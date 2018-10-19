 Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко, - Гацько

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
Отвечая на вопрос о попытках "БПП" или "Батькивщины" привлечь к союзу "Демократичный альянс", Гацько отметил: "Нет, это в принципе невозможно. От Тимошенко была определенная инициатива (это уже после того, как выдворили, выбросили Мишу) и была широкая встреча. Там были разные политические партии, в том числе и "Батькивщина". Была инициатива - попробовать зафиксировать некий союз. Думаю, что это была тактическая инициатива. Тимошенко нужно было утверждаться в роли лидера проукраинской оппозиции".
Гацько заявил, что такого союза не будет: "Невозможен (союз- ред), потому что Юля сама по себе - это эпоха, которая должна завершиться. Так же, как и эпоха Петра Алексеевича Порошенко. Они строили страну олигархов и бедных людей. Они ее укрепляли, давали ей перспективу. Поэтому, соответственно, не может быть у нас союза. Потому что наше видение, наша образ для страны является контраверсионная к их видения. В стране среднего класса нет олигархов. В стране среднего класса является мощный слой образованных, состоятельных, ценностно близких счастливых людей. Очень большая прослойка! Интересы олигархата и интересы среднего класса просто прямо противоречат друг другу. Невозможно построить параллельно цивилизованную демократическую сильную страну с крепким средним классом, имея при этом олигархат, коррупцию, злоупотребление! Поэтому соответственно для нас она не может быть естественным союзником".
Полный текст интервью с Василием Гацько "Програти вибори вчорашньому дню – Тимошенко і Порошенку – ми вважаємо абсолютно неприпустимим. Я вже мовчу про російське "шобло" читайте ЗДЕСЬ.
президент Украины Гацько? - звучит
Може досить країні єстрадно-циркових кандидатів?
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Carthago delenda est, ОБ'ЄДНАВЧИЙ СОБОР МАЄ ВИБРАТИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ, ЯКИЙ ОТРИМАЄ ТОМОС, А УКРАЇНА - ПОМІСНУ ЦЕРКВУ. ЩЕ ПОЗАВЧОРА!!!
Он отметил, что у государства есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательства по выравниванию цены на газ были еще в 2008 году.Гройсман добавил, что речь идет о том, что если не будет решен вопрос с ценой на газ, может быть расторгнуто сотрудничество с Международным валютным фондом, что приведет к дефолту в стране."Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе", - сказал Гройсман.Глава правительства отметил, что все, кто будет нуждаться в поддержке государства в виде субсидий - получат ее...
Моралі нема! Совісті теж! Їх замінює лицемірство, безпринципність, маніпуляції, замовчування невигідної правди та "грамотна брехня". Оце і є все те, що треба знати про ліберастію.
А! Є ще прагматизм. Тобто крайня ступінь аморальності ліберастів, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
Это относится ко всем политикам,особенно к украинским.Йуля не исключение.
- Сёма, а вот ви... когда-нибудь говорили своей Розе, шо ви об ней думаете?
- та да, еще тот идиёт! говорил...аж два раза…хочешь шрамы на голове и спине покажу?
главное, чтоб гречки хватило - нищих пенсионеров много.
Цю породу істот я непогано вивчив і цілком можу їх зрозуміти. Вони народились, щоб вирости, відростити жопи і цицьки, вийти заміж, народити діток, готувати несмачні борщі, вдало освоїти зарплатню чи вкрадене чоловіком, у пенсійному віці сидіти на лавках біля під'їздів і люто пліткарити про сусідів. І це не залежить від рівня освіти, чи досвіду років прожитого життя.
Та й біс з ними, у них така природа.
Але коли я зустрічаю мужичків, які за складом примітивного розуму практично від таких кошолок не відрізняються, мене ще й досі це заводить у ступор. Не розумію, яким чином вони ТАКИМИ стають.
А это "озиме покоління" наших олигархов...
или все таки пустые понты
Кто будет баллотироваться? Каких кандидатов мы увидим? А увидим, всё те же лица или подставных. Исходя из этого, эпоха кланов ещё не закончена.
Одна из главных проблем страны - то, что в ней нет настоящих политических партий, считает британский политолог и историк Тарас Кузьо.Источник: https://censor.net.ua/n3092119