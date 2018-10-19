 В Киеве ликвидирована масштабная схема уклонения от уплаты налогов: изъято около 7,3 млн грн наличными в различных валютах. ФОТОрепортаж

Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

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С этой целью использовался целый ряд подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий, от имени которых документально оформлялись бестоварные операции с "клиентами". В дальнейшем эти операции на основании сфабрикованных первичных документов отражались в бухгалтерском и налоговом учете "заказчиков".

Кроме того, подконтрольные злоумышленникам компании также использовались для незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные.

По результатам обысков, проведенных в офисах, задействованных в противоправной схеме предприятий, а также автомобиле и банковской ячейке фигурантов, изъяты финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о проведенных операциях, печать транзитного субъекта хозяйственной деятельности, средства связи, почти 4,7 млн грн , более 28 тыс. долларов США, почти 56 тыс. евро, около 14 тыс. рос. рублей и 71 тыс. японских иен наличными, что в эквиваленте составляет почти 7,3 млн грн.

Следствие продолжается.