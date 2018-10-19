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 Замдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали на взятке заместителя директора государственного предприятия "Ледовый стадион".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Замдиректора киевского Ледового стадиона задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция 01

Правоохранители установили, что за предоставление доступа к трансформаторной подстанции, находящейся на балансе госпредприятия и за подключение к линии электропередач резервной электросети нового жилого комплекса фигурант требовал от представителя ОСМД 560 тыс. гривен неправомерной выгоды.

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Сегодня, 19 октября, заместитель руководителя госпредприятия задержали во время получения им последней части взятки.

Замдиректора киевского Ледового стадиона задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция 02

В настоящее время в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3. ст. 368 УК Украины, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092314
 
   
 Топ комментарии
 
Baks13 - электричество хотел толкнуть....

У нас любая начальственная должность на гос.предприятии это все равно, что в несчастном ЕС выиграть в большую лотерею... - прикинь...
А народ еще недовольный...., - вот где еще такие возможности..?
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А шоб сказав Клич- Льод треба заморозити!!
🤣🤣🤑
А Як заморозити??
)))
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А шоб сказав Клич- Льод треба заморозити!!
🤣🤣🤑
А Як заморозити??
)))
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Эмммм.... На этом ледовом стадионе льда отродясь не было. Он с совка недостроенный стоит.
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Baks13 - электричество хотел толкнуть....

У нас любая начальственная должность на гос.предприятии это все равно, что в несчастном ЕС выиграть в большую лотерею... - прикинь...
А народ еще недовольный...., - вот где еще такие возможности..?
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Жарти розуміємо??))
Диктатуру вбиває не злоба, а... сміх..
Нююю, ще трошки скорострільних самострілів...)))
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Він ті гроші вже витратив в думках та мріях, а тут на тобі ))))
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В лесу раздавался топор дровосека... Тук-тук-тук. А вчера тихо было....
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пока не будут сажать тех кто назначает таких замов - толку не будет
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Зам того стадиона который уже больше 30 лет стоит недостоеным, нафиг там вообще директор, сторожа достаточно.
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Знакомая личность.Если следаки копнут глубже,много всего интересного узнают.Не на один Крузак хватит
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пишут что за взятку чиновник обещал поставлять лёд в сеть ночных клубов для баров
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Как странно- на катке взяточник.Да ещё в особо крупных размерах. Как странно...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамдиректора киевского "Ледового стадиона" задержан на взятке 560 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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