 Суд по делу о покушении на Чорновол: обвиняемый отрицал вину, прокурор говорил, что он путается в показаниях. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ.

Сегодня суд перешел к финальной стадии - дебатам сторон, передает корреспондент Цензор.НЕТ. Предлагаем стенограмму заседания.

19:31Суд объявил перерыв до 14:00 25 октября.

19:30Корнилов говорит, что не имеет ничего общего с обвинением.

19:26Заседание возобновляется. Теперь будет последнее слово подсудимого.

19:16Корнилов просит перенести заседание, так как он не готов к последнему слову.

Суд обьявил перерыв на 10 минут.

19:06Адвокат еще раз сказал, что ставит под сомнение протокол опознания его подзащитного.

Чорновол попросила слова, уточнив, что ее оставили не на проезжей части, а в кювете далеко от машины, где ее не могли увидеть проезжавшие мимо водители.

19:01Чорновол подчеркивает, что всегда помнила того, кто разбивал ей окно в машине. По ее словам, это был именно Корнилов.

19:00Реплика прокурора: согласно показаниям Нетребко, телефон обвиняемый забыл в кафе, а не у него дома.

Также обвинитель обратила внимание на показания Дмитрия Власюка, у которого Корнилов останавливался в Киеве. По словам Власюка, Корнилов отлучался.

А сам Корнилов, говорит прокурор, путается в показаниях о том, как он узнал, что попал в международный розыск.

18:49Теперь суд предоставил слово обвиняемому Корнилову. Он начинает свой спич с того, что все это время не скрывался и не выезжал за границу, как другой фигурант дела Нетребко.

Корнилов утверждает, что он невиновен. "Неоднократно меня просили дать показания. Но что я могу сказать, если ничего не знаю?"

Обвиняемый обращается к Чорновол: говорит, что сожалеет о случившемся, но сам невиновен.

18:47То, что сигнал телефона Корнилова зафиксирован в районе Броваров в момент совершения преступления адвокат обьяснил тем, что накануне Корнилов забыл аппарат дома у Нетребко.

Кроме того, по словам Буняка, не факт, что Чорновол могла на 100% могла запомнить внешность нападавшего – дело было ночью, а на мужчине была шапка. Он уверяет, что Чорновол не могла опознать его по морщине на лбу (на самом деле она говорила, что узнала Корнилова "по надбровным дугам"). "Что вы могли видеть, если я был в шапке?!", – восклицает Корнилов.

Вывод Буняка: состава преступления нет, а его подзащитный невиновен.

18:32Буняк говорит, что не видит в действиях своего подзащитного намерения довести Чорновол до смерти. Ведь хоть ее и бросили на морозе в кустах, на Бориспольской трассе, по словам адвоката, в ту ночь было достаточно оживленное движение.

Адвокат утверждает, что в случае его подзащитного вообще нет состава преступления: ведь те, кто осужден по этом делу, осуждены по другой статье. В доказательствах прокуратуры, по словам Буняка, "доминирует драматургия, а не юриспруденция".

Кроме того, Буняк утверждает, что процедуру нельзя считать действительной, ведь ее проводили не лично, а по видеозаписи.

18:23Суд предоставил слово адвокату.

Адвокат Буняк считает, что в деле не должно звучать имя руководителя страны (очевидно, он имеет ввиду тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, – ред.), так как Корнилов не мог быть с ним знаком.

Также он говорит, что не согласен с квалификацией "покушение на убийство". Ведь те, кто уже осужден за это преступление, признаны соучастниками без распределения ролей. И они осуждены за нанесение телесных повреждений, а не за покушение на убийство.

18:14Чорновол говорит, что была бы рада, если бы Корнилов пошел на сделку со следствием. Но раз он не сделал это, то она поддерживает ходатайство прокурора и просит для Корнилова 10 лет.

Также нардеп подтвердила, что опознала Корнилова как нападавшего.

18:12По словам Чорновол, заказчики до сих пор влияют на следствие. Нардеп считает, что уже осужденные Залюбовский и Котенко должны были отвлечь внимание от организаторов и заказчиков нападения. Сейчас их материальное положение значительно улучшилось, и это может свидетельствовать о том, что им заплатили за молчание, – утверждает потерпевшая.

18:02Суд предоставил слово Татьяне Чорновол. Она говорит, что точно помнит: в ту ночь был мороз, и ее машину заносило на дороге.

По словам Чорновол, нападавшие бросили ее в зарослях. И если бы через 40 минут после нападения ее не нашла полиция, она могла бы умереть.

"Я осознаю, что меня оставили там умирать, и это чудо, что сотрудники ГАИ сработали оперативно", – говорит пострадавшая.

По слова Чорновол, ее убийство было заказано на высшем уровне.

17:36 Также прокурор обращает внимание на то, что показания Чорновол и нашедших ее полицейских совпадают в том, что в ночь на 25 декабря 2013 года температура была ниже нуля.

Следовательно, говорит он, нападавшие бросили Чорновол после нанесения побоев ночью на морозе, что может свидетельствовать об умысле убить Чорновол, так как нанесение повреждений увеличивали риск замерзнуть на смерть.

