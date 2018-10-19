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 Политика Украины
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 В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько

Лидер ДемАльянса Василий Гацько убежден, что победу на выборах в 2019 году для среднего класса может обеспечить только союз демократических политических сил.

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

Читайте: "Самопомич" и "ДемАльянс" заключают соглашение о политическом союзе

Комментируя объединение на выборах "Демальянса" с "Самопомиччю" и то, что многих это решение удивило (на выборах 2014-го "Демальянс" сотрудничал с партией Анатолия Гриценко "Гражданская позиция"), Гацько отметил, что "нужно вообще понимать в рамках какого большего плана был создан политический союз с "Самопомиччю".

"Мы в" Демальянсе " достаточно давно приняли стратегию на 2018-2019 год. Эта стратегия предусматривает, что в 2019-м году на президентских и парламентских выборах средний класс в Украине должн победить. Ни олигархат, ни Россия, а именно средний класс. И отсюда очевидно, что победу может обеспечить только союз, только широкая платформа. В которой, по нашему мнению, должна быть, кроме "Демальянса" и "Самопомочи", и "Гражданская позиция", и - в случае, если решится Вакарчук на поход в политику, - то и он в том числе. Такая конструкция гарантирует нам возможность зацепиться за второй тур выборов и победить на них", - пояснил лидер Демальянса.

Отвечая на вопрос, предупреждали ли Анатолия Гриценко о союзе "Демальянса" с "Самопомиччю", Гацько сообщил, что Гриценко "узнал раньше, чем все остальные, он был первый, кто был проинформирован"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Другие хотят сложных переговорных процессов и хотят предусмотреть все на 10 лет вперед", - Садовый о переговорах с другими претендентами на президентское кресло

"Понимаете в чем дело...Это шанс для всех нас победить. Потому что без первых шагов в объединении, не объединив это все в одну политическую команду, или в один политический союз, - все проигрывают. Все. Садовый проигрывает. Гриценко проигрывает. Вакарчук проигрывает. "Демальянс проигрывает". И проигрывает пока сегодня малочисленный средний класс. Проигрывают те, кто завтра им может стать, если правильно строить страну. И путь сплочения сейчас - не всех, кого попало, а тех, кто по-настоящему могут быть близкими, политических сил, которые есть неолигархическими, которые являются идеологически, ценностно близкими – это путь к победе. Единственный путь к победе", - резюмировал Гацько.

Полный текст интервью с Василием Гацько "Програти вибори вчорашньому дню – Тимошенко і Порошенку – ми вважаємо абсолютно неприпустимим. Я вже мовчу про російське "шобло" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, что очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3092309
 
   
 Топ комментарии
 
таварисчь Гацько, да будет вам известно, в Украине НЕТ среднего класса!), если вы можете без дотаций пройти отопительной сезон и не ходить пешком на работу - это не средний класс!, это просто злыдни!)))
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Поддерживаю целиком и полностью ! Но олигархи не уступят. Если их не прищучить за былые преступления. Как это сделать ? Если суды и органы куплены ими ?
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миллионеры кричат не голосуйте за миллиардеров.. В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько - Цензор.НЕТ 2173
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Поддерживаю целиком и полностью ! Но олигархи не уступят. Если их не прищучить за былые преступления. Как это сделать ? Если суды и органы куплены ими ?
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Ну как, сами знаете как, только такое нельзя писать в открытую, цензура не позволит. Уверяю вас, других вариантов в принципе не существует априори.
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Все такие радикалы в коментах , а как голосовать то только шоколадка с сердечком нарисовывается...
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Ну как прищущить? Например дать панамскому патриоту еще денег "на борьбу с коррупцией"
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Це ви середній клас? Ню, ню. Втім, вперед, вітер в спину.
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Это Садовой обнимаюшмйся с кацапским олигархом Фридманом ни россия и не олигархи?
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а где он тот...средний класс?
ты ли... че ли? ой... чё делаеца...что делаеца...Людк...а Людк...глянь...че делаеца...(с)
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хотелось бы увидеть представителя среднего класса не мнящего стать олигархом ...ау , есть такие в Украине ...
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Назначить презом японца, или немца. Выбора нет, поскольку наши соотечественники гнилые все до глубины кости.
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так чтосамое обидное ....не выдерживает душа европейца соблазна....от открывающихся перспектив безнаказанно воровать сносит крышу ...может азиаты потянут
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В смысле? Монахов из Тибета пригласить? Те, мамону не служат.
Саке надо было помогать. Тот, хоть и сделал ошибки, но по крайней мере не клептоман и не бизнесмен.
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согласен....облили чувака грязью и выгнали
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+100500, правда
Еще и для лохтората сказку про серого бычка рука мацквы рассказали
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* Мамон. 1. Бог богатства и наживы (у некоторых древних народов)
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таварисчь Гацько, да будет вам известно, в Украине НЕТ среднего класса!), если вы можете без дотаций пройти отопительной сезон и не ходить пешком на работу - это не средний класс!, это просто злыдни!)))
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)))))) а вы все в одном флаконе, кроме среднего класса конечно.. Та пофиг на вас - все одно пролетаете, чтоб еще внимание обращать
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Это вы, панамские патриоты, пролетаете.
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на выборах победит Петр Лексеевич, а всех конкурентов отправит товарными поездами в Польшу или закроет.......
Потому что он сильный Лидер...!!!
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Адназначна. Или паромами в Грузию. Так победим. Ура!!!
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Temprary FD - в Грузию самолетами....

