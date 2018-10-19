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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15618) членство в НАТО (232) безвизовый режим (1360) членство в ЕС (129) автокефалия (212)

 Порошенко об автокефалии: Никто не остановит украинский народ и, ни у кого мы не будем спрашивать разрешения. ВИДЕО

Автокефалия - часть государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которая последовательно воплощается в жизнь в течение последних 4 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Президента в Facebook.

...
"Автокефалия - часть государственной проевропейской и проукраинской стратегии, которую мы последовательно воплощаем в жизнь в течение последних 4 лет и, подчеркиваю, будем внедрять и в дальнейшем. И никто не остановит украинский народ. И ни у кого мы не будем спрашивать разрешения, потому что решать должна Украина и ее народ, который борется за волю, за свободу, за будущее", - сообщил Президент.

Порошенко подчеркнул, что автокефалия - это самое весомое событие из того же ряда, что и стремление Украины к вступлению в Евросоюз и НАТО, Соглашение об ассоциации, безвизовый режим с ЕС, выход из СНГ, отказ от ложного Договора о "дружбе" с Россией и тому подобное.

"Все это - основа нашего собственного пути развития, развития Украины и развития украинской нации", - резюмировал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавры принадлежат государству, их передача Украинской церкви неизбежна и пройдет без насилия, - Евстратий (Зоря)

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Порошенко об автокефалии: Никто не остановит украинский народ и, ни у кого мы не будем спрашивать разрешения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092283
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец Порох! Давай по морде гебешной швали, ссаными тряпками гони их с Украины!
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Ты в Баден- Бадене на отдыхе ,тролль ?
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А ты не смотри рашистские новости, не будешь и отвлеченным скотом.
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Ух ты! Какие у вас уже методички с картиночками!
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Порох красавец, первый президент, которого приятно слушать, который не лебезит перед вонючей козломордией.
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Смотрим платёжки на коммунальные услуги,смотрим в свой кошелёк и холодильник-одни улучшения,А потом смотрим Е-декларации патриотов чиновников
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По твоему совету посмотрел....холодильник полный. У тебя пустой?
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А я посмотрел в кошелек... Сначала испугался бо кошелька нет.
Потом вспомнил, шо я наличкой уже практически не пользуюсь. И на картах все зашибись.
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Я тоже испугался и проверил счёт на карте ))) Всё на месте.
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наймит-патрійот декларцію на бочку! Порошенко про автокефалію: Ніхто не зупинить український народ і, ні в кого ми не будемо питати дозволу - Цензор.НЕТ 2888 Полную!
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Присылай повестку из налоговой и будет тебе декларация.
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шо, и не засекречено, как у бизнесменов-офицеров ФСБУ?
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Все, кто обязан декларировать, там есть.

Хотел бы знать - знал бы.
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Ти б поїхав ще б на схід та подивився в амбразуру на позиції так званих "сепарів"
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вы в окопе высеры делаете ?
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А потом смотрим на все рестораны вечером, которые переполнены!
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Кстати, да. Вот так думаешь с другом после работы де-нить посидеть...
А хрен там - бидуючи украинцы уже все места заняли в кабаках и усиленно голодают. Порошенко про автокефалію: Ніхто не зупинить український народ і, ні в кого ми не будемо питати дозволу - Цензор.НЕТ 4337
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от и я в субботу планирую часика в три с другом в кабак нагрянуть. вдруг в это время ещё свободные места будут? бо в пять - точно не будет.
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Время парадоксов. Порошенко про автокефалію: Ніхто не зупинить український народ і, ні в кого ми не будемо питати дозволу - Цензор.НЕТ 599

