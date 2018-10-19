 ВСП отстранил освободившую Саакашвили судью Цокол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 19 октября 2018 г., судья Печерского районного суда города Киева Цокол Лариса Ивановна отстранен от совершения правосудия. В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения. Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорится в сообщении.

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Напоминаем, судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол 11 декабря отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на время проведения расследования для лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.