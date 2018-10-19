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 Политика Украины
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 ВСП отстранил освободившую Саакашвили судью Цокол

Судья Печерского районного суда города Киева Цокол Лариса Ивановна временно отстранена от совершения правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и части второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 19 октября 2018 г., судья Печерского районного суда города Киева Цокол Лариса Ивановна отстранен от совершения правосудия. В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его увольнении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения. Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСП открыл дисциплинарное дело в отношении освободившей Саакашвили судьи Цокол

Напоминаем, судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол 11 декабря отказала в удовлетворении ходатайства прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте на время проведения расследования для лидера "Руха новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3092280
 
   
 Топ комментарии
 
Как легко и быстро отстраняются судьи, которые пошли против Петеньки. И как долго люстрируют тех мерзавцев, которые судили Майдан. Самое смешное, что даже люстрированные мерзавцы при Петеньке - легко возвращаются обратно. И получают компенсацию.

Потому что самое главное - не идти против самого Порошенко.
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Мафия будет мстить.Даже через некоторое время. Это называется - политическим преследованием.- Тот же коммунизм.
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Как лихо, когда Михо, вот бы так разбирались с судьями Майдана и майдановцев. Но куда там, у этой власти другие приоритеты, цели и задачи.
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Мафия будет мстить.Даже через некоторое время. Это называется - политическим преследованием.- Тот же коммунизм.
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это называется - всё, что надо знать о реформе правосудия.

всё о чём сладко поёт главный реформатор оказывается пшиком.

порой диву даёшься - каким же лицемерным ..удаком надо быть, что бы придя к власти в условиях Майдана и агрессии творить такое.
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Как лихо, когда Михо, вот бы так разбирались с судьями Майдана и майдановцев. Но куда там, у этой власти другие приоритеты, цели и задачи.
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Как легко и быстро отстраняются судьи, которые пошли против Петеньки. И как долго люстрируют тех мерзавцев, которые судили Майдан. Самое смешное, что даже люстрированные мерзавцы при Петеньке - легко возвращаются обратно. И получают компенсацию.

Потому что самое главное - не идти против самого Порошенко.
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Таки енто поощиренийо или наказанийо??
🤣🤑
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Делов то, восстановится через ЕСПЧ. Надо только компенсацию не из бюджета выплачивать, а из конфискованного имущества соевого ВСП.
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ВСП - ещё одна соевая контора ...тоже самое будет и с ЦИКом : встречаем торт - на другий срок
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Почему не наказывают судей за самоотводы?
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Вот уже и есть судья,который будет вести процесс над Пецей и его командой...
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Что-то вспомнилось: Савченко будет президентом вместо Порошенко и его посадит...
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ну вот, барыга порошенко томосом будет прикрывать
судейских подонков, организовывать им всякие
ВСП, для особо наглых и продажных ..........
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Саакашвили пожелал Путину и Порошенко крепкого здоровья.
Октябрь 19, 2018Без рубрикиКомментарии: 0
Вы нам всем очень нужны живыми и здоровыми, чтобы мы смогли провести над вами открытый и честный судебный процесс, после которого остаток своих дней вы проведете за решеткой.
В этом сюжете прекрасно всё! Депутат-террорист Луговой в качестве эксперта по грузинской политике, заявления о том, что англичане еще в XVI веке отравили Ивана Грозного (и его сына тоже), намеки на то, что я, с англичанами, отравил и Скрипаля…
Об этом около часа назад написал в Фейсбуке лидер «Руха новых сил», экс-президент Грузии Михеил Саакашвили.
Дорогие Путин, Порошенко, Иванишвили, Аваков, Ахметов и прочие симпатизирующие мне лица.
Я вас очень прошу: занимайтесь спортом, заботьтесь о своем здоровье, а то вашу безвременную кончину тоже навесят на меня.
А вы нам всем очень нужны живыми и здоровыми, чтобы мы смогли провести над вами открытый и честный судебный процесс, после которого остаток своих дней вы проведете за решеткой.
Здоровья вам, и побольше!
***
Михеил Саакашвили дал ссылку на вот этот сюжет на российском «Первом канале»:
https://www.1tv.ru/news/issue/2018-10-17/21:00?fbclid=IwAR1ZXRX6SLvhAHinfKsQIAlgldQgF0nktnSXPvNJUOUPfYayaQNy3KRmvkY#12
В тему:
- Саакашвили: «После того, как мы выметем эту путинскую шваль из Грузии, то же самое сделаем и в Украине!»
- Я просто обязан вернуться и спасти народ Украины от банды барыг и лжецов - Саакашвили
Метки: Михеил Саакашвили, Саакашвили пожелал здоровья Путину и Порошенко
https://goo.gl/VbZ3JL

