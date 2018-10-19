 Порошенко об автокефалии: Никто не остановит украинский народ и, ни у кого мы не будем спрашивать разрешения. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента в Facebook.
Порошенко подчеркнул, что автокефалия - это самое весомое событие из того же ряда, что и стремление Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от ложного Договора о "дружбе" с Россией и тому подобное.
"Все это - основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации", - резюмировал глава государства.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Потом вспомнил, шо я наличкой уже практически не пользуюсь. И на картах все зашибись.
Хотел бы знать - знал бы.
А хрен там - бидуючи украинцы уже все места заняли в кабаках и усиленно голодают.
Мы с дружбаном как-то набрали отгулов и неделю гуляли в районе Дня независимости. Так вот в среду в разгар рабочего дня в кабаке на Ярвалу не было мест.
Але я прашу прабачэння, маю такое пытанне (можа я нешта выпусціў), гідрант ўсяе Украіны, як вернік УПЦ мп, куды цяпер грахі адпускаць будзе хадзіць (ці ўжо ходзіць)? Гэта ні разу не тролінг, я цалкам сур'ёзна пытаюся. Дзякуй!
это не решает, рпцмп можно просто было признать
террористической конторой, но петро должен пыне
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