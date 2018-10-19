 В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Об этом пишет в своем блоге на "Гордон" экс-глава Государственной таможенной службы УкраиныАнатолий Макаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В 2010 году в Украине работало несколько международных экспресс-перевозчиков с мировым именем и соответствующей репутацией. Например, DHL, UPS, TNT. Сегодня "операторов", совершающих международные почтовые перевозки, десятки. После 2015-го начали появляться "рекордсмены" почтовых перевозок, опережающие объемы того же DHL и имеющие офис где-нибудь в подвале на Подоле. Большинство из них не соответствуют никаким международным требованиям и открыты лишь с целью уклонения от уплаты налогов с огромных товарных потоков. Не ошибусь, если скажу, что основная масса высоколиквидных товаров идет сегодня в страну именно через эти "каналы". За каждым из них однозначно стоит лобби из силовых и властных структур", - отметил Макаренко





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"Что делать? Можно сколько угодно кошмарить давно и законопослушно работающих почтовых операторов, создавать проблемы для реальных получателей посылок. А можно взять международные правила и проверить "на соответствие". Сколько, например, тысяч тонн "посылок" ввез "оператор", а сколько килограммов отправил. Честно проверить! Для этого достаточно лишь воли принимающих решения и трех – пяти дней работы. Будет ли что-то сделано? Отвечаю, ни-че-го. Потому что воля есть только для одного – тырить и врать", - экс-глава Государственной таможенной службы