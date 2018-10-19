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 Политика Украины
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Все про:Газ (8935) цены (2069) Гройсман (4362) подорожание (107)

 Кабмин повысил цену на газ для населения на 23,5%

В Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров", - сказал В.Гройсман на заседании Кабинета министров, посвященном вопросу повышения цен на газ для населения в пятницу вечером.

Премьер отметил, что на протяжении долгого времени правительство Украины вело переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) для того, чтобы снять вопрос повышения цены на газ с повестки дня сотрудничества с Фондом.

В.Гройсман добавил, что принимаемое решение очень сложное для каждого гражданина страны, но подчеркнул, что субсидиями будут обеспечены все, кто в них нуждается.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа, сентября, 18 октября и до 27 октября.

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Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

В настоящее время вопрос цен на газ для населения является ключевым для возобновления финансирования со стороны МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3092325
 
 
 Топ комментарии
 
Потужно.. Хвала реформаторському генію сивочолого гетьмана..
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добрейшие люди у власти

Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Источник: https://censor.net.ua/n3092325

и в это же время деребанят газовые месторождения в Украине.
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То взаде череп оруженосца. Поддерживает шобы ровно стояло.
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щаз-з....друг об дружку , кадило нынче дефицит
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Серёга, у тебя там шо целый дембельский альбом главнокомандующего?
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это всё МВФ падла....но кабмину удалось отстоять тарифы на вывоз мусора
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Народ а я не пойму в чем проблема? Тем кому денег не хватает государство субсидирует. А у тех у кого денег много пусть платят рыночную цену. Вот и в в Польше комуналка в разы дороже чем у нас и субсидий никаких нет да и не было!
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чувак дело говорит ...чего разнылись , государство не даст умереть ....спокойно разумеется
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Это больше похоже на коммунизм; из среднего класса делают нищих
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Радуйтесь! Не на 60% подымают цены, а только на 23%!!! Платите исправно, не будете платить повысят на все100%!!!.............
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А будете платить - повысят на 200%. Потому что значит бабки еще есть.
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Прямо как Путин - пенсионный возраст повысим женщинам с 55 до 60, не до 63, радуйтесь.
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гройсман обещал в отставку в случае поднятия цен на газ!!!
Забыл уродец ?????
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так это не он .....враги заставили , возможно даже пытали его
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Как в анекдоте, деталей не помню но там есть такая фраза

.....А глаза такие добрые добрые, а мог бы и ножечком по горлу полоснуть.....

так что давайте все дружно скажем спасибо ГРОСЕ что не ножечком а ведь мог!!
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ЧЁ вы разорались? Нищие?
Мне вот похрен газ для населения, у меня колонки нет!
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Зубов у него нет. От смоктательных рошенок.
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Амфаш, у тебя, похоже, нет не только колонки, но и мозгов. Да, и совести тоже нет.
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Отсутствие мозгов и совести - основные критерии при наборе в порохоботы.
Да впрочем, туда никто с мозгами и наличием совести и сам не пойдет.
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Доходы в беднеющей Украине растут у Оффшоренка и Ахметки...
почему-то...
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Украина может полностью обеспечить себя газом, сейчас разведано до 30 триллионов кубометров сланцевого газа, при Ющенко были заключены с Shell на разработку месторождений, но потом по тихонько притихли, при януковиче вообще все затихло, а теперь вообще не вспоминают, просто ребята Порошенко не хотят терять громадные прибыли на транзите и на покупке экспортного газа. Да уж как сказал Карамзин - воруют.
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Так говорят только враги-юлеботы-путинцы!

Тико повышение цен! Тико так переможемо!
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Украина может обеспечить себя биогазом, перерабатывая в БГУ миллионы тонн с/х отходов. Но увы, нашей власти это, похоже, не надо.
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Не важно в какой стране. Но, если политики перестанут лгать на выборах и будут обязаны выполнять свои предвыборные обещания, то подавляющая часть электората просто не поймет такой демократии, без приятного сношения в уши с последующим киданием через ***.
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какие Вы глупости говорите ...как это политики могут перестать лгать ?!
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Нет дешёвому газу ! Дешёвый газ - причина кишечный расстройств !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин повысил цену на газ для населения на 23,5%
 
 
 
 
 
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