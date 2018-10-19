 НКРЭКУ повысила тариф на горячую воду и отопление для Днепровского и Дарницкого районов Киева

Решение было принято на заседании 17 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Для абонентов без счетчиков цена на отопление увеличится на 1,16 грн до 32,58 грн за кв. м.

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Тариф на центральное горячее водоснабжение увеличится на 2,93 грн до 73,53 грн при условии подключения полотенцесушителей и на 2,78 грн до 67,93 грн без полотенцесушителей.

Теплоснабжающая компания "Евро-Реконструкция" владеет Дарницкой ТЭЦ с установленной электрической мощностью 160 МВт, и тепловой мощностью - 1 228 Гкал-час.

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"Евро-Реконструкция" поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Дарницкого районов.