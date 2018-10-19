EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика
  1809  63
Все про:бюджет (4258) Нафтогаз (2564) прибыль (78) Гройсман (4362)

 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман

НАК "Нафтогаз Украины" направит в государственный бюджет Украины 90% своей прибыли

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - "Нафтогаз"

Он также проинформировал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.

"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил премьер-министр.

Напоминаем, Кабинет министров на заседании 19 октября решил повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%.

Также смотрите: Гройсман о премиях в "Нафтогазе": Никаких 45 миллионов они не получали. Мы должны пересмотреть все контракты и установить нормальные, а не космические зарплаты. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092340
 
   
 Топ комментарии
 
За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
 показать весь комментарий
 
Результат реформ. Пів Донбаса просрано, про Крим вже й не згадують. Гривна девальнула в 3,5 рази, тарифи на газ в 12 раз, тарифи на електрику в 4 рази. 40% держбюджету йде на виплати МВФу й іншим ростовщикам, Медведчуки, Ахметови і пр. Новинські процвітають. Залишилось попам пересратись і просрати Томос.
 показать весь комментарий
 
Снова врет Гнойсман винницкий. 10% процентов из сотен миллиардов хватит на многомиллионые зарплаты. Почему 90%, а не 99%, они же государственное предприятие?............................
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
казав пан жупан дам, його слово добре грие.
 показать весь комментарий
 
 
Мне "нравится", как они, когда хотят поднять на 26% тариф, говорят о 60%, а потом победоносно рассказывают, как они спасли украинцев повышая на 26%, а не 60% ) И с покерфейсом делают вид, что никто ничего не понял. Такое уже не раз проходили.
 показать весь комментарий
 
 
За время великих "шумо-реформ" Украина пробилась на
первое место среди беднейших стран Европы...
 показать весь комментарий
 
 
А раніше куди йшло? Це ж державна організація, трусельман.
 показать весь комментарий
 
 
При йуле-овоще Нафтогаз был убыточным и никакой прибыли не приносил.
 показать весь комментарий
 
 
Вони вже забули,як косата подарувала Нафтогаз в 2010 каламойскому ,а той оплачував з доходів Нафтогазу свою приватну армію ПСів і не тільки.Звичайно і косата хлебтала з цього корита,як акціонер. В результаті нафтогаз був завжди в мінусі-збитковий.
 показать весь комментарий
 
Три роки при гросіку яким був? Ти ще кілю бімбу згадай.
 показать весь комментарий
 
интересно , а кто черезмерность будет определять
 показать весь комментарий
 
 
пизданул директор колхозного рынка и заржал....
 показать весь комментарий
 
 
90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в гобюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии



Во как нужно красиво разводить
А теперь представьте, какие будут зарплаты и премии на остальные 10% 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в гобюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман - Цензор.НЕТ 514
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
"увеличивать собственную добычу газа Источник: https://censor.net.ua/n3092340"
 показать весь комментарий
 
Снова врет Гнойсман винницкий. 10% процентов из сотен миллиардов хватит на многомиллионые зарплаты. Почему 90%, а не 99%, они же государственное предприятие?............................
 показать весь комментарий
 
 
Зарплата платится не с прибыли.10% прибыли пойдёт просто на дерибан Кобелю и Ветру.
 показать весь комментарий
 
Пацанам надо переводы жонам за границу пересылать. Зря что ли Наталья Витренко боролася с Западом и НАТО ? Где же теперь невестке с внуками жить ? Ну не в Украине же.
 показать весь комментарий
 
Доходы в беднеющей Украине растут у Оффшоренка и Ахметки...
почему-то...
 показать весь комментарий
 
 
Раньше сомневалась, теперь точно пойду за петю голосовать!
 показать весь комментарий
 
 
А я ещё подумаю. Может дадут томос и счёт будет 0:0.
 показать весь комментарий
 
И думать нечего тут.))) Ты шо зрадник чи агент? 90% прибутку "Нафтогазу" піде в держбюджет, а не на надмірні зарплати і премії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2907
 показать весь комментарий
 
Я уже и не знаю кто я. Наверно как и все мы, мудак раз терплю.
 показать весь комментарий
 
 
Твари бездарные.
Бюджет = их карман!
Заканчивается уже терпение слышать и видеть эти морды....
 показать весь комментарий
 
 
Все собраные средства от продажи билетов пойдут на ремонт провала... У них там что 12 стульев вместо учебника по экономики?
 показать весь комментарий
 
