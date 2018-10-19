 "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным

Глава Росгвардии Виктор Золотов не собирается принимать участие в дебатах, на которые его накануне пригласил российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Дебаты? Я его на другое приглашал", – отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на "спортивный поединок". По словам главы Росгвардии, он "потом решит", в каком формате будет отвечать оппозиционеру, добавив, что ему интересно посмотреть ответ Навального.
"Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим – прав он был или нет", – заключил генерал.
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Напомним, 11 сентября Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль, "пообещав сделать из него отбивную". Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников службы.
Навальный ответил Золотову только 18 октября, поскольку до этого находился под арестом в спецприемнике по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций. Оппозиционер предложил силовику провести дуэль в форме теледебатов на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю.
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Ага. Если мне не изменяет память, то в его спиче не хватало только обещания "поставлю на колени и суну две спички в уши - и ты, гребень запомоеный, или слуха лишишься, или будешь вынужден меня обслужить как девочка, падла буду".
Наш Аваков человек чести, слова, порядочности и благородства....
Шоб не обидеть даунов...
Дантес и Пушкин дрались на ломах, ломая зубы, уши отгрызая...
"...Потом Один (после похищения мёда поэзии) превратился в орла и поспешно улетел, а великан Суттунг, завидев орла, тоже принял обличье орла и полетел в погоню. Как увидели асы, что летит Один, они поставили во дворе чашу, и Один, долетев до Асгарда, выплюнул мёд в эту чашу.
Но так как Суттунг уже достигал его, Один выпустил часть мёда через задний проход. Этот мед не был собран, его брал всякий, кто хотел, и мы называем его долей плохих скальдов".
...Это к тому, что если бы этот солдафон где-то отхлебнул смеси мёда поэзии с говном - получился бы ещё один Эдуард Шляпников или Валера Знаменский.
Э. Шляпников
Читая Пушкина на днях, я понял то, что я не хуже
Читая Пушкина на днях,
Я понял то, что я не хуже
Сломя мог мчаться на санях
За тройкой вороной по стуже!
Да, и конечно же стрелять
Я б мог кучнее на дуэле
И штык-ножом, япона мать,
Дантеса рубануть по шее.
Жена не шлялась б по балам
Глаза на иностранцев пяля ,
Тем паче выпросить сто грамм
Под кружку не могла б и няня!
Не у меня... не у него;
Как говорится - и с похмелья!
И скрыться в царское село
Ловить, чтоб чудное мгновенье
Не хуже я б его сумел -
Село же для меня отрада!!!
А вот с царём я б точно смел -
Самодержавца сверг бы гада!
Все декабристов и и их жен
Из руд сибирских. На свободу!
Пером одним вооружен
Я б отпустил, сказав народу:
Не пропадет мой скромный труд,
Храните гордое терпенье
Меня запомнят там и тут -
И те и эти поколенья!!!
А так да.
Только Пушкин и Дантес были из одного социального пласта. А тут налицо гопник и ботан.
Тобі би не на дебати ходити, а на шибениці бовтатись..
Лесь Подерв'янський. "Гамлєт, або Феномен датського кацапізма".
Не не могу представить это !984 роман
Надо срочно перечитать
...
Анекдот вспомнился.
Беседуют два генерала, американский и срусский.
Скрепный говорит:
- Русский солдат получает в день 200 килокалорий!
Американский:
- So what? Американский солдат получает 400.
Усрусский:
- Врешь, морда натовская! Не может солдат съесть за день два мешка брюквы!!!
...
На Аляску или в Северный Квебек?