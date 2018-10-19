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 Политика Украины
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Все про:налоги (2495) перевозки (277) почта (96) Макаренко Анатолий (137)

 В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко

Экспресс- и почтовые международные перевозки стали огромной контрабандной "дырой" бюджета. Для мало-мальски понимающих суть вопроса людей давно не секрет, что под вывеской "международных почтовых операторов" открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов. По упрощенной системе таможенного контроля, без уплаты необходимых налогов.

Об этом пишет в своем блоге на "Гордон" экс-глава Государственной таможенной службы УкраиныАнатолий Макаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В 2010 году в Украине работало несколько международных экспресс-перевозчиков с мировым именем и соответствующей репутацией. Например, DHL, UPS, TNT. Сегодня "операторов", совершающих международные почтовые перевозки, десятки. После 2015-го начали появляться "рекордсмены" почтовых перевозок, опережающие объемы того же DHL и имеющие офис где-нибудь в подвале на Подоле. Большинство из них не соответствуют никаким международным требованиям и открыты лишь с целью уклонения от уплаты налогов с огромных товарных потоков. Не ошибусь, если скажу, что основная масса высоколиквидных товаров идет сегодня в страну именно через эти "каналы". За каждым из них однозначно стоит лобби из силовых и властных структур", - отметил Макаренко

В Украине открылись десятки шарашкиных контор, которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко 01
В Украине открылись десятки шарашкиных контор, которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко 02

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"Что делать? Можно сколько угодно кошмарить давно и законопослушно работающих почтовых операторов, создавать проблемы для реальных получателей посылок. А можно взять международные правила и проверить "на соответствие". Сколько, например, тысяч тонн "посылок" ввез "оператор", а сколько килограммов отправил. Честно проверить! Для этого достаточно лишь воли принимающих решения и трех – пяти дней работы. Будет ли что-то сделано? Отвечаю, ни-че-го. Потому что воля есть только для одного – тырить и врать", - экс-глава Государственной таможенной службы

Источник: https://censor.net.ua/n3092290
 
 
 Топ комментарии
 
А почему появились? Такие конторы всегда и были - все 28 лет. Всегда почти все товары возились у нас контрабасом, прежде всего - бизнесом, приближенным к власти.
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а закон у нас только для ересичных - труснякам просто все - и так все 30 лет скоро В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 1533 В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 8920
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Анатолий... Я Вас умоляю! И кто эти негодяи из этого списка? Честно говоря цифры Вы озвучили космические.))) Разрыв между импортом и экспортом на курьерках колоссальный. Украина отправляет свой сырьвой экспорт сухогрузами и вагонами а не товарами с высокой добавленной стоимостью через курьерки. Так что это не показатель. А серый и чёрный импорт... Да через Черноморку как шёл так и идёт. Смотрящие только меняются и всё. Да чартера из неприметных аэродромов, где сидят Ваши бывшие коллеги. Вцепились в курьерки, проверяющие сидят уж скоро месяц по ЦССам всё "схемы" ищут. Только нихрена не находят! Цирк та й годі!
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Днепр . Где покупать ? АТБ , Ашан , Сельпо , Озёрка ? Где селяне ?
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Полностью согласен с господином Макаренко. Кроме тырить и врать еще и пускать завесы в виде Томоса, Нового экономического курса, Отобрать у олигархов, Жить по новому и прочей дуриловки.
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Кацаповарь,отсоси у какдыркина. Он гораздо лучше предлагает
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А почему появились? Такие конторы всегда и были - все 28 лет. Всегда почти все товары возились у нас контрабасом, прежде всего - бизнесом, приближенным к власти.
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Безпошлинно ввозить могут только компании принадлежащие сами знаете кому.
Так что нехрен смердным лазить по каким то там Тао Бао, АлиЭкспрессам и другим китайским площадкам.
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хорошее слово "открылись".
Типа, сами.
В действительности за каждой из них стоят люди, так или иначе имеющие отношение к таможне.
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Иными словами, тарифное регулирование для нас на границе существует для создания конкурентного преимущества для мафии
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Ну, вы уж разберитесь: или налоги , или откаты на таможне!
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а закон у нас только для ересичных - труснякам просто все - и так все 30 лет скоро В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 1533 В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 8920
 показать весь комментарий
 
 
Анатолий... Я Вас умоляю! И кто эти негодяи из этого списка? Честно говоря цифры Вы озвучили космические.))) Разрыв между импортом и экспортом на курьерках колоссальный. Украина отправляет свой сырьвой экспорт сухогрузами и вагонами а не товарами с высокой добавленной стоимостью через курьерки. Так что это не показатель. А серый и чёрный импорт... Да через Черноморку как шёл так и идёт. Смотрящие только меняются и всё. Да чартера из неприметных аэродромов, где сидят Ваши бывшие коллеги. Вцепились в курьерки, проверяющие сидят уж скоро месяц по ЦССам всё "схемы" ищут. Только нихрена не находят! Цирк та й годі!
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главное бабло гребут в 2 рта жрут и там и там!!! В Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко - Цензор.НЕТ 7508
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Денег мало, хочется ещё и за воздух и воду с неба брать.
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А шо там с янтарным бизнесом, доходов никаких?
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проснулся. Люди через Новую почту и Али-экспресс чугун переправляют.
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и кого ж это он негодяями обозвал?...ай-я-яй...неужто Самого?
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Гм... А вот интересно - а где был сам г. Макаренко, пока он был ещё не экс глава Гостаможслужбы?
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Никогда "старая гвардия" из 90-х не победит коррупцию на таможне.Саакашвили за это и выгнали из страны,что он попытался навести порядок в Одессе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине открылись десятки "шарашкиных контор", которые ввозят в страну сотни тысяч тонн коммерческих грузов без уплаты налогов, - экс-глава Гостаможслужбы Макаренко
 
 
 
 
 
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