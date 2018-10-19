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 Задержан пограничник, за взятки пропускавший автомобили через КПВВ "Марьинка", - пресс-центр ОС

Сотрудники СБУ из состава Объединенных сил уличили в систематических взятках инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оперативники спецслужбы установили, что пограничник наладил механизм получения взяток от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления на временно оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка".

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Правоохранители задокументировали, что за взятку в почти 3 тысячи гривен, пограничник предоставлял разрешение на пересечение транспортными средствами линии соприкосновения без надлежащего досмотра грузов и контроля документов.

В рамках открытого уголовного производства взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092327
 
   
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А не пропускавший автомобили, не задержан ?
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