог и историк Тарас Кузьо.Источник: https://censor.net.ua/n3092119
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Как человек из "эпохи Аллы Пугачевой" между строк читаю "когда закончится эпоха Пэти и Юли, наконец то наступит эпоха Гацько". Что это будет? Это и будет - тиць-грыць! - Эпоха Гацько, как "варенье на завтра"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко, - Гацько
 
 
 
 
 
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