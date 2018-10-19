 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман.
Он также проинформировал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.
"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил премьер-министр.
Напоминаем, Кабинет министров на заседании 19 октября решил повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%.
первое место среди беднейших стран Европы...
Во как нужно красиво разводить
А теперь представьте, какие будут зарплаты и премии на остальные 10%
почему-то...
Бюджет = их карман!
Заканчивается уже терпение слышать и видеть эти морды....
Популизм никогда до добра не доводил.
На всех, кто живет по-новому.
ликвидирован...
"Нафтогазе" кормятся высшие чины государства...
10% від цієї суми становить
39,3 /100х10 = 3.93 млрд. грн.
Середня кількість працівників 709 .
3 930 000 000:709 = 5 543 018 грн/рік або 461 918 грн/місяць кожному.
Молодець Гройсман, дбає про своїх побратимів з Нафтогазу. А тепер, з підвищенням плати за газ на 26%, справи підуть ще веселіше.