 Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Польша заменит часть российского газа американским: Варшава подписала контракт на поставку газа из США в течение 20 лет

"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал В.Гройсман на заседании Кабинета министров, посвященном вопросу повышения цен на газ для населения в пятницу вечером.

Премьер отметил, что на протяжении долгого времени правительство Украины вело переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) для того, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня сотрудничества с Фондом.

В.Гройсман добавил, что принимаемое решение очень сложное для каждого гражданина страны, но подчеркнул, что субсидиями будут обеспечены все, кто в них нуждается.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение цены на газ - вынужденный шаг, под это брались средства еще 10 лет назад, - Гройсман

Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.