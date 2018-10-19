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Все про:дебаты (114) дуэль (3) Россия (70792) Навальный (371) Золотов (3)

 "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным

Силовик отрицает, что собирался избить оппозиционера, и говорит, что предлагал ему прийти на "словесный поединок".

Глава Росгвардии Виктор Золотов не собирается принимать участие в дебатах, на которые его накануне пригласил российский оппозиционер Алексей Навальный. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Дебаты? Я его на другое приглашал", – отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному прийти на "спортивный поединок". По словам главы Росгвардии, он "потом решит", в каком формате будет отвечать оппозиционеру, добавив, что ему интересно посмотреть ответ Навального.

"Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим – прав он был или нет", – заключил генерал.

Также на Цензор.НЕТ: Ученицу московской гимназии прямо с урока забрали "на беседу" за посещение митинга, а после пригласили на Петровку

Напомним, 11 сентября Виктор Золотов записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал оппозиционера на дуэль, "пообещав сделать из него отбивную". Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников службы.

Навальный ответил Золотову только 18 октября, поскольку до этого находился под арестом в спецприемнике по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций. Оппозиционер предложил силовику провести дуэль в форме теледебатов на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092293
 
 
 Топ комментарии
 
Мне нравится его одухотворенное лицо настоящего рассейского солдафона. Тупое, злое, наглое и бесстыжее.
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"Дебаты? Я его на другое приглашал" Засада, навальный оказался не пьющим "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 4929
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"Дебаты? Я его на другое приглашал" Засада, навальный оказался не пьющим "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 4929
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Нєєєєє... Він мабуть пЄдік і хотів з Навальним трошки в прАтівнаВо поіграть, а той не пАвЙОлся... "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 2800
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Рискну предположить, что эта шинельная морда не совсем в курсе, что такое дебаты, и воспринимает его как украинский глагол - дебати (тобто "що робити?")
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да куда им, там дело открыли против беременной, напавший на этих росгвардейцев.
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Да этот "ать-два" только и умеет стрелять, убивать, драться. Его голова к думать не приспособлена. И вообще молчу о дискуссиях, аргументированных спорах, аналитике.
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Та он вообще слесарь же, не удивлюсь если он и стрелять толком не умеет
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А он на драку не один придет, а с сотоварищи-стаей. Он же рассеянин.
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Головокружительная карьера Золотова. Из сторожей в руководители роснацгвардии.
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Коли вони вже там переб'ють один одного?
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Силовик отрицает, что собирался избить оппозиционера, и говорит, что предлагал ему прийти на "словесный поединок".

Ага. Если мне не изменяет память, то в его спиче не хватало только обещания "поставлю на колени и суну две спички в уши - и ты, гребень запомоеный, или слуха лишишься, или будешь вынужден меня обслужить как девочка, падла буду".
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Мне нравится его одухотворенное лицо настоящего рассейского солдафона. Тупое, злое, наглое и бесстыжее.
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Вот же я чуть выше и предположил, что эта шинельная морда воспринимает слово "дебаты" как украинский глагол (тобто "що робити?")
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Форма у него как у генералов в "Маски-шоу"...)))
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ага, ещё "языком проведёт поправив брови" "Дебати? Я його на інше запрошував", - глава Росгвардії Золотов відмовився від словесної дуелі з Навальним - Цензор.НЕТ 6968
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Ксюха Собчак розказувала, що цей йолоп, коли вона була маленькою, був на посаді її охранніка. А тепер бач, гЄнЄралом став...
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Трус и вор этот Золотов - слава Богу наш Аваков не такой.... "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 888
Наш Аваков человек чести, слова, порядочности и благородства....
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не могу на дуэль ...у меня плоскостопие "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 2228 и справка 7б
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Это создание наверное и дауном-то назвать нельзя...
Шоб не обидеть даунов...
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Дауны - "солнечные дети". Всегда улыбаются и добрые. А ЭТО - тупой солдафон с хорошей "крышей". Вот и бурый такой.
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Когда же они разделяться на белых и красных?
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Я за всех их объединение в радиоактивно-пепельных.
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Не, для пущего хардкора пусть разделятся на все возможные цвета радуги, и бонусом ещё и фракцию радужных (боевых педруасов) - и да будет Totaler Krieg, Genozid und Volkermord "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 6513
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Слесарь Злотов отказался от дебатов с норковым опозиционером Навальным. Он приглашал на мордобой. "Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным - Цензор.НЕТ 3328

Дантес и Пушкин дрались на ломах, ломая зубы, уши отгрызая...
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Пушкин боялся, что Дантес его застрелит на дуэли и поэтому вызвал Дантеса на кулачный бой. Вобщем, хоронили Пушкина в закрытом гробу.
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Кстати, о поэтах.
"...Потом Один (после похищения мёда поэзии) превратился в орла и поспешно улетел, а великан Суттунг, завидев орла, тоже принял обличье орла и полетел в погоню. Как увидели асы, что летит Один, они поставили во дворе чашу, и Один, долетев до Асгарда, выплюнул мёд в эту чашу.
Но так как Суттунг уже достигал его, Один выпустил часть мёда через задний проход. Этот мед не был собран, его брал всякий, кто хотел, и мы называем его долей плохих скальдов".
...Это к тому, что если бы этот солдафон где-то отхлебнул смеси мёда поэзии с говном - получился бы ещё один Эдуард Шляпников или Валера Знаменский.

