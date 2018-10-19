 Правительство изменило условия оформления субсидий: всего внесли 7 изменений

Кабинет министров Украины внес изменения в условия оформления субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"По результатам первого этапа верификации субсидиантов правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг", – говорится в сообщении.
Согласно изменениям, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.
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Также субсидию на общих основаниях теперь могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.
Среди прочего, право на пособие от правительства имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.
Кроме того, на площадь сверх нормы, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию по потере кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства и детям с инвалидностью.
"В случае, если у члена домохозяйства нет доходов, потому что он находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения), субсидию имеет право назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий", – говорится в сообщении.
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Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. В частности, с 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.
Кроме того, без обязательной уплаты ЕСВ субсидию теперь могут получить: безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа; безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости; граждане, которые работают за рубежом и платят там ЕСВ.
В министерстве подчеркивают, что если субсидия на новый 2018-2019 год уже назначена, то ее размер на отопительный сезон управлением социальной защиты населения в октябре рассчитает автоматически, без повторного обращения с документами.
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В частности, на недавнем заседании Кабинета Министров Украины огласили документ, которым предполагается поэтапное повышение стоимости куба природного газа.
Всего три этапа:
С 1 ноября 2018 года - 8560 грн/1000 куб.
С 1 апреля 2019 года - 10 100 грн.
С 1 октября 2019 года - 14 000 грн.
Если у меня пенсия по выслуге лет 2200, а только за тепло будет 2500, то я не буду платить конечно.
А в собесах, назначающих субсидии (или отнимающих их) царит растерянность.
Потому что непонятно - от чего «плясать». И они придумывают то ли сами для себя, то ли для отчётов об «экономии средств» начальству разные оригинальные, а порой и экзотические причины для отказа гражданам в назначении субсидий.
Вот сидит инспектор отдела по назначению субсидий, устало ворошит несколько бумажек, принесённых, скажем, гражданкой О. А там и надо-то всего - справку о доходах (пенсии, например), справку о количестве проживающих (в данном случае сын живёт отдельно 15 лет, и справка с подписями соседей - свидетелей есть), заявление…
Инспектрисса поднимает глаза на пацие… пардон, просителя, и говорит:
- А вот справка… Про невестку, её доходы…
Гражданка О. владеет компьютером и к визиту готова:
- Я просмотрела, какие документы надо нести. Этого там нет.
Инспектрисса стухла, опустила глаза, промямлила:
- Нуууу… Тогда и правда, может, и не надо…
Понимаете, в чём дело? То есть, если бы посетительница-просительница не была, как говорят, «продвинутой» в смысле владения Интернетом, и предварительно бы не узнала, какие именно документы нужно принести в этот кабинет, то ей пришлось бы искать невестку, и… И, видимо, просить у неё фиг знает, какую бумагу, неизвестно о чём сообщающую…
А если они с невесткой - как это описано в литературе? Сами понимаете, о чём мы…
Ну, а если даже у невестки есть приличный собственный доход - то при чём тут свекруха, пардон? В общем, у нас правительство пытается воплотить для некоторых граждан знаменитое: «Хто всрался? Невестка...»