 
Украина - страна, где паразитам выплачивают премии...
 показать весь комментарий
 
 
А потом не удивляйтесь, что у грязьпрома вдруг фарт начнется.
Популизм никогда до добра не доводил.
 показать весь комментарий
 
Результат реформ. Пів Донбаса просрано, про Крим вже й не згадують. Гривна девальнула в 3,5 рази, тарифи на газ в 12 раз, тарифи на електрику в 4 рази. 40% держбюджету йде на виплати МВФу й іншим ростовщикам, Медведчуки, Ахметови і пр. Новинські процвітають. Залишилось попам пересратись і просрати Томос.
 показать весь комментарий
 
 
Типа "краткий обзор нашей "чудесной" жизни (какая это нах "жизнь"?!) за 4.5 года". 90% прибутку "Нафтогазу" піде в держбюджет, а не на надмірні зарплати і премії, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5162
 показать весь комментарий
 
 
Населению повысили цену на газ на 25%, так что прибыли Нафтогаза на всех хватит.
На всех, кто живет по-новому.
 показать весь комментарий
 
 
Паразитический "Нафтогаз" должен быть
ликвидирован...
 показать весь комментарий
 
 
Через "молодые лицца" в
"Нафтогазе" кормятся высшие чины государства...
 показать весь комментарий
 
 
Он продолжает всех считать идиотами.
 показать весь комментарий
 
Сегодня не газ подорожал на 25%, сегодня рейтинг етой банды упал на 25%!!!
 показать весь комментарий
 
 
Рейтинги в Україні не мають ніякого сенсу. Якщо оцінюють рейтинги банди, то необхідно з'ясувати, що ж собою представляє публіка, серед якої визначають рівень популярності тої банди.
 показать весь комментарий
 
Сначала вычтут из дохода на премии, а потом из остатка посчитают прибыль. Гройсман должен бы это знать. Или откровенно брешет (скорее всего), или полное днище с образованием.
 показать весь комментарий
 
То есть 38 млрд гривен долга по коммуналке Гросе мало?
 показать весь комментарий
 
 
"90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, - Гройсман" - Гройсман идёт смело в фарватере своего хозяина Вальцмана, а на что ещё способен мелкий, полуграмотный винницкий торгаш, украина это не пгт Винница, Вальцман никогда не возьмёт в свою бригаду Потрошителей, человека сильнее себя.
 показать весь комментарий
 
Премьер утверждает, что цена на газ - скрытый налог?
 показать весь комментарий
 
да , уйдёт ... "в бюджет гройсмана и прочей шоколадной компании "...
 показать весь комментарий
 
 
А бюджет піде у ваші бездонні кишені бандюги!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А 10% прибыли таки пойдет на зарплаты и премии ?
 показать весь комментарий
 
Ну Грося придумал как обдирать население Украины , продавая газ населению по 320 баксов за тысячу кубов . И главное виноват то во все МВФ , а не он , правда МВФ еще просил отменить возврат по НДС , но на это пойти они не могут , ни , ни , а народ обдирать , ну так это пожалуста.
 показать весь комментарий
 
 
а как насчёт возврата ранее выплаченных,необоснованных?Простить и забыть?..А как с наказанием виновных за превышение полномочий?Проморгать?
 показать весь комментарий
 
За 2017 рік Нафтогаз, як окрема юридична особа, отримав чистий прибуток у розмірі 39,3 млрд грн, що на 48% більше за результат 2016 року.
10% від цієї суми становить
39,3 /100х10 = 3.93 млрд. грн.
Середня кількість працівників 709 .
3 930 000 000:709 = 5 543 018 грн/рік або 461 918 грн/місяць кожному.
Молодець Гройсман, дбає про своїх побратимів з Нафтогазу. А тепер, з підвищенням плати за газ на 26%, справи підуть ще веселіше.
 показать весь комментарий
 
 
Як такі прибутки, то може тарифи зменшити хоча б на 10% ?
 показать весь комментарий
 
Точно. Пойдут на предвыборную кампанию свинячьему боссу Парашенке.
 показать весь комментарий
 
 
А Г(емор)ройсман не задумывался, шо правление «Нафтогаза», с одного края, знатно поднялось, а с другого - плотно подсело на упомянутые премии и бонусы, шо могут шибко расстроиться и от огорчения заказать Вованчика. По ихним бабосам доступны всякие изысканные изюминки, например, упитанную филейную часть Борюсиковича спервой нахлобучат на тубус РППО «Шмель» и тока потом шмальнут.
 показать весь комментарий
 
Невже всі Володимири такі... Ти впевнено стаєш )(уйлом... Задумайся...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман
 
 
 
 
 
 вверх