Прокурор просит признать Корнилова виновным в покушении на жизнь Чорновол по предварительному умыслу и дать ему 10 лет тюрьмы.

17:34 Сам Корнилов признал, что незадолго до этого перенес операцию, что могло сказаться на походке.

17:26 Прокурор указывает на то, что слова Корнилова о пребывании у друга Дмитрия в Киеве выглядят сомнительными, так как Корнилов не может подтвердить его личность и фамилию.

Также прокурор приводит данные фиксации мобильного телефона Корнилова, доказывающие, что он был знаком со всеми нападавшими.

Сторона обвинения приводит и другие аргументы. В частности, показания самой Чорновол, опознания Корнилова по характерной походке.

17:20 Суд приступил к дебатами сторон.

17:15 Суд принял решение оставить Корнилова под арестом на 30 дней - до 17 ноября.

Помимо озвученных прокурором рисков в случае выхода Корнилова на свободу, суд также указал на то, что Корнилов ранее был 5 раз судим за совершение уголовных преступлений.

16:40 Адвокат говорит, что квалификация обвинения завышена. По его словам, не может идти речь о покушении на убийство, так как другие фигуранты Залюбовский и Котенко осуждены за нанесение телесных повреждений в связи с профессиональной деятельностью Чорновол.

Защитник ходатайствует о домашнем аресте, утверждая, что в то время, как его подзащитный пребывал в розыске и знал об этом, то не уехал из Украины.

Корнилов соглашается с адвокатом.

Судьи удаляются в совещательную комнату, забыв спросить мнение пострадавшей Чорновол.

16:32Суд обращает внимание на то, что в воскресенье заканчивается срок ареста Корнилова, но сегодня явно не последнее заседание.

Прокурор читает ходатайство о продлении меры пресечения в виде ареста.

Адвокат протестует.

16:25 Коллегия судей решает провести дополнительный допрос обвиняемого Корнилова.

Тот утверждает, что во время совершения нападения на Чорновол был в гостях у своего друга в Киеве.

На просьбу описать, чем он с другом занимался и какая обстановка была в квартире он сказал, что не помнит.

На вопрос, давал ли он эти показания во время первого обыска у него 9 января 2014 года, он ответил утвердительно.

На просьбу суда повторить эти показания Корнилов сказал, что не помнит.

На вопрос судей, почему он не попросил ему напомнить об этом своего друга, который был допрошен в качестве свидетеля на позапрошлом заседание, Корнилов ответил невнятно - якобы не понимаю, зачем это нужно было делать.

16:20 Суд отказал стороне защиты в проведении эксперимента с привлечением подставного лица, так как будет невозможно восстановить психо-емоциональное состояние Чорновол и условия. Также для соответствующей погоды нужно ждать минимум месяц, что приведет к затягиванию дела.

16:10 Заседание возобновилось.

15:40 В зале легкая перепалка между адвокатом обвиняемого и Чорновол.

В ходе перепалки адвокат Валерий Буняк утверждает, что Чорновол в своем "Фейсбуке" писала про обвиняемых до их опознания, еще в начале 2014 года.

Чорновол заявила, что вновь начала пользоваться "Фейсбуком" только через год, в 2015 году и, следовательно, ни о ком из обвиняемых не знала до проведения опознания.

15:38 Стороны обсуждают, как адвокат представляет себе проведение эксперимента с подставным лицом.

Судья делает замечание Чорновол, чтобы она сдерживала эмоции, так как в цивилизованных странах, какой является Украина, любой имеет право на защиту, в том числе и Корнилов.

Прокурор: Ни один эксперимент не сможет воссоздать стресс, в котором находилась Чорновол, так как поведение человека в сложной психо-эмоциональной ситуации и спокойной ситуации кардинально отличается. Также по его словам, невозможно воссоздать и уточнить физические условия, в частности, освещение дороги.

Судьи удаляются в совещательную комнату.

15:35 Чорновол говорит, что точно запомнила нападавшего и опознала в нем Корнилова.

15:32 Адвокат утверждает, что процедура опознания была произведена некорректно, так как состоялась по видеозаписи.

Защита требует провести дополнительный эксперимент

Прокурор возражает и утверждает, что проведение эксперимента с подставным лицом, тем более через значительный промежуток времени, не будет способствовать расследованию.

15:23 Защита обвиняемого предоставляет данные о погодных условиях, как он говорит, в день совершения преступления.

Прокурор отмечает, что эти документы касаются преимущественно утра 24 декабря 2013 года, тогда как преступление было совершено в ночь на 25-е.

В этих данных указано что температура воздуха тогда била от нуля до минус 1 градуса.

Суд принимает решение удовлетворить ходатайство частично, приобщив к делу только данные, которые касаются дела и времени события.

15:15 Заседание началось. Чорновол отказалась от подачи ходатайства о взятии показаний с лиц, которых она считает заказчиками - Александра Храмцова и охранника Януковича Кобзаря. По ее словам, она не хочет затягивать процесс.









Обвиняемый - Корнилов Игорь Николаевич.

Коллегия судей: Борец Е.А., Журавский В.В., Муранова-Лесив И.В.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.