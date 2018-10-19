 Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что за предоставление доступа к трансформаторной подстанции, находящейся на балансе госпредприятия и за подключение к линии электропередач резервной электросети нового жилого комплекса фигурант требовал от представителя ОСМД 560 тыс. гривен неправомерной выгоды.
Сегодня, 19 октября, заместитель руководителя госпредприятия задержали во время получения им последней части взятки.
В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3. ст. 368 УК Украины, проводятся следственно-оперативные мероприятия.
🤣🤣🤑
А Як заморозити??
)))
У нас любая начальственная должность на гос.предприятии это все равно, что в несчастном ЕС выиграть в большую лотерею... - прикинь...
А народ еще недовольный...., - вот где еще такие возможности..?
Диктатуру вбиває не злоба, а... сміх..
Нююю, ще трошки скорострільних самострілів...)))