Э. Шляпников
Читая Пушкина на днях, я понял то, что я не хуже

Читая Пушкина на днях,
Я понял то, что я не хуже
Сломя мог мчаться на санях
За тройкой вороной по стуже!

Да, и конечно же стрелять
Я б мог кучнее на дуэле
И штык-ножом, япона мать,
Дантеса рубануть по шее.

Жена не шлялась б по балам
Глаза на иностранцев пяля ,
Тем паче выпросить сто грамм
Под кружку не могла б и няня!

Не у меня... не у него;
Как говорится - и с похмелья!
И скрыться в царское село
Ловить, чтоб чудное мгновенье

Не хуже я б его сумел -
Село же для меня отрада!!!
А вот с царём я б точно смел -
Самодержавца сверг бы гада!

Все декабристов и и их жен
Из руд сибирских. На свободу!
Пером одним вооружен
Я б отпустил, сказав народу:

Не пропадет мой скромный труд,
Храните гордое терпенье
Меня запомнят там и тут -
И те и эти поколенья!!!
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Если серьезно, то Пушкинд тоже не пальцем был сделан. Он носил трость с тяжелым набалдашником, шоб тренировать руку, и регулярно практиковался в стрельбе.
А так да.
Только Пушкин и Дантес были из одного социального пласта. А тут налицо гопник и ботан.
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Ідійот ряжений напомажений..
Тобі би не на дебати ходити, а на шибениці бовтатись..
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Злякався, йобаний сцикун. (с)
Лесь Подерв'янський. "Гамлєт, або Феномен датського кацапізма".
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Какой он силовики, так, опричник, Хутину ей Малюта Скуратов.
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Напоминает шакала Табаки при Шер-хане х-йле.
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Коржаков говорил, об этом кренделе, что он изначально был завхозом, потом стал имбецилом и уже в настоящее время дослужился до олигофрена "Дебати? Я його на інше запрошував", - глава Росгвардії Золотов відмовився від словесної дуелі з Навальним - Цензор.НЕТ 4708
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Так и до дэбила дорастет. Вот это карьера!
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Приглашал на шпили полюбоваться. Это у них обычай теперь такой.
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Во времена Собчак этот мудак с другим мудаком в красном пиджаке портфель по очереди носили.
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Представляю себе американского генерала,который вызвал на дуэль американского юриста , который провел расследование о том, что Армия США покупает капусту по завышенным ценами
Не не могу представить это !984 роман
Надо срочно перечитать
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Армия США покупает капусту по завышенным ценам

...

Анекдот вспомнился.

Беседуют два генерала, американский и срусский.
Скрепный говорит:
- Русский солдат получает в день 200 килокалорий!
Американский:
- So what? Американский солдат получает 400.
Усрусский:
- Врешь, морда натовская! Не может солдат съесть за день два мешка брюквы!!!
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Обратите внимание - ЧЕМ ТУПЕЕ ОСОБЬ И ЧЕМ ДРЕМУЧЕЕ СТРАНА ЕЁ ОБИТАНИЯ - ТЕМ БОЛЬШЕ НА НЕЙ, ОСОБИ, ПОЗУМЕНТА.
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Кто-нибудь может ему сказать, что идеально просто молчать иногда?
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В нормальной стране этого генералиссимуса отправили бы ... ну, где медведи и много снега круглый год в звании прапорщика. Такое нести в мировое пространство - признак полного отупления всей страны. Даже идиотическому совку не пришло бы в голову такое ляпать ни при каких обстоятельствах. Ура, ватники. Ещё и не то будет. Мы запаслись семечками.
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В нормальной стране этого генералиссимуса отправили бы ... ну, где медведи и много снега круглый год в звании прапорщика.

...
На Аляску или в Северный Квебек? "Дебати? Я його на інше запрошував", - глава Росгвардії Золотов відмовився від словесної дуелі з Навальним - Цензор.НЕТ 1574
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Да он понятия не имеет что такое дебаты.Тупая сапоговская морда.
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Пусть на шпили поедут посмотреть вместе. Там и помирятся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Дебаты? Я его на другое приглашал", - глава Росгвардии Золотов отказался от словесной дуэли с Навальным
 
 
 
 
 
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