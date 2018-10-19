 Суд по делу о покушении на Чорновол: переход к финальной стадии и дебаты сторон. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня суд должен перейти к финальной стадии - дебатам сторон, передает корреспондент Цензор.НЕТ. Кроме того, в ходе судебного заседания ожидается рассмотрение вопроса о мере пресечения Корнилову, так как срок действия текущей меры пресечения истекает в ближайшее воскресенье, 21 октября.

16:32Суд обращает внимание на то, что в воскресенье заканчивается срок ареста Корнилова, но сегодня явно не последнее заседание.

Прокурор читает ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста.

Адвокат протестует.

16:25 Коллегия судей решает провести дополнительный допрос обвиняемого Корнилова.

Тот утверждает, что во время совершения нападения на Чорновол был в гостях у своего друга в Киеве.

На просьбу описать, чем он с другом занимался и какая обстановка была в квартире он сказал, что не помнит.

На вопрос, давал ли он эти показания во время первого обыска у него 9 января 2014 года, он ответил утвердительно.

На просьбу суда повторить эти показания Корнилов сказал, что не помнит.

На вопрос судей, почему он не попросил ему напомнить об этом своего друга, который был допрошен в качестве свидетеля на позапрошлом заседание, Корнилов ответил невнятно - якобы не понимаю, зачем это нужно было делать.

16:20 Суд отказал стороне защиты в проведении эксперимента с привлечением подставного лица, так как будет невозможно восстановить психо-емоциональное состояние Чорновол и условия. Также для соответствующей погоды нужно ждать минимум месяц, что приведет к затягиванию дела.

16:10 Заседание возобновилось.

15:40 В зале легкая перепалка между адвокатом обвиняемого и Чорновол.

В ходе перепалки адвокат Валерий Буняк утверждает, что Чорновол в своем "Фейсбуке" писала про обвиняемых до их опознания, еще в начале 2014 года.

Чорновол заявила, что вновь начала пользоваться "Фейсбуком" только через год, в 2015 году и, следовательно, ни о ком из обвиняемых не знала до проведения опознания.

15:38 Стороны обсуждают, как адвокат представляет себе проведение эксперимента с подставным лицом.

Судья делает замечание Чорновол, чтобы она сдерживала эмоции, так как в цивилизованных странах, какой является Украина, любой имеет право на защиту, в том числе и Корнилов.

Прокурор: Ни один эксперимент не сможет воссоздать стресс, в котором находилась Чорновол, так как поведение человека в сложной психо-эмоциональной ситуации и спокойной ситуации кардинально отличается. Также по его словам, невозможно воссоздать и уточнить физические условия, в частности, освещение дороги.

Судьи удаляются в совещательную комнату.

15:35 Чорновол говорит, что точно запомнила нападавшего и опознала в нем Корнилова.

15:32 Адвокат утверждает, что процедура опознания была произведена некорректно, так как состоялась по видеозаписи.

Защита требует провести дополнительный эксперимент

Прокурор возражает и утверждает, что проведение эксперимента с подставным лицом, тем более через значительный промежуток времени, не будет способствовать расследованию.

15:23 Защита обвиняемого предоставляет данные о погодных условиях, как он говорит, в день совершения преступления.

Прокурор отмечает, что эти документы касаются преимущественно утра 24 декабря 2013 года, тогда как преступление было совершено в ночь на 25-е.

В этих данных указано что температура воздуха тогда била от нуля до минус 1 градуса.

Суд принимает решение удовлетворить ходатайство частично, приобщив к делу только данные, которые касаются дела и времени события.

15:15 Заседание началось. Чорновол отказалась от подачи ходатайства о взятии показаний с лиц, которых она считает заказчиками - Александра Храмцова и охранника Януковича Кобзаря. По ее словам, она не хочет затягивать процесс.









Обвиняемый - Корнилов Игорь Николаевич.

Коллегия судей: Борец Е.А., Журавский В.В., Муранова-Лесив И.В.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.