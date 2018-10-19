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 Госисполнитель задержан в Харькове при получении 300 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями Сумской области на взятке задержан государственный исполнитель Межрайонного отдела государственной исполнительной службы по г. Харьков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Госисполнитель задержан в Харькове при получении 300 долл. взятки, - прокуратура 01

Чиновник требовал от физического лица-предпринимателя взятку в размере 300 долларов за снятие ареста с движимого имущества должника и закрытия исполнительных производств.

Смотрите: Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Черниговщине на взятке 35 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

18 октября госслужащий задержан в Харькове в собственном кабинете после получения оговоренной суммы.

Госисполнитель задержан в Харькове при получении 300 долл. взятки, - прокуратура 02

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. 

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Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имуществ

Источник: https://censor.net.ua/n3092321
 
 
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Бл...ть, не смешите мои тапки😂😂😂. На верху миллионами тырят и тишина 😡.
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Alex Elk 9e43b54c - ну не у всех же возможности как у Петра Лексеевича...

300 баксов тоже не плохо.... - 300 там, 300 здесь так в конце рабочего дня и набегает трошки...
Вы не завидовали бы, а тоже бы устроились гос.исполнителем...., а то шатаете тут..
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ОЦЕ так перемога! Теперь шоколяд будет во все горло вещать о победе над коррупцией в Украине
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Ударим по коррупции и разгильдяйству... автопробегом...
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подонок...ведь говорили ж тебе , прокурорские в доле
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делиться мелочью не захотел... вот и пришли !
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смотрю на те три сиротливо лежавшие три "баксика" и думаю: варвары... ну добавьте сироте нищей... ведь сами гребете камазами!
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А что там с бриллиантовыми прокурорами и пропавшими в Украине миллиардаими Овоща?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГосисполнитель задержан в Харькове при получении 300 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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