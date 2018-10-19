 "Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию

"Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы..." - цитирует БЕЛТА Александра Лукашенко, передает Цензор.НЕТ.
По мнению президента Беларуси , отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго - освоить военную специальность.
"Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать", - привел пример глава государства.
Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы.
"После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", - добавил Александр Лукашенко.
Президент заметил, что реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако он обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы. Пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты.
"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция - защищать и умереть ради женщины. Так было всегда", - подчеркнул глава государства.
КПП, заборы, непробиваемые двери - депутат Госдумы о мерах по защите учащихся 19.10.2018 15:59 https://primechaniya.ru/home/news/oktyabr-2018/kpp-zabory-neprobivaemye-dveri-deputat-gosdumy-o-merah-po-zashhite-uchashhihsya/
Периметр каждого учебного заведения РФ должен быть обнесён забором, считает первый зампред комитета ГД РФ по обороне Александр Шерин. С таким предложением он выступил 19 октября в эфире передачи «Время покажет» в рамках дискуссии о том, как предотвратить повторение той трагедии, которая произошла 17 октября в Керчи.
(...)
Как минимум периметр каждого учебного заведения должен быть обнесён забором. То есть не должно быть альтернативного варианта проникнуть на территорию. КПП должно находиться не в здании школы. КПП должно находиться на периметре. Количество КПП должно обеспечивать возможность оперативно заходить и покидать эту территорию
(...)
Кроме того, депутат призвал к тому, чтобы каждое учебное заведение имело двери, «как минимум непробиваемые дробью», и чтобы они могли дистанционно блокироваться
Вот этот восточный деспотизм постоянно требует смерти...
Ужась....
Спочатку вирівняй землю.
Звучит зловеще, как угроза кастрацией.
Типа "скосишь от армии - я тебе, гад, всё под корень скошу"
как вчера помню как В ВЛК майданили
Спс что напомнил,а я забывать стал
Совпадение ? Не не думаю
похороны слезы и беда обьеденит против выдуманного ворога россиянцев
ну и конечно на кухне перестанут говорить о пенсии
а под это дело можно что нить спиздить снова и ввести очередной сбор
Ну например налог на весосипеды
во как ноги сами раздвигаются! какой мучина настоящий полковник!
Или это из серии - "бабы еще нарожают"....