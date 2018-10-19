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Все про:РПЦ (448) церковь (925) автокефалия (212) Томос (31)

 Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с РПЦ, несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю.

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"Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в тексте обращении.

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3092291
 
 
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Чётко видно, кто медведь Балу, а кто шакал Табаки... Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ - Цензор.НЕТ 1955
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"Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе"

Константинополь відмовився розривати відносини з РПЦ - Цензор.НЕТ 5085
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Да не константиновские, а константинопольские... Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ - Цензор.НЕТ 3119
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Чётко видно, кто медведь Балу, а кто шакал Табаки...
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всё верно: так Константинополь потроллил рпц: мол, вот они, схизматики, сами ушли в раскол...
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Пока обоюдно не разорварли, константиновские иеют право подать в суд за неуплату дани Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ - Цензор.НЕТ 4143
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Да не константиновские, а константинопольские... Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ - Цензор.НЕТ 3119
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Здравствуйте господа саксаулы! Ваше высокоблагородие, не саксаулы, а аксакалы! Та один хрен - дерево!
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Це тільки кацапи такий анекдот могли придумати. У них все Шо не по кацапськи все їм смішно.
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Браво!Ще один козир відібрали у Кирила! Твій хід,Гундяйка!
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Народ , церковь , независимость , армия - это Украина . Это их проблемы со своей совестью и Богом .
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Мать не отпускает непутёвую дочь?
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мать любит и непутёвую дочь. Даже Тарас Бульба любил непутёвого сына.
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Придётся Константинополю пойти по стопам Тараса.
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верно:
- я не приду на приём!
- но, всё равно, мы вас будем ждать.
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"Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе"


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Игорёк, когда Владимир крестил Русь,на месте Москвы лягухи болотные квакали!
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И правильно, нечего вестись на понты гопников из подворотни
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вот и зря....
Ударили по левой щеке.., встань раком... - так что ли?
Демоны московии только силу понимают...
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московіти самі все зроблять, непотрібно влаштовувати з ними скандалів.
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Ksenia VB- Константинополь відмовився розривати відносини з РПЦ - Цензор.НЕТ 2333 нужно сними скандалить, возить их мордой об стол, лишать приходов и денежных поступлений, высмеивать их где только возможно и тд и тп...

Церковь праведная не должна боятся жизни как она есть и борьбы... - только воинственная церковь ведет за собой людей....

Уже миллионы раз доказано что церковь МП это не церковь, а отдел КГБ/ФСБ...., и на хрени тогда всемирная церковь если она не борется с сатаной...?
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Не волнуйтеся, приходов и бабла их лишит народ Украины. Просто на жтом всем нужно поработать. И смиренно увещевать непонятливых прихожан МП.
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В Константинополе думают о людях и их спасении, а в кремле о бабле.
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В Константинополе думают о людях и их спасении, а в кремле о бабле.
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Певно знають, що гундяю чи малому педофілу не довго залишилось кошмарити світ...
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христианская терпимость - удел великих .....или глупых
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Истинное отношение родителей к малым детям.
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Игорь Д - где вы там увидели малых детей...?

Секта сатанистов...

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По времени рождения. Да и по интеллекту тоже.
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Ой, товарищи из Вселенского патриархата, наивные вы, вас еще по полной русня не кидала! Вы думаете, что там кто-то одумается, и не будет уходить в отшельники? Счас! Они будут пытаться и другие автокефальные церкви от вас уводить, вот на это деньги найдутся. Ушли - нафиг, вот зачем гундяя поминать или как там? Эти лишнехромосомные по-хорошему не понимают!
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Я бы проинтерпретировал эту ситуацию примерно таким диалогом:
- А-а-а, папа, ты у меня любимую игрушку забраааль! Фсё, я от тебя ухожу.
- Куда пошел, щенок! Никто тебя никуда не отпускал.
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продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе

Кто только не поминает кацапов в разных порядках и склонениях.
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Козломордым надо объявить анафему по всей харе.
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"Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе".

Троллят секту по полной, гундяй хотел , как пуйло срачь развести, а ему после правой щеки , левую подставили, чтобы весь христианский мир видел who is who, рпц - волчара в овечьей шкуре :Константинополь відмовився розривати відносини з РПЦ - Цензор.НЕТ 2174
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Лубянская ОрКодоксальная церковь поставлена в идиотское положение нашкодившего в тапок кошака ))) Браво Константинопольским мудрецам!
"Рассийская праваславная церковь станции митро Китай-горад парвала фсе атнашения с Канстонтинопольским патриархам и приняла ришение ни прадавать отступнику Варфаламею житоны на масковское митро!" )))
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Гундяй, получается, сам себя в раскольники определил. И теперь, даже в рашке, на него будут смотреть как на дебила, как бы он не выкручивался
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Константинополь в очередной раз показал христианскому и атеистическому христианского миру, кто там церковь, а кто истеричка-климатеричка
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Константинополь не має права вчиняти дії на відлучення пастви від церкви, не дивлячись на дії зарвавшихся настоятелів храму.
Паства сама обере якому храму довірити свої молитви.
Оберс прокурору сіноду РПЦ Гундяєву зрозуміти це не дано - посада не дозволяє.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонстантинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
 
 
 
 
 
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