 В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".
Комментируя объединение на выборах "Демальянса" с "Самопомиччю" и то, что многих это решение удивило (на выборах 2014-го "Демальянс" сотрудничал с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция"), Гацько отметил, что "нужно вообще понимать в рамках какого большего плана был создан политический союз с "Самопомиччю".
"Мы в" Демальянсе " достаточно давно приняли стратегию на 2018-2019 год. Эта стратегия предусматривает, что в 2019-м году на президентских и парламентских выборах средний класс в Украине должн победить. Ни олигархат, ни Россия, а именно средний класс. И отсюда очевидно, что победу может обеспечить только союз, только широкая платформа. В которой, по нашему мнению, должна быть, кроме "Демальянса" и "Самопомочи", и "Гражданская позиция", и - в случае, если решится Вакарчук на поход в политику, - то и он в том числе. Такая конструкция гарантирует нам возможность зацепиться за второй тур выборов и победить на них", - пояснил лидер Демальянса.
Отвечая на вопрос, предупреждали ли Анатолия Гриценко о союзе "Демальянса" с "Самопомиччю", Гацько сообщил, что Гриценко "узнал раньше, чем все остальные, он был первый, кто был проинформирован"
"Понимаете в чем дело...Это шанс для всех нас победить. Потому что без первых шагов в объединении, не объединив это все в одну политическую команду, или в один политический союз, - все проигрывают. Все. Садовый проигрывает. Гриценко проигрывает. Вакарчук проигрывает. "Демальянс проигрывает". И проигрывает пока сегодня малочисленный средний класс. Проигрывают те, кто завтра им может стать, если правильно строить страну. И путь сплочения сейчас - не всех, кого попало, а тех, кто по-настоящему могут быть близкими, политических сил, которые есть неолигархическими, которые являются идеологически, ценностно близкими – это путь к победе. Единственный путь к победе", - резюмировал Гацько.
Полный текст интервью с Василием Гацько "Програти вибори вчорашньому дню – Тимошенко і Порошенку – ми вважаємо абсолютно неприпустимим. Я вже мовчу про російське "шобло" читайте ЗДЕСЬ.
Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
ты ли... че ли? ой... чё делаеца...что делаеца...Людк...а Людк...глянь...че делаеца...(с)
Саке надо было помогать. Тот, хоть и сделал ошибки, но по крайней мере не клептоман и не бизнесмен.
Еще и для лохтората сказку
про серого бычкарука мацквы рассказали
Потому что он сильный Лидер...!!!
Мрия подойдет - туда много влезет....
але бомби у нього немає..
тому оббиває пороги, щоб позичити гроші, бо не вистачає на вибори
Дякуючи цій владі вже заробітчани, мля!
🤑
Представители власти, постоянно поучающие нищий украинский народ как ему выжить, словно соревнуются между собой - кто сморозит самую постыдную чушь, кто глупее и наглее испортит воздух словами
Представители власти, постоянно поучающие нищий украинский народ как ему выжить, словно соревнуются между собой - кто сморозит самую постыдную чушь, кто глупее и наглее всех испортит воздух словами. Начал эту вакханалию сам ПОП, который с довольной ухмылкой откормленного кота приглашал работников заводов, дворников, пенсионеров, бюджетников слетать в Братиславу на кофе. И с регулярной периодичностью все эти морды несут нам с экранов ахинею, раздавая советы, как нам "правильно" жить. То Рева заявляет, что люди, дескать, жрут много и спихивает стариков на полное попечение детей. То оправдывая отсутствие лекарств, Супрун призывает всех лечится зарядкой и уринотерапией. То Гройсман со слезами на глазах просит "прикрутить". И всю эту муть говорят так часто, словно за неё платят сдельно. Их выдают на гора все - министры, депутаты, чиновники, силовики - отвратительный вякающий, квакающий, хрюкающий хор. Произносят же её именно те, кто не просто успешно выполнил наказ незабвенного Шарикова «отнять и поделить», а сумел его переплюнуть - во многом.
Произносящие советы переплюнули Шарикова в пронырливости и в хитрости - поскольку сумели отнять У БОЛЬШИНСТВА и поделить МЕЖДУ НЕМНОГИМИ доходы богатейшей страны Европы. Они переплюнули Шарикова в наглости - ведь в Украине нет сейчас Борменталей, способных взять их за шкирку и прогнать от накрытого стола. Они переплюнули Шарикова в глупости - даже он понимал: не все, что приходит в твою собачью голову можно произносить публично. И все эти переплюнувшие Шарикова почему-то вообразили, что их предназначение - есть икру летучих рыб и гадить в золотые унитазы, уверяя всех остальных, как полезно голодать и работать до самой смерти.Вот это и есть истинная цель их лжи - защищать свою сытную кормушку и элитный сортир. Во имя неё не стесняются ничего - несут бесстыдную чушь, сознательно и беззастенчиво лгут. Ложь всегда зло, ложь непременно глупа, а откровенная - еще глупее... Вот она, наша элита! Вот они, современные Шариковы! ЗДОБУЛЫ!
Пол Андертэйкер
http://ua24ua.net/nasha-psevdoilita-vot-oni-sovremennie-sharikovi/
🤑🤣🤑🤔🤑🤣
Моралі нема! Совісті теж! Їх замінює лицемірство, безпринципність, маніпуляції, замовчування невигідної правди та "грамотна брехня". Оце і є все те, що треба знати про ліберастію.
А! Є ще прагматизм. Тобто крайня ступінь аморальності ліберастів, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
Полку "абынеюльков" прибыло... имхо
Неучи в политике...
"... победу на выборах в 2019 году для среднего класса может обеспечить только союз демократических политических сил" не нагадує: "Країні потрібен тільки Литвин!"?Источник: https://censor.net.ua/n3092309