Мы с дружбаном как-то набрали отгулов и неделю гуляли в районе Дня независимости. Так вот в среду в разгар рабочего дня в кабаке на Ярвалу не было мест.
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Краще вiзьмiть ящик гранатового соку,та в шпиталь нагряньте
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Холодильник у тебе якої марки? "Дамбац"?
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Порошенко об автокефалии: Никто не остановит украинский народ и, ни у кого мы не будем спрашивать разрешения. Гэта добра!
Але я прашу прабачэння, маю такое пытанне (можа я нешта выпусціў), гідрант ўсяе Украіны, як вернік УПЦ мп, куды цяпер грахі адпускаць будзе хадзіць (ці ўжо ходзіць)? Гэта ні разу не тролінг, я цалкам сур'ёзна пытаюся. Дзякуй!
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Это уже троллей из Беларуси запустили, кремлевские?! Тогда, плохо дело у лукашенко,будет сдавать Беларусь!
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Вот к чему этот твой высер с бурбалками в лужу?Ты первый раз на Цензоре? Если нет, то знал бы моё отношение и к агрофюреру и к кремлядям и к гидранту. За Беларусь!, дзякуй вялiкi, а то у многих всё ещё белоруссия в бошке, усё будзя добра!, дзень прыйдзя новы! Прывiтанне з Менску!
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Ну ладно, извини! Беларусь всегда мне нравилась. Ждем вас в НАТО, вместе с нами.
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Проехали. Твои бы слова да сам знаешь , кому бы в ушы! Разам i назаўжды !
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браво, но вопрос с его судейской продажностью
это не решает, рпцмп можно просто было признать
террористической конторой, но петро должен пыне
.........
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Не люблю я эту власть, не скрою, но за автокефалию, подальше от РПЦ, я только "За"!и как можно быстрее.
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Скажите уже ради БОГА этому парашенке, шо АВТОКЕФАЛИЯ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ ЭТО ХОРОШО, НО ОН НЕ ДЬЯЧОК И ТЕМ БОЛЕЕ ОН НЕ ПАТРИАРХ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ. НАПОМНИТЕ УЖЕ ЕМУ ШО он ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ. И у него как ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ЕСТЬ СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ, ПРИЧЁМ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ.
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Разогнать этих сатанистов гебнявых долг Президента! А какие другие обязаности у президента?
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взять на содержание всех прокремлёвских троллей, наверное )))))
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Кремлёвских тролей парашенко уже давно взял на содержание. Вы опоздали с предложением.
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а мні здається, що не всіх. Бо ви б тут цілими стадами б не бгали, як би він вас взяв на утримання ))
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И что мешало или мешает ему это сделать????? Ему подчиняються армия, полиция, прокурор. Давно мог бы всё ,,разогнать". А оно только воздух языком разгоняет.
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про інститут правової держави не забули? Чи ви, як в вас на срашці, все "агнёмімечом"? )))) Ні, Україна правова демократична держава. Тому і "розганяти" вас будемо лише за допомогою Закону.
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Мільйони українців вруючих в московський патріархат це неабияка загроза суверенітетові.
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Судя по вчерашним высерам вашего пуйла, то ему в дьяконы уже поздно... оно в мученики собралось))))
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та в рай все щимиться ))) Та гріхи не дозволяють )
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Ага) пока вы сдохните, говорит, мы уже в раю будем)))
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Вот интересно , когда Хуйло в 14-м всю эту бадягу начинал , он хоть догадывался каким боком это ему вылезет и какая истерика у него будет через 4 года .Всем же понятно , что истерикой это все и закончится , как с Эстонией было , только там они меньше потеряли по бизнесу . И между прочим в Томасе не только Педро заслуга , ему активно Гундяй помогал , если бы этот дебил в рясе не начал противопоставлять себя Варфоломею и не начал срывать вселенские все православные соборы , то врят ли мы его когда то получили . А так у вселенского патриарха не оставалось другого выхода кроме как нагнуть зарвавшуюся секту.
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Гундяй мог сам объвить автокефалию Украине от МП.Перебить Варфоломея таким жестом.Снять анафему с Филарета и Макария,тем самым показав добру волюИ тогда не известно як би все було.Але Гундяй в милитаристком угаре и по совету друзей купил Москвич
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Ну да , они там вообще мне напоминают дебила который каждый день наступает на грабли в надежде , что грабли он сможет сломать , но по факту ходит постоянно с разбитой мордой .
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Головне,щоб нас це влаштовувало..А там, нехай хоч лоб собi расшибут. Порошенко про автокефалію: Ніхто не зупинить український народ і, ні в кого ми не будемо питати дозволу - Цензор.НЕТ 33
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От того, что Петя использует историю с томосом для пиара, это не становится менее важным для окончательного отделения от Расии!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко об автокефалии: Никто не остановит украинский народ и, ни у кого мы не будем спрашивать разрешения. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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