Мрия подойдет - туда много влезет....
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педра вважає себе маленьким пуйлом і всіх намагається злякати,
але бомби у нього немає..
тому оббиває пороги, щоб позичити гроші, бо не вистачає на вибори
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и причиной тому высококалорийный , ароматный , без ГМО и консервантов - ШОКОЛАД!!!!!!!
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миллионеры кричат не голосуйте за миллиардеров.. В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько - Цензор.НЕТ 2173
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Чтобы потом продаться России или олигархату
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Аггга, де він??
Дякуючи цій владі вже заробітчани, мля!
🤑
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Наша псевдоэлита! Вот они, современные Шариковы!
Представители власти, постоянно поучающие нищий украинский народ как ему выжить, словно соревнуются между собой - кто сморозит самую постыдную чушь, кто глупее и наглее испортит воздух словами

Представители власти, постоянно поучающие нищий украинский народ как ему выжить, словно соревнуются между собой - кто сморозит самую постыдную чушь, кто глупее и наглее всех испортит воздух словами. Начал эту вакханалию сам ПОП, который с довольной ухмылкой откормленного кота приглашал работников заводов, дворников, пенсионеров, бюджетников слетать в Братиславу на кофе. И с регулярной периодичностью все эти морды несут нам с экранов ахинею, раздавая советы, как нам "правильно" жить. То Рева заявляет, что люди, дескать, жрут много и спихивает стариков на полное попечение детей. То оправдывая отсутствие лекарств, Супрун призывает всех лечится зарядкой и уринотерапией. То Гройсман со слезами на глазах просит "прикрутить". И всю эту муть говорят так часто, словно за неё платят сдельно. Их выдают на гора все - министры, депутаты, чиновники, силовики - отвратительный вякающий, квакающий, хрюкающий хор. Произносят же её именно те, кто не просто успешно выполнил наказ незабвенного Шарикова «отнять и поделить», а сумел его переплюнуть - во многом.
Произносящие советы переплюнули Шарикова в пронырливости и в хитрости - поскольку сумели отнять У БОЛЬШИНСТВА и поделить МЕЖДУ НЕМНОГИМИ доходы богатейшей страны Европы. Они переплюнули Шарикова в наглости - ведь в Украине нет сейчас Борменталей, способных взять их за шкирку и прогнать от накрытого стола. Они переплюнули Шарикова в глупости - даже он понимал: не все, что приходит в твою собачью голову можно произносить публично. И все эти переплюнувшие Шарикова почему-то вообразили, что их предназначение - есть икру летучих рыб и гадить в золотые унитазы, уверяя всех остальных, как полезно голодать и работать до самой смерти.Вот это и есть истинная цель их лжи - защищать свою сытную кормушку и элитный сортир. Во имя неё не стесняются ничего - несут бесстыдную чушь, сознательно и беззастенчиво лгут. Ложь всегда зло, ложь непременно глупа, а откровенная - еще глупее... Вот она, наша элита! Вот они, современные Шариковы! ЗДОБУЛЫ!

Пол Андертэйкер
http://ua24ua.net/nasha-psevdoilita-vot-oni-sovremennie-sharikovi/
🤑🤣🤑🤔🤑🤣
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Для цього необхідно щоб населення перетворилося з аполітичної і байдужої біомаси на свідоме громядянське суспільство. За умов панування олігархіних монополій це нереально. Замкнуте коло. Лише хунта!
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Ситуёвина стрёмная, даже очень, вспоминая о том, как у нас в Беларусi в 1994 году "средний класс", как они о себе думали , привёл к власти такого же мудилу, как они сами (без обид). Сейчас , конечно в Украине такой трэшак исключён, но я Вас очень прошу, не ведитесь :популизм = диктатура. Уж поверьте!
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Это раньше мы с женой были средним классом - зарабатывали 1000 у.е на члена семьи. Теперь мы просто бедные - 300 и ни цента больше! Даже машина на скудном пайке и с 2014 полного бака не видела! Средний класс стоял на всех Майданах и чем ему отплатили? Его же уничтожением! На последний Майдан я не ходил, хотя и живу рядом. Все просто - я знаю всех "майданных лидеров" еще по "Нашей Украине". Война как то сразу сожрала все сбережения и перспективы. Единственное утешение что хоть хуйла и его "русского мира" здесь нет! Но "майданные лидеры" стали миллионерами и миллиардерами... Выйду уже только вешать - на Майдан Линча. А он неизбежен как рассвет!
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А что высделали, чтобы после Майдана не передать власть в куки все той же олигархической банды? Например, Порошенко был олигархом и до Майдана. Кого винить, что не была сформирована программа и команда реформаторов во время майдана, а власть передали в руки все тому же отморозку рыговскому?
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Как только "яценюки" оседлали Майдан, его цели были дискредитированы, а все средства, включая жизни людей, потрачены зря. Выбирая меньшее зло все равно становишся соучастником и выбираешь зло, которое получив власть крепнет и становится абсолютным... Сегодня коррупция как и до Майдана, только морды сплошь яценючие. Но есть большая разница между "красть в мирное время" и "красть в военное"...
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В Україні нема середнього классу, а відтак і не можуть в ній існувати скільки небудь помітні ліберали. Олігархія ж та її холуї принципово не можуть бути лібералами. Хіба що крайньо правими - соціальними дарвіністами
Моралі нема! Совісті теж! Їх замінює лицемірство, безпринципність, маніпуляції, замовчування невигідної правди та "грамотна брехня". Оце і є все те, що треба знати про ліберастію.
А! Є ще прагматизм. Тобто крайня ступінь аморальності ліберастів, коли вигода абсолютно знищує совість та честь.
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Понятие о чести формируется в раннем детстве в семьях где оно культивировалось веками. Во всех остальных случаях выживающий на гроши охлос "честь", увы, путает с "почестями" за "верную службу".
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Для того, чтобы победил средний класс нужно именно среднему классу создавать своё политическое движение и выдвигать своих кандидатов, а не тусоватся с политпроектами, которые чёто там обещают. Политическая борьба требует постоянного действия, а не авралов под выборы. Как в прочем и бизнес.
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А как красиво в своё время рассказывал Порошенко, а как пел Яценюк! Теперь красиво говорит Гацько.
Полку "абынеюльков" прибыло... имхо
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В Украине нет "среднего класса"... тем более, что "класс" победить не может...
Неучи в политике...
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Ану процитуй нам Леніна про класову боротьбу.
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Щоб переміг середній клас він повинен мати критичну масу, а її катма.
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Васек, а что ты лично ТЫ для этого сделал? что б щас попи-деть?Вы страну догробили,,,,450 УЕ-БАНОВ!!!!
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Васек, а что ты лично ТЫ для этого сделал? что б щас попи-деть?Вы страну догробили,,,,450 УЕ-БАНОВ!!!!
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Представники середнього класу вони не тільки представляють Дем -Альянс, Самопоміч ....... але і всі націоналістичні патріотичні сили України. А значить нам вкрай потрібні такі вибори щоб після них, вже у новій Верховної Раді її представляли не колишні бандити ригоАнали Іуди, драпанувшего в паРашу продажного ЗЄКА, які тепер перефарбовані під жопозіцію, БПП, виродження ....А повинні бути досить потужні фракції українських патріотів з об'єднаних правих партій: ВО "Свобода", "ПС - ДУК", "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) "." Національний корпус ». А. Білицького, КУН « Конгрес українських націоналістів ». ... і ряд інших патріотичних націоналістичних партій і блоків. А з депутатів поточного скликання уже в новій Раді можна залишити хіба що тільки "Самопомочь" та деяких народних депутатів з радикалів Ляшка, " і дуже невелику частину "Батьківщини" і "Народного Фронту". А також усіх депутатів патрiотів що вийшли з активістів Майдану і воїнів АТО.... Ось за таку проукраїнську Верховну Раду варто було б поборотися на поточних виборах, до нового дiйсно справжнього українського парламенту, з переважно українськими патріотами нар-депутатами вiд середнього класу.
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Маячня. Розкажи це совкам які підуть на вибори, а їх прийде більшість.
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Средний класс за границей работает.Кто это прикрывается средним классом? В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько - Цензор.НЕТ 6560
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Про те, що середнього класу в країні вже немає промовчу. А ось це:
"... победу на выборах в 2019 году для среднего класса может обеспечить только союз демократических политических сил" не нагадує: "Країні потрібен тільки Литвин!"?Источник: https://censor.net.ua/n3092309
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В независимой Украине у власти осталась прежняя номенклатура, сначала партийная (Кравчук). Потом хозяйственная (Кучма), банковская, бандитская, олигархическая. Если посмотреть по другим странам, которые стали свободные, то в Чехословакии стал писатель Гавел. В Польше рабочий, профсоюзный активист Валенса, в ГДР канцлер ФРГ Коль. Прибалтика выписала своих президентов из США, т.е. где произошли положительные изменения сменились элиты. Украинцам на выборах следующего года опять придётся выбирать из старой элиты, менее худшее из плохого. Ну или актёра, в принципе Рейган был хорошим президентом, вот только удастся ли преодолеть неприятие, ведь актёров считают несерьёзными лицедеями.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько
 
 
 
 
 
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