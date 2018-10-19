 Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю.
"Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе", - говорится в тексте обращении.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
- я не приду на приём!
- но, всё равно, мы вас будем ждать.
Ударили по левой щеке.., встань раком... - так что ли?
Демоны московии только силу понимают...
Церковь праведная не должна боятся жизни как она есть и борьбы... - только воинственная церковь ведет за собой людей....
Уже миллионы раз доказано что церковь МП это не церковь, а отдел КГБ/ФСБ...., и на хрени тогда всемирная церковь если она не борется с сатаной...?
Секта сатанистов...
- А-а-а, папа, ты у меня любимую игрушку забраааль! Фсё, я от тебя ухожу.
- Куда пошел, щенок! Никто тебя никуда не отпускал.
Кто только не поминает кацапов в разных порядках и склонениях.
Троллят секту по полной, гундяй хотел , как пуйло срачь развести, а ему после правой щеки , левую подставили, чтобы весь христианский мир видел who is who, рпц - волчара в овечьей шкуре :
"Рассийская праваславная церковь станции митро Китай-горад парвала фсе атнашения с Канстонтинопольским патриархам и приняла ришение ни прадавать отступнику Варфаламею житоны на масковское митро!" )))
Паства сама обере якому храму довірити свої молитви.
Оберс прокурору сіноду РПЦ Гундяєву зрозуміти це не дано - посада не дозволяє.