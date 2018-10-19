 Госисполнитель задержан в Харькове при получении 300 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.
Чиновник требовал от физического лица-предпринимателя взятку в размере 300 долларов за снятие ареста с движимого имущества должника и закрытия исполнительных производств.
18 октября госслужащий задержан в Харькове в собственном кабинете после получения оговоренной суммы.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.
Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имуществ
300 баксов тоже не плохо.... - 300 там, 300 здесь так в конце рабочего дня и набегает трошки...
Вы не завидовали бы, а тоже бы устроились гос.исполнителем...., а то шатаете тут..