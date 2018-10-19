 Возможно, подадим иск о защите прав, - Сытник об антирекламе НАБУ в метро

Об этом глава НАБУ Артем Сытник сказал в интервью изданию Голос Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Мы точно ничего не "заказывали", это больше хулиганская выходка. Люди "самоклеем" размещали листовку, фотографировали, а потом сразу снимали, а фото в дальнейшем размещались на некоторых "желтых" айтах. После первого случая Киевский метрополитен принял определенные меры, чтобы подобных инцидентов не было. Но у нас выборы скоро, так что не исключаю, что такие случаи и провокации будут не единичны. Есть фирма, частное предприятие, владеющая теми рекламными щитами, и которая разместила листовки. По нашей информации, за большую сумму средств. Не буду озвучивать, пока все не выяснили. Фирма довольно известная", - рассказал он.

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"Есть два нарушения прав двух субъектов — лично меня, потому что мое фото было использовано без ведома и согласия, и НАБУ, потому что был использован логотип. Не хочу поддерживать эту провокацию и дискуссию — поэтому не буду подавать иск. А по поводу НАБУ — возможно, подадим иск о защите прав Бюро. Также обратились в контролирующий орган по защите прав потребителей относительно соблюдения требований законодательства о рекламе. По нашей информации, владельцы этого предприятия продают его и напоследок решили таким образом "помочь", совершив такую провокацию. По нашей оперативной информации, "рекламой НАБУ" в метро занимался именно господин Демчина. Ведь была не только реклама... Были и "титушки", ребята спортивного телосложения, и реклама через привлечение одной общественной организации. И много фейковых новостей обо мне и НАБУ на "желтых" сайтах как раз после того, как детективы НАБУ направили в САП проект подозрения в отношении первого заместителя Председателя СБУ в незаконном обогащении", - добавил Сытник.

"Даже поверхностный анализ медийного пространства свидетельствует, что мы уже год работаем в условиях тотального "черного пиара". Ведь собственниками основных телеканалов, которые являются главным источником информации для большинства общества, есть люди, которых часто задевают наши расследования. И каналы блокируют нам возможность выразить свою точку зрения. Продолжается массивная медийная атака и лично на меня, и на НАБУ. Такая форма давления не уникальна для Украины, а популярна для антикоррупционных расследований и в других странах, скажем, в Румынии. Выросло количество уголовных производств, которые открываются в отношении детективов НАБУ и меня, и опять-таки — первым заместителем Председателя СБУ. Как только детектив составил сообщение о подозрении — сразу в ГПУ регистрируется производство в отношении этого детектива по факту якобы привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица. То есть сразу начинаются попытки как-то остановить расследование. Бывает, что детективам откровенно угрожают, говорят, что "будут негативные последствия". Угрозы разного характера", - отметил глава НАБУ.

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"Нас приглашали на "UA: Перший", "Громадське", но на самые рейтинговые каналы уже давно не приглашают. Тема НАБУ там постоянно освещается в "черном" свете. Об этом я говорил еще полтора месяца назад время выступления на круглом столе по созданию антикоррупционного суда —приближаются выборы, и НАБУ, как независимый антикоррупционный орган, политической элите просто не нужен. И буквально через месяц произошла массированная медийная атака, которая не прекращается и по сей день", - констатировал Сытник.

Напомним, ранее в Киевском метрополитене появилась реклама с изображением главы НАБУ Артема Сытника.

В НАБУ заявили, что Бюро оказалось в центре "черной" медиа-кампании.