 Госисполнитель задержан в Харькове при получении 300 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Чиновник требовал от физического лица-предпринимателя взятку в размере 300 долларов за снятие ареста с движимого имущества должника и закрытия исполнительных производств.

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18 октября госслужащий задержан в Харькове в собственном кабинете после получения оговоренной суммы.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

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Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имуществ