 Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что за предоставление доступа к трансформаторной подстанции, находящейся на балансе госпредприятия и за подключение к линии электропередач резервной электросети нового жилого комплекса фигурант требовал от представителя ОСМД 560 тыс. гривен неправомерной выгоды.

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Сегодня, 19 октября, заместитель руководителя госпредприятия задержали во время получения им последней части взятки.

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3. ст. 368 УК Украины, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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