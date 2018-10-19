 90% прибыли "Нафтогаза" пойдет в госбюджет, а не на чрезмерные зарплаты и премии, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета – на потребности украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - сказал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подземных хранилищах достаточно газа, чтобы пройти отопительный сезон, - "Нафтогаз"

Он также проинформировал о шагах правительства, которые будут осуществлены для уменьшения коммунальных счетов граждан.

"Наша стратегическая задача - увеличивать собственную добычу газа. Она непростая, но мы доведем ее до логического результата... Другим нашим большим приоритетом остается энергоэффективность", - отметил премьер-министр.

Напоминаем, Кабинет министров на заседании 19 октября решил повысить цену на газ для населения с 1 ноября на 23,5%.

Также смотрите: Гройсман о премиях в "Нафтогазе": Никаких 45 миллионов они не получали. Мы должны пересмотреть все контракты и установить нормальные, а не космические зарплаты. ВИДЕО