 В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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Комментируя объединение на выборах "Демальянса" с "Самопомиччю" и то, что многих это решение удивило (на выборах 2014-го "Демальянс" сотрудничал с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция"), Гацько отметил, что "нужно вообще понимать в рамках какого большего плана был создан политический союз с "Самопомиччю".

"Мы в" Демальянсе " достаточно давно приняли стратегию на 2018-2019 год. Эта стратегия предусматривает, что в 2019-м году на президентских и парламентских выборах средний класс в Украине должн победить. Ни олигархат, ни Россия, а именно средний класс. И отсюда очевидно, что победу может обеспечить только союз, только широкая платформа. В которой, по нашему мнению, должна быть, кроме "Демальянса" и "Самопомочи", и "Гражданская позиция", и - в случае, если решится Вакарчук на поход в политику, - то и он в том числе. Такая конструкция гарантирует нам возможность зацепиться за второй тур выборов и победить на них", - пояснил лидер Демальянса.

Отвечая на вопрос, предупреждали ли Анатолия Гриценко о союзе "Демальянса" с "Самопомиччю", Гацько сообщил, что Гриценко "узнал раньше, чем все остальные, он был первый, кто был проинформирован"

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"Понимаете в чем дело...Это шанс для всех нас победить. Потому что без первых шагов в объединении, не объединив это все в одну политическую команду, или в один политический союз, - все проигрывают. Все. Садовый проигрывает. Гриценко проигрывает. Вакарчук проигрывает. "Демальянс проигрывает". И проигрывает пока сегодня малочисленный средний класс. Проигрывают те, кто завтра им может стать, если правильно строить страну. И путь сплочения сейчас - не всех, кого попало, а тех, кто по-настоящему могут быть близкими, политических сил, которые есть неолигархическими, которые являются идеологически, ценностно близкими – это путь к победе. Единственный путь к победе", - резюмировал Гацько.

Полный текст интервью с Василием Гацько "Програти вибори вчорашньому дню – Тимошенко і Порошенку – ми вважаємо абсолютно неприпустимим. Я вже мовчу про російське "шобло" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.