🤑
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Гебнявому підстаркуватому мажору вже в дупі пече повернутись в Грузію переможцем, бо його справи про замовні вбивства вже на підході, і в цивілізованому світі йому оставатись небезпечно.
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Вот меня давно мучит вопрос.... Почему феминистки не хотят довести долю женщин судей до 50% столь любимых ими... ВСП отстранил освободившую Саакашвили судью Цокол - Цензор.НЕТ 3703
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А кто отказал в аресте "бриллиантового" прокурора?
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барыга порохло и его ВСП - вспомогательные судейские падали
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Порошенко наслідує хуйла нагадуєчи, що так буде з кожним, хто буде йти проти його волі та заперечувати його говенство в Україні.
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Хто там за Лоліту голосував у Травні 2014го?
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Нє, нє, нє! Я не у вашій компанії! Я не продаюсь
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sulima ivan, викинь стару методичку або використай на самокрутки(косяки).
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Також суддя Цокол розглядала справу «діамантового прокурора» Олександра Корнійця. За підсумками процесу відхилила клопотання прокуратури про взяття його під варту. Навіть попри те, що він не виконав попередній запобіжний захід, - не вніс заставу 3 мільйони 45 тисяч гривень.
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Ви, мабуть, у прокуратурі працюєте, що такий обізнаний? По чим зараз середній прокурор на ринку? ВСП отстранил освободившую Саакашвили судью Цокол - Цензор.НЕТ 543
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Вже немає кого відсторонювати та звільняти серед суддів. Всі судді чесні і чесно судять, незважаючи на те, що це ті самі мразі, які цвіли і пахли ще за часів кучми. Лишилася, бачте, лише Цокол, неслухняна така. Кругова порука мразей. А хто формує ВРП? З них і починається війна і "процвітання" України.
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Судью Печерского районного суда КиеваЛарису Цокол отстранили от осуществления правосудия.
На сайте Высшего совета правосудияговорится, что это было сделано автоматически в связи с представлением на увольнение Цокол первой дисциплинарной палатой ВСП.
В чем именно заключается дисциплинарный проступок судьи Цокол, не указано.
Срок временного отстранения Цокол закончится либо увольнением, либо отменой решения дисциплинарной палаты.
23 апреля 2018 года Цокол подала в отставку, но ее заявление не удовлетворили из-за дисциплинарного производства.
По данным агентства "Украинские новости", На Цокол поступили несколько жалоб, в том числе от Антона Янчука (глава Нацагентства по возврату активов).
В жалобе Янчука говорится, что в июне 2015 года Цокол разрешила принудительное исполнение иностранного арбитражного решения Торговой палаты города Стокгольма (Швеция), которым Украине предписали воздержаться от наложения рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа компанией СП "Полтавская газонефтяная компания" по ставке выше чем 28%, которая была предусмотрена Налоговым кодексом Украины до 31 июля 2014 года. По мнению Минюста, это решение привело к ущербу госбюджета Украины на 597 млн гривен.
Как отметил в жалобе Янчук, судебное заседание по указанному делу длилось около 40 минут, судья Цокол, выслушав доводы участников судебного процесса, вышла в совещательную комнату и уже через час, несмотря на сложность дела, провозгласила полный текст постановления.
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а как ее отстранение связано с клоуном? Может она покруче накосячила
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показательная "казнь" независимой судьи приведенная в исполнение шоколадным дерьмом..
Что бы другим впредь неповадно было....

Какие нахрен выборы и смена власти легитимным путем?

А овцы обсуждают рейтинги кандидатов в президенты......
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- Відкриваю вам таємницю свого життя - я з 12 років працюю в бізнесі. Я народився в родині вчителів і з 12 років - ринки, будівництво гірничо-збагачувального комбінату. Потім я був засновником кількох фірм. Одну я продав - задекларував гроші, дві закриті. Все в рамках чинного законодавства. Фірми займалися чорним металом. Повірте мені, у мене совість чиста. Я ці гроші заробив чесно, - заявив Краснокутський в ефірі телеканалу.

Хоть один говорит что заработал. Ане бабушка дала. Или как Вона говорит что родина допомога! ВРП відсторонила суддю Цокол, яка визволила Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5499
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...цікить більш звання ніж на чому їздить...
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Ага. Там чутка копнеш в инете то на этой Цогол пробы негде ставить!
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Та отож. Не звільнила б вона з переляку Сааку, сиділа б, судила і горя б не знала. Хто проти Лоліти піде, той від Лоліти і загине!
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При яныке уже бы слюной захлебнулись, а сейчас пох. Рошен с мальдивов над всеми рыгочит.
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Дважды несудимый, выходит, ещё больший патриот Украины?
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ВАНА теж "дважди" побувала в кутузці(при Кучмі і януку)
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Чого розкудахтались сердешні, зсучену суддю з Печерського суду стало жаль, чи підстаркуватого мажора з давньої кадебістської династії Аласанія, який на кремлядські гроші "шатав" Україну? Та завдяки діяльності Сєрьожі Підрахуя в Україні всіх судей можна притягувати до кримінальної відповідальності, а зі стажем більш ніж 5 років - відразу в буцигарню, а потім питати за що, суддів же Печерського суду з таким стажем - на пожиттєве не питаючи. У Порошенка треба питати, чому навіть ті, поліцаї, прокурори, судді та адвокати, які на очах у всіх коять безсумнівні злочини, не покарані адекватно, в крайньму випадку їх тихенько звільняють з порушеннями законодавства, щоб потім вони могли відновитись на посадах через суд.
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Безперечно, цю владу треба усувати. Інша річ, як? Чекати роками чергових профанаційних виборів по сценарію бариг корумпованих? Чи Майдан -3, - 4, - 5? В одному впевнений, що ця нинішня влада перефарбованих псевдо-патріотів вже не схаменеться, і не отямится від справ своїх лихих, поки... Повертаємось на початок тексту.
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Хто там ще хоче голосувати за брехливого петюню???
Порохоботи- аууууу.
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Я буду голосовать за Петра Алексеевича Порошенко! ВРП відсторонила суддю Цокол, яка визволила Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4602
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прокурор, мент или просто стукач?
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А ты что сидевший что прокуроров и ментов не любишь? Нет не угадал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСП отстранил освободившую Саакашвили судью Цокол
 
 
 
 
 
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