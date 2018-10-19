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Все про:Беларусь (2737) Лукашенко (1634) призыв (462) студенты (455)

 "Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения со студентами гродненских вузов рассказал, что их "функция - защищать и умереть", а поэтому предложил студентов на время летних каникул отправлять в армию.

"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..." - цитирует БЕЛТА Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.

По мнению президента Беларуси , отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность.

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"Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать", - привел пример глава государства.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы.

"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - добавил Александр Лукашенко.

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Президент заметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы. Пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда", - подчеркнул глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3092326
 
 
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Мой дом - тюрьма

КПП, заборы, непробиваемые двери - депутат Госдумы о мерах по защите учащихся 19.10.2018 15:59 https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/kpp-zabory-neprobivaemye-dveri-deputat-gosdumy-o-merah-po-zashhite-uchashhihsya/
Периметр каждого учебного заведения РФ должен быть обнесён забором, считает первый зампред комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин. С таким предложением он выступил 19 октября в эфире передачи «Время покажет» в рамках дискуссии о том, как предотвратить повторение той трагедии, которая произошла 17 октября в Керчи.
(...)
Как минимум периметр каждого учебного заведения должен быть обнесён забором. То есть не должно быть альтернативного варианта проникнуть на территорию. КПП должно находиться не в здании школы. КПП должно находиться на периметре. Количество КПП должно обеспечивать возможность оперативно заходить и покидать эту территорию
(...)
Кроме того, депутат призвал к тому, чтобы каждое учебное заведение имело двери, «как минимум непробиваемые дробью», и чтобы они могли дистанционно блокироваться
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Мой дом - тюрьма

КПП, заборы, непробиваемые двери - депутат Госдумы о мерах по защите учащихся 19.10.2018 15:59 https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/kpp-zabory-neprobivaemye-dveri-deputat-gosdumy-o-merah-po-zashhite-uchashhihsya/
Периметр каждого учебного заведения РФ должен быть обнесён забором, считает первый зампред комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин. С таким предложением он выступил 19 октября в эфире передачи «Время покажет» в рамках дискуссии о том, как предотвратить повторение той трагедии, которая произошла 17 октября в Керчи.
(...)
Как минимум периметр каждого учебного заведения должен быть обнесён забором. То есть не должно быть альтернативного варианта проникнуть на территорию. КПП должно находиться не в здании школы. КПП должно находиться на периметре. Количество КПП должно обеспечивать возможность оперативно заходить и покидать эту территорию
(...)
Кроме того, депутат призвал к тому, чтобы каждое учебное заведение имело двери, «как минимум непробиваемые дробью», и чтобы они могли дистанционно блокироваться
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Не проще школы размещать сразу в лагерях и зонах?
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И этот прочно стал обеими ногами на параноидальную дорожку
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Нет, это менее бурное проявление, по сравнению с его речью - "Я у себя Майдана не допущу" в 2014 году...
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на выбор будет представлено несколько локаций - Сирия , Ливия или Антарктида
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Оперативно епанулся до следующего уровня.
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"защищать и умереть ради женщины" - а можно не умирать? "Наша функция - защищать и умереть ради женщины", - Лукашенко предложил студентов на летних каникулах отправлять в армию - Цензор.НЕТ 9119

Вот этот восточный деспотизм постоянно требует смерти...
Ужась....
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Лукашенко уже себя считает женщиной?
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Он ещё непорочно зачат, т.к. его отец погиб во Второй мировой...
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"Наша функция - защищать и умереть ради женщины" лука чё, дебил ? чё баба будет делать без мужика ? зачем умирать ? жить надо и хорошо питаться, кушать петрушку... "Наша функция - защищать и умереть ради женщины", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию - Цензор.НЕТ 7328
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Уйло приказал всем своим рабам готовиться умирать в ядерном пепле
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Шо х-ло, шо лука, выдающиеся эксперды по бабам. Походу, им чаще встречаться надо, бо с бабами им точно делать нечего.
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Не ради женщин , а ЗА женщинами .... по заветам хуйла...
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"будет С-300 осваивать"

Спочатку вирівняй землю.
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первака картофельного явно стакан потянул
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Нехай вибачають мене літвини-білоруси, але їх держава зараз - підстилка фашистської кацапії.
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"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься"

Звучит зловеще, как угроза кастрацией.
Типа "скосишь от армии - я тебе, гад, всё под корень скошу"
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Вот накуя Цензор постит высеры это мозаичного шизофреника? Кто-бы звиздел , мужик блять!, настрогал двух себе подобных типо"мужика", залез на трон, жену кинул в совхозе, сынков забрал у мамки, пообтёрся в городе, медичке своей вставил - коля ! Опять сынулю у мамки забрал - уже третьего! Заепись! Сынков испортил, всех! Мамки рыдают, по психушкам сидят, а эта скатина уже на чужих детей глаз положила, типа студенты его крепостные( хотя, может и так, сами виноваты).Шапито, блеаць!
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карлик призывает ватников умереть в раю, лука хочет, чтобы белорусы умирали за женщин. На этих полудурков и их стадо, банально не хватит боеприпасов и никакой Вейшнории .
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А кто будет картофан копать ? У рашистов голод предвидится, можно и подзаработать на поставках с клеймом "Сделано в Перу".


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Лукашенко видит, как достойно украинцы изучают военное дело, вот и решил опыт перенимать.
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украинкий опыт это же майдан ВЫ что майдана хотите ?
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Ну,когда то, во времена ВКЛ, и мы решали вопросы на площадях.
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да это было совсем не давно эдак пару четвекру веков назад
как вчера помню как В ВЛК майданили
Спс что напомнил,а я забывать стал
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Вражескую историю читаешь? А тебе не рассказали про "литвинизм", как враждебное по отношению к паРаше течение в исторической науке?
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Ой, с кем только нам(литвинам) не пришлось воевать, да со всеми соседями(даже с монголами).
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Думаешь, что твой Лукашенко скоро и Майдан разрешит?
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Он такой же мой, как и твой.
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В россиюшке матушке в Керчи теракт и в лен Области взрыв на заводе ест погибшие
Совпадение ? Не не думаю
похороны слезы и беда обьеденит против выдуманного ворога россиянцев
ну и конечно на кухне перестанут говорить о пенсии
а под это дело можно что нить спиздить снова и ввести очередной сбор
Ну например налог на весосипеды
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Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был богатый мужик! А нищеброд после армии ей нафиг не нужен. В больших городах так. Ну может в селе и прокатит.
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лукашенка знает о чём говорит! он то за гвардии-хуйла замуж вышел
"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию - Цензор.НЕТ 7974
во как ноги сами раздвигаются! какой мучина настоящий полковник!
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Зато сам батька здорово служил, наливай да пей- инструктор в политотделе.
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А защищать и жить, не вариант?!....
Или это из серии - "бабы еще нарожают".... "Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию - Цензор.НЕТ 7503
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию
 
 
 
 
 
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