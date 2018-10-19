 ВСП отстранил освободившую Саакашвили судью Цокол

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 19 октября 2018 г., судья Печерского районного суда города Киева Цокол Лариса Ивановна отстранен от совершения правосудия. В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения. Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорится в сообщении.
Напоминаем, судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол 11 декабря отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на время проведения расследования для лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
всё о чём сладко поёт главный реформатор оказывается пшиком.
порой диву даёшься - каким же лицемерным ..удаком надо быть, что бы придя к власти в условиях Майдана и агрессии творить такое.
Потому что самое главное - не идти против самого Порошенко.
🤣🤑
судейских подонков, организовывать им всякие
ВСП, для особо наглых и продажных ..........
Октябрь 19, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
Вы нам всем очень нужны живыми и здоровыми, чтобы мы смогли провести над вами открытый и честный судебный процесс, после которого остаток своих дней вы проведете за решеткой.
В этом сюжете прекрасно всё! Депутат-террорист Луговой в качестве эксперта по грузинской политике, заявления о том, что англичане еще в XVI веке отравили Ивана Грозного (и его сына тоже), намеки на то, что я, с англичанами, отравил и Скрипаля…
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке лидер «Руха новых сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Дорогие Путин, Порошенко, Иванишвили, Аваков, Ахметов и прочие симпатизирующие мне лица.
Я вас очень прошу: занимайтесь спортом, заботьтесь о своем здоровье, а то вашу безвременную кончину тоже навесят на меня.
А вы нам всем очень нужны живыми и здоровыми, чтобы мы смогли провести над вами открытый и честный судебный процесс, после которого остаток своих дней вы проведете за решеткой.
Здоровья вам, и побольше!
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Михеил Саакашвили дал ссылку на вот этот сюжет на российском «Первом канале»:
https://www.1tv.ru/news/issue/2018-10-17/21:00?fbclid=IwAR1ZXRX6SLvhAHinfKsQIAlgldQgF0nktnSXPvNJUOUPfYayaQNy3KRmvkY#12
В тему:
- Саакашвили: «После того, как мы выметем эту путинскую шваль из Грузии, то же самое сделаем и в Украине!»
- Я просто обязан вернуться и спасти народ Украины от банды барыг и лжецов - Саакашвили
Метки: Михеил Саакашвили, Саакашвили пожелал здоровья Путину и Порошенко
https://goo.gl/VbZ3JL
🤑
На сайте Высшего совета правосудияговорится, что это было сделано автоматически в связи с представлением на увольнение Цокол первой дисциплинарной палатой ВСП.
В чем именно заключается дисциплинарный проступок судьи Цокол, не указано.
Срок временного отстранения Цокол закончится либо увольнением, либо отменой решения дисциплинарной палаты.
23 апреля 2018 года Цокол подала в отставку, но ее заявление не удовлетворили из-за дисциплинарного производства.
По данным агентства "Украинские новости", На Цокол поступили несколько жалоб, в том числе от Антона Янчука (глава Нацагентства по возврату активов).
В жалобе Янчука говорится, что в июне 2015 года Цокол разрешила принудительное исполнение иностранного арбитражного решения Торговой палаты города Стокгольма (Швеция), которым Украине предписали воздержаться от наложения рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа компанией СП "Полтавская газонефтяная компания" по ставке выше чем 28%, которая была предусмотрена Налоговым кодексом Украины до 31 июля 2014 года. По мнению Минюста, это решение привело к ущербу госбюджета Украины на 597 млн гривен.
Как отметил в жалобе Янчук, судебное заседание по указанному делу длилось около 40 минут, судья Цокол, выслушав доводы участников судебного процесса, вышла в совещательную комнату и уже через час, несмотря на сложность дела, провозгласила полный текст постановления.
Что бы другим впредь неповадно было....
Какие нахрен выборы и смена власти легитимным путем?
А овцы обсуждают рейтинги кандидатов в президенты......
Хоть один говорит что заработал. Ане бабушка дала. Или как Вона говорит что родина допомога!
Порохоботи- аууууу.