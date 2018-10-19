 Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко, - Гацько

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Отвечая на вопрос о попытках "БПП" или "Батькивщины" привлечь к союзу "Демократичный альянс", Гацько отметил: "Нет, это в принципе невозможно. От Тимошенко была определенная инициатива (это уже после того, как выдворили, выбросили Мишу) и была широкая встреча. Там были разные политические партии, в том числе и "Батькивщина". Была инициатива - попробовать зафиксировать некий союз. Думаю, что это была тактическая инициатива. Тимошенко нужно было утверждаться в роли лидера проукраинской оппозиции".

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Гацько заявил, что такого союза не будет: "Невозможен (союз- ред), потому что Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко. Они строили страну олигархов и бедных людей. Они ее укрепляли, давали ей перспективу. Поэтому, соответственно, не может быть у нас союза. Потому что наше видение, наша образ для страны является контраверсионная к их видения. В стране среднего класса нет олигархов. В стране среднего класса является мощный слой образованных, состоятельных, ценностно близких счастливых людей. Очень большая прослойка! Интересы олигархата и интересы среднего класса просто прямо противоречат друг другу. Невозможно построить параллельно цивилизованную демократическую сильную страну с крепким средним классом, имея при этом олигархат, коррупцию, злоупотребление! Поэтому соответственно для нас она не может быть естественным союзником".

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Полный текст интервью с Василием Гацько "Програти вибори вчорашньому дню – Тимошенко і Порошенку – ми вважаємо абсолютно неприпустимим. Я вже мовчу про російське "шобло" читайте ЗДЕСЬ.