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Все про:Тарифы на воду (713) Киев (16632) Тарифы на отопление (555) тарифы (1537) НКРЭКУ (254)

 НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы на 3,66% или на 43,33 гривен до 1 125,19 гривен/Гкал (с НДС) на производство тепловой энергии для населения для киевской компании "Евро-Реконструкция".

Решение было принято на заседании 17 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Для абонентов без счетчиков цена на отопление увеличится на 1,16 грн до 32,58 грн за кв. м.

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Тариф на центральное горячее водоснабжение увеличится на 2,93 грн до 73,53 грн при условии подключения полотенцесушителей и на 2,78 грн до 67,93 грн без полотенцесушителей.

Теплоснабжающая компания "Евро-Реконструкция" владеет Дарницкой ТЭЦ с установленной электрической мощностью 160 МВт, и тепловой мощностью - 1 228 Гкал-час.

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"Евро-Реконструкция" поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов.

Источник: https://censor.net.ua/n3092308
 
 
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Забыли про тарифы на кислород, люди дышат, а не платят! Это как то не по европейски.
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А в Днепровском и Дарницком районах живут самые грязные киевляне????))))
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Вообще-то это самые низкие по Киеву тарифы.
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самые чистые, у нас горячая вода была целое лето, только 2 раза по 2 недели отключали
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интересно а для дяди васи с мышеловки НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева - Цензор.НЕТ 8834
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кличко - хватит жрать. А то жопу разорвёт от $. Мэром всё равно на следующих выборах шансов 0.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева
 
 
 
 
 
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