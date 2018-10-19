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 Политика Украины
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 В Аграрной партии заявили о намерениях принять участие в президентских и парламентских выборах

19 октября 2019 в Киеве в конференц-холле "НСК "Олимпийский" состоялся XV очередной съезд Аграрной партии Украины в работе которого приняло участие около 7 тысяч членов партии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы, передают "Украинские новости"

На съезде были рассмотрены и приняты решения по итогам процесса самоочищения, когда впервые в Украине демократическим способом состоялась замена коррумпированного председателя партии, которую инициировали снизу первичные партийные организации.

Были сформированы руководящие органы партии, избраны члены Политического совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, переизбраны заместители Председателя Партии, которыми стали Иван Чайковский (председатель Тернопольской областной организации АПУ), Сергей Гайдай (председатель Черниговской областной организации АПУ), Олег Корбан (председатель Киевской областной организации АПУ), Владимир Федоренко (председатель Житомирской областной организации АПУ), Владимир Евдокимов и Алим Мищук.

В Аграрной партии заявили о намерениях принять участие в президентских и парламентских выборах 01

Начался процесс принятия новой редакции Устава партии и проведения праймериз, об избрании в будущем председателя партии.

Были рассмотрены вопросы стратегии участия Партии в выборах в ОТГ, президентской и парламентской избирательной кампании 2019 года.

По этому поводу председатель партии Юрий Крутько, выступая перед делегатами съезда, отметил, что пройдя этап испытаний. партия открывает новую страницу своей деятельности и главная задача Аграрной партии - сформовать собственную парламентскую фракцию.

Источник: https://censor.net.ua/n3092300
 
 
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так уже ж ... сжали (или пожали?)(короче - собрали) ...
новую... на зиму сеять пора
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Знаю инфу из первых рук, что данная партия покупала голоса на прошлых выборах. Работает через сеть сельхоз училищ по областям,- админресурс студенты. Так вот о чём это я. Тот кто собрался за неё голосовать,- вы идейный кретин.
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"партия открывает новую страницу своей деятельности"
И шо, ни пеця ни гнося не пришли открывать? Брезгуют наверное
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А что за партия? Это что один из клонов рыгокомунистов?
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а где можно вступить в Аграрную партию с большим горшком земли и фикусом?
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Если у меня есть лопата, я могу стать членом Аграрной партии? Или лучше самому создать Лопатную партию и балотироваться в президенты?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Аграрной партии заявили о намерениях принять участие в президентских и парламентских выборах
 
 
 